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Чим небезпечний брак Омега-3 кислот і де їх шукати

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
17 липня, 08:30
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Три основні проблеми зі здоров'ям, які викликає недолік Омега-3 – це діабет, ожиріння і запальні процеси. Де брати Омега-3 – в матеріалі
Найвідоміший джерело омега-3, це морська риба, а ще бобові та авокадо
Найвідоміший джерело омега-3, це морська риба, а ще бобові та авокадо / Фото: unsplash.com

Омега-3-ПНЖК (омега-3-поліненасичені жирні кислоти) – це незамінні для організму речовини. Дефіцит цих кислот викликає безліч неполадок в організмі: цього разу медики виявили 3 основних проблеми і опублікували результати дослідження в журналі Nutrients.

А ми зібрали 10 лайфхакыв, які допоможуть зробити ваше літо незабутнім . А ще дізнайтеся, які тренди жіночої краси стають сьогодні популярні в медіа і хто задає моду.

Чому Омега-3-кислоти настільки незамінні?

Цей означає, що самостійно наш організм не може синтезувати ці речовини: вони "приходять" в основному з їжею. Омега-3 кислоти потрібні нам для профілактики атеросклерозу, оскільки добре очищають судини від холестерину.

Також Омега_3 називають "жіночими вітамінами", оскільки вони впливають на стан шкіри, волосся, знижують ризики розвитку передчасних пологів, полегшують болі при місячних.

Але в незалежності від статі людини, вчені з'ясували – дефіцит Омега-3 однозначно сприяє розвитку діабету другого типу, ожирінню і запальним процесам.

Де знаходяться Омега-3 – в їжі або добавках?

Найвідоміше джерело Омега-3, як нам постійно говорять, це морська риба, зокрема – риб'ячий жир. Але цих кислот нітрохи не менше в лляній олії, а ще бобових, авокадо, горіхах. Однак людині найцінніше і важливіше отримувати тільки 3 кислоти з усього класу ПНЖК: альфа-ліноленову (АЛК); ейкозапентаєнову (ЕПК) і докозагексаенову (ДГК).

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Перша є в рослинних продуктах, перерахованих вище, а дві другі – тільки в рибі і морепродуктах. Але їсти кожного дня лосось, оселедець або скумбрію, мідії, ікру просто неможливо. Тому Омега-3 кислоти зручно приймати в якості харчових добавок. Скільки їх потрібно саме вам – підкаже ваш сімейний лікар.

Також ми писали, які вітаміни і амінокислоти корисні для здоров'я очей.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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Він називав себе мало не найбільшим продюсером, заявляв, що "зробив" Пугачову як співачку і завдяки йому вона стала зіркою. Дурниця! Її ніхто не міг "зробити", крім неї самої, бо Алла - сильна, самодостатня особистість. Це Стефанович все життя використовував її ім'я.

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