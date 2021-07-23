Як і навіщо говорити з дітьми про секс – відповідь лікаря Комароского

Євген Комаровський розповів, що батьки часто уникають сексуальної освіти дітей. І дитина отримує неправдиву інформацію з інтернету або з вулиці

Сексуальну просвіту потрібно давати дітям набагато раніше, ніж в 15-16 років / Фото: Сьогодні

Вагітність дочки, венеричні захворювання у підлітків, розчарування в близькості – цього так бояться батьки. Але саме ці проблеми і трапляються, якщо не займатися сексуальною освітою дітей . Як це зробити і чому батькам потрібно перестати закривати очі на розмови "про це" – розповів популярний педіатр Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі.

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Чому батьки не говорять з дітьми про секс

Сексуальна освіта дітей – досі заборонена тема в деяких сім'ях. Тому що батьки або самі соромляться і не знають, як правильно говорити з дітьми про інтимни взаємини. Або їм самим не розповіли про секс їхні батьки, адже будь-який прояв сексуальності в нашому суспільстві засуджувався і засуджується досі.

Але статевий потяг у підлітка досягає максимуму, тому їх потрібно просвіщати набагато раніше, ніж в 15-16 років. Підліткам потрібно дати достовірну інформацію, вони повинні знати, як уникнути вагітності, статевих інфекцій, не нашкодити партнеру. І знання повинні бути отримані не з інтернету, від друзів або "з вулиці" – а з достовірних джерел .

Як же і коли краще говорити з дітьми про секс?

Зараз безліч професійної літератури, безкоштовних семінарів та лекцій для підлітків на тему сексу – вивчіть самі і порадьте дітям.

Тема сексуальності і близькості не повинна бути забороненою в вашій родині спочатку.

Подавати інформацію потрібно відповідно до віку дитини, і чим раніше ви будете її правильно інформувати – тим насправді більше вона буде захищена. Ведіть саме діалоги, а не просто підсовуйте книжки.

Краще, якщо основну інформацію про секс дитина отримає від батька своєї статі / Фото: Pexels

Євген Комаровський зазначає, що краще, якщо основну інформацію дитина отримає від батька своєї статі. І в період статевого дозрівання ваших дітей дуже важливо підтримувати з ними хорошу комунікацію і побудувати довірчі відносини. Тільки так дитина захоче з вами ділитися правдою про те, з ким у нього відносини.

А як бути впевненим, що підліток користується контрацепцією?

Думки про те, чи потрібно батькам самим давати дітям презервативи, різні. Вирішувати саме вам, але навіть якщо ви даєте дитині презервативи, не означає, що вона тепер повністю буде нести відповідальність за свої вчинки. Якщо дитина не знає, як ними користуватися або не розуміє важливість їх використання – то з результатами (вагітність або інфекція) доведеться розбиратися вам.

Давати підліткам презервативи або нехай самі купують – батьки самі вирішують / Фото: freepik.com

Отже, висновки: просто заборонити дитині займатися з сексом – не вихід, ви не зможете на це вплинути, якщо близькість відбудеться, згадайте свій досвід.

Тому найважливіше, це сформувати у дітей відповідальність за свою сексуальну поведінку. І добитися цього неможливо, якщо ви не будете грамотно послідовно говорити з дитиною про секс.

Також раніше ми писали, що і в якому віці дитина повинна знати про секс.