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Як зміцнити імунітет – 6 порад доктора Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
25 липня, 08:45
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Євген Комаровський озвучив 6 простих порад, виконуючи які постійно, можна зміцнити імунну систему
Щоб зміцнити імунітет, потрібно бути фізично активним і займатися спортом
Щоб зміцнити імунітет, потрібно бути фізично активним і займатися спортом / Фото: Сьогодні

Стреси, погане харчування, шкідливі звички, ігнорування гігієни – здавалося б речі очевидні і шкідливі. Але саме вони і послаблюють нашу імунну систему . Щоб імунітет не підкачав, досить дотримуватися простих правил: повідомляє в своєму інстаграм-журналі популярний дитячий лікар Євген Комаровський.

А ми зібрали 10 Лайфхакыв, які допоможуть зробити ваше літо незабутнім .

Які ж 6 правил для міцного імунітету?

Ці правила нам всім добре відомі, залишилося тільки їх дотримуватися, а саме:

В тренді
  1. бути фізично активним і займатися спортом,
  2. досить спати і висипатися,
  3. пити багато води, тобто дотримуватися водного балансу,
  4. відмовитися від алкоголю,
  5. не забувати мити руки частіше,
  6. харчуватися раціонально.

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Як бачите, цілком звичайні речі допоможуть зробити вашу імунну систему більш витривалою.

Також ми писали, як захистити дітей від комах .

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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