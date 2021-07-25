Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Куда поехать в отпуск

Как правильно худеть

Готовим джем из абрикос

Модные джинсы

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как укрепить иммунитет – 6 советов доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
25 июля, 08:45
Копировать ссылку
Евгений Комаровский озвучил 5 простых советов, выполняя которые постоянно, можно укрепить иммунную систему
Чтобы укрепить иммунитет, нужно быть физически активным и заниматься спортом
Чтобы укрепить иммунитет, нужно быть физически активным и заниматься спортом / Фото: Сегодня

Стрессы, плохое питание, вредные привычки, игнорирование гигиены – казалось бы вещи очевидные и вредные. Но именно они ослабляют нашу иммунную систему. Чтобы иммунитет не подкачал, достаточно придерживаться простых правил: сообщает в своем инстаграм-журнале популярный детский врач Евгений Комаровский.

А мы собрали 10 лайфхаков, которые помогут сделать ваше лето незабываемым.

Какие же 6 правил для крепкого иммунитета?

Эти правила нам всем хорошо известны, осталось только их придерживаться, а именно:

  1. быть физически активным и заниматься спортом,
  2. достаточно спать и высыпаться,
  3. пить много воды, то есть соблюдать водный баланс,
  4. отказаться от алкоголя,
  5. не забывать мыть руки чаще,
  6. питаться рационально.

Читайте также:

Как видите,вполне обычные вещи помогут сделать вашу иммунную систему более выносливой.

Также мы писали, как защитить детей от насекомых.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Чаще проявлять эмоции
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как быстро охладить кофе
Хакнуть
Сольник звезды
MONATIK
31 июля / 20:00
5 главных концертов июля
Достойный ли сервис на отдыхе в Украине?
Узнать больше об отдыхе
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
18 - 25 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Куда пойти
Атмосферные террасы Киева для летних вечеров
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять