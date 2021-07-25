Как укрепить иммунитет – 6 советов доктора Комаровского

Стрессы, плохое питание, вредные привычки, игнорирование гигиены – казалось бы вещи очевидные и вредные. Но именно они ослабляют нашу иммунную систему. Чтобы иммунитет не подкачал, достаточно придерживаться простых правил: сообщает в своем инстаграм-журнале популярный детский врач Евгений Комаровский.
А мы собрали 10 лайфхаков, которые помогут сделать ваше лето незабываемым.
Какие же 6 правил для крепкого иммунитета?
Эти правила нам всем хорошо известны, осталось только их придерживаться, а именно:
- быть физически активным и заниматься спортом,
- достаточно спать и высыпаться,
- пить много воды, то есть соблюдать водный баланс,
- отказаться от алкоголя,
- не забывать мыть руки чаще,
- питаться рационально.
Как видите,вполне обычные вещи помогут сделать вашу иммунную систему более выносливой.
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