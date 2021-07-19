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Коли внутрішньочерепний тиск у дитини – фейк: відповідь лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
19 липня, 18:00
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Євген Комаровський пояснив, що якщо вашій дитині діагностують внутричерепну гіпертензію, але відправляють додому і виписують ліки, то малюк здоровий
Справжня внутрішньочерепна гіпертензія у дитини вимагає термінової госпіталізації, а не "лікування" діуретиками
Справжня внутрішньочерепна гіпертензія у дитини вимагає термінової госпіталізації, а не "лікування" діуретиками / Фото: Сьогодні

"Піднявся внутрішньочерепний тиск" – цю фразу ми чуємо часто стосовно дітей, які часто плачуть і скаржаться на головний біль. Але внутрішньочерепна гіпертензія – це стан, який вимагає термінової реанімації, а не лікування в поліклініці. Чому лікарі часто ставлять "фейковий" діагноз і як дійсно розпізнати у дитини артеріальну гіпертензію, Євген Комаровський і невролог Ірина Гордієнко розповіли в інстаграм-журналі.

А ми зібрали 10 лайфхакыв, які допоможуть зробити ваше літо незабутнім . Ще дізнайтеся, які тренди жіночої краси стають сьогодні популярні в медіа і хто задає моду.

Що ж за стан – вискоий внутрішньочерепний тиск

На жаль, але досі педіатри або дитячі неврологи в поліклініках ставлять дітям діагноз: "внутрішньочерепна гіпертензія", потім відправляють додому, виписавши задоволеній мамі купу рецептів. При цьому малюк веселий, посміхається, ну лише трохи вередує. А привели його до лікаря через зайву плаксивість, та іншф "хвороби".

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Як зазначає Євген Комаровський, професійний лікар при такому розкладі справ схопиться за голову: тому що при справжній внутрішночерепній гіпертензії дитину потрібно терміново госпіталізувати. А не виписувати для зняття тиску, якого немає, діуретики і тим більше гомеопатичні засоби.

Справжня артеріальна гіпертензія, як її називають самі неврологи – це мозкова катастрофа. І виникає такий стан при гострих запальних інфекційних процесах: менінгіті, енцефаліті або при гострім отруєнні токсинами, яке веде до набряку мозку, або після черепно-мозкової травми. Тобто, підвищення внутрішньочерепного тиску у дитини – це привід для термінової госпіталізації і цей стан, як відзначають лікарі, ви точно не пропустите.

Як же розпізнати у дитини артеріальну гіпертензію?

Такий стан виникає вкрай рідко і, як уже сказано, на тлі серйозної патології, при цьому дитина:

  • різко стає пасивною,
  • її починає нудити, часто виникає блювота,
  • якщо ситуація спровокована інфекцією, то симптоми проявляються частіше в ранковий час.

У разі, коли педіатр або невролог діагностує вашій дитині артеріальну гіпертензію, якої немає і виписуює при цьому препарати – він шкодить ще більше.

Чому ж лікарі діагностують підвищений внутрішньочерепний тиск?

Як зазначив Євген Комаровський, часто лікарі йдуть на поступки надмірно стурбованим батькам і вписують препарати. Гомеопатія, марність якої неодноразово доведена медициною, дитині не зашкодить – але і не допоможе.

Діуретики, якими люблять
Діуретики, якими люблять "лікувати" внутрішньочерепний тиск, , можуть нашкодити

А ось сечогінні засоби (діуретики), якими люблять "лікувати" внутрішньочерепний тиск, можуть нашкодити. Особливо в спеку, та ще якщо дитина не дотримується питного режиму і харчується нераціонально. Якщо дитина іноді скаржиться на головні болі, вередує, але при цьому в цілому активна, грає, то ніякої артеріальної гіпертензії у неї немає.

Також раніше ми писали, як батькам реагувати на ниття дитини.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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