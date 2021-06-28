Чи небезпечні кондиціонери для дітей – думка доктора Комаровського

Євген Комаровський розповів, що кондиціонери не зашкодять, а навпаки, допоможуть дітям відчувати себе комфортно. Як використовувати кондиціонери – в матеріалі

Кондиціонери можна використовувати для дітей в будь-якому їхньому віці / Фото: Сьогодні

Кондиціонер обов'язково застудити дитину – таку думку, на жаль, досить поширюють серед батьків. У підсумку вони не включають кондиціонер в машині, бояться ставити його в кімнаті немовляти, щоб не дай Бог дитина не захворіла.

Однак кондиціонер важливий і навіть потрібен для дитини будь-якого віку, навіщо – на ці та інші питання відповів у своєму інстаграм-журналі дитячий лікар вищої категорії Євген Комаровський . А ми в своєму до календарі літніх лайфхаків зібрали 10 ідей, як зробити ваше літо незабутнім .

З якого віку кондиціонер не зашкодить дитині?

З будь-якого: немає вікових обмежень по використанню кондиціонерів для дітей. Завжди в спеку потрібно і можна користуватися кондиціонером: в машині, в дитячій кімнаті. Кондиціонер в машині зробить вашу автомобільну подорож особливо комфортною в таку спекотну погоду. Це запобіжить перегріванню дитини.

Користуйтеся кондиціонерами правильно, виставляйте потрібний режим, підбирайте комфортну температуру, і ніякої загрози здоров'ю вашої дитини не буде. Тому що кондиціонери визнані відмінним засобом профілактики теплового удару і перегрівання як у дітей, так і у дорослих.

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