Як зміцнити імунітет – 6 порад доктора Комаровського

Євген Комаровський озвучив 6 простих порад, виконуючи які постійно, можна зміцнити імунну систему

Щоб зміцнити імунітет, потрібно бути фізично активним і займатися спортом / Фото: Сьогодні

Стреси, погане харчування, шкідливі звички, ігнорування гігієни – здавалося б речі очевидні і шкідливі. Але саме вони і послаблюють нашу імунну систему . Щоб імунітет не підкачав, досить дотримуватися простих правил: повідомляє в своєму інстаграм-журналі популярний дитячий лікар Євген Комаровський.

А ми зібрали 10 Лайфхакыв, які допоможуть зробити ваше літо незабутнім .

Які ж 6 правил для міцного імунітету?

Ці правила нам всім добре відомі, залишилося тільки їх дотримуватися, а саме:

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бути фізично активним і займатися спортом, досить спати і висипатися, пити багато води, тобто дотримуватися водного балансу, відмовитися від алкоголю, не забувати мити руки частіше, харчуватися раціонально.

Як бачите, цілком звичайні речі допоможуть зробити вашу імунну систему більш витривалою.

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