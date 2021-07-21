Як безпечно захистити малюків від комах – відповів лікар Комаровський

Євген Комаровський розповів, що шкода укусів комах для малюків набагато більше, ніж використання репелентів. Як захистити дитину від комах – в статті

Шкода від укусів насекомих для малюка гораздо більше, чим використання репелентів / Фото: Сьогодні

Біль, свербіж і страждання від комариних укусів для малюка просто нестерпні, тому використовувати репеленти для дітей, і навіть немовлят потрібно. Як захистити дітей від комах і зробити це максимально безпечно – розповів популярний педіатр Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі.

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Які засоби від комарів можна дітям?

Найбезпечніші і ефективні для зовсім маленьких дітей – це лосьйони і креми на основі діетілтолуаміду (ДЕТА), відзначає лікар Комаровський.

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Але застосовувати їх можна тільки після того, як малюку виповниться більше 2-х місяців. Крім цього, потрібно правильно наносити і розпорошувати репеленти, якщо в будинку немовля.

Як правильно використовувати репеленти для малюків

Спочатку уважно ознайомтеся з інструкцією засоби проти комарів, переконайтеся, що засіб підходить саме для дітей. А також запам'ятайте:

обробляти можна тільки відкриті ділянки шкіри дитини, не наносите репеленти на шкіру, яку потім закриє одяг,

не наносить засоби від комарів на руки дитині: вона обов'язково засуне їх в рот,

уникайте нанесення засобу на запалену шкіру, рани,

перш ніж помазати малюка, перевірте засіб на собі, чи не викликає він алергії у батьків,

ніколи не розпорошуйте аерозольні репеленти в закритому приміщенні або автомобілі.

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