Как укрепить иммунитет – 6 советов доктора Комаровского

Евгений Комаровский озвучил 5 простых советов, выполняя которые постоянно, можно укрепить иммунную систему

Чтобы укрепить иммунитет, нужно быть физически активным и заниматься спортом / Фото: Сегодня

Стрессы, плохое питание, вредные привычки, игнорирование гигиены – казалось бы вещи очевидные и вредные. Но именно они ослабляют нашу иммунную систему. Чтобы иммунитет не подкачал, достаточно придерживаться простых правил: сообщает в своем инстаграм-журнале популярный детский врач Евгений Комаровский.

А мы собрали 10 лайфхаков, которые помогут сделать ваше лето незабываемым.

Какие же 6 правил для крепкого иммунитета?

Эти правила нам всем хорошо известны, осталось только их придерживаться, а именно:

быть физически активным и заниматься спортом, достаточно спать и высыпаться, пить много воды, то есть соблюдать водный баланс, отказаться от алкоголя, не забывать мыть руки чаще, питаться рационально.

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Как видите,вполне обычные вещи помогут сделать вашу иммунную систему более выносливой.

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