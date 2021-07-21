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Як безпечно захистити малюків від комах – відповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
21 липня, 08:30
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Євген Комаровський розповів, що шкода укусів комах для малюків набагато більше, ніж використання репелентів. Як захистити дитину від комах – в статті
Шкода від укусів насекомих для малюка гораздо більше, чим використання репелентів
Шкода від укусів насекомих для малюка гораздо більше, чим використання репелентів / Фото: Сьогодні

Біль, свербіж і страждання від комариних укусів для малюка просто нестерпні, тому використовувати репеленти для дітей, і навіть немовлят потрібно. Як захистити дітей від комах і зробити це максимально безпечно – розповів популярний педіатр Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі.

А ми зібрали 10 лайфхаків, які допоможуть зробити ваше літо незабутнім. Ще дізнайтеся, які тренди жіночої краси стають сьогодні популярні в медіа і хто задає моду.

Які засоби від комарів можна дітям?

Найбезпечніші і ефективні для зовсім маленьких дітей – це лосьйони і креми на основі діетілтолуаміду (ДЕТА), відзначає лікар Комаровський.

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Але застосовувати їх можна тільки після того, як малюку виповниться більше 2-х місяців. Крім цього, потрібно правильно наносити і розпорошувати репеленти, якщо в будинку немовля.

Як правильно використовувати репеленти для малюків

Спочатку уважно ознайомтеся з інструкцією засоби проти комарів, переконайтеся, що засіб підходить саме для дітей. А також запам'ятайте:

  • обробляти можна тільки відкриті ділянки шкіри дитини, не наносите репеленти на шкіру, яку потім закриє одяг,
  • не наносить засоби від комарів на руки дитині: вона обов'язково засуне їх в рот,
  • уникайте нанесення засобу на запалену шкіру, рани,
  • перш ніж помазати малюка, перевірте засіб на собі, чи не викликає він алергії у батьків,
  • ніколи не розпорошуйте аерозольні репеленти в закритому приміщенні або автомобілі.

Також раніше ми писали, як відучити дитину від соски-пустушки.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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