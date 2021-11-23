Як доглядати нігті в холодну пору – "ні" металевим пилкам, а гель-лак не нашкодить

Щоб нігті були міцні та красиві, робіть їм олійні ванночки, не тримайте занадто довго у воді й не забувайте про вітаміни. Також важливо покривати нігті

Важливо доглядати нігті в холоди, не використовувати металеві пилки і робити шеллак-покриття або наносити лак / Фото: Колаж: Сьогодні

Крихкі, ламкі нігті з настанням холодів – проблема багатьох дівчат та жінок. Уникнути проблем із нігтями насамперед допоможе правильний догляд. Що ще важливо для краси та здоров'я нігтів – розповіла майстер нігтьового сервісу Олена Поливана.

Олена Поливана / Фото: пресслужба

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Чим небезпечний холод для нігтів?

Шкіра рук перша приймає удар перших холодів, піддаючись впливу морозу, вітру, вогкості, перепадів температур. Негативно на шкіру і нігті впливає також надмірно сухе повітря у приміщеннях через ввімкнені обігрівачі, радіатори опалення. Тому різка зміна погоди може не тільки зіпсувати настрій, а й нашкодити вашим нігтикам!

Восени та взимку ми постійно переміщуємося з холодної вулиці до теплих приміщень. Як наслідок, зі шкіри рук і самої нігтьової пластини випаровується волога, нігті стають більш вразливими, сохнуть, тріскають та ламаються.

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Загальна циркуляція крові в тілі взимку погіршується, тож і нігті стають ламкими.

Також у холодну пору року наш організм відчуває дефіцит деяких вітамінів та мікроелементів, що негативно впливає на стан шкіри та нігтів.

Які вітаміни та мікроелементи важливі для здоров'я нігтів

Базою структури нігтьової пластини є кератин – білок, який складається з амінокислот. Наприклад, в амінокислоті L-цистеїн є атоми сірки, вони сприяють міцності нігтів. Зазвичай саме через нестачу сірки нігті стають ламкими. Але до підвищеної їх ламкості та розшарування може призвести і дефіцит інших мікроелементів: цинку, кальцію, селену, фосфору, хрому, заліза.

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Для здоров'я нігтів важливо не допускати дефіциту вітамінів, мікроелементів та раціонально харчуватися / Фото: Колаж: Сьогодні

За нестачі сонячного світла організм виробляє менше вітаміну D, без якого наш організм неспроможний нормально засвоювати кальцій. А кальцій – макроелемент, відповідальний за міцність нігтів.

До того ж взимку ми їмо набагато менше свіжих овочів та фруктів, що спричиняє дефіцит вітамінів групи B (вони необхідні, щоб нігтьова пластина росла і була гладенька).

Які продукти є корисними для нігтів?

Повноцінний раціон та збалансоване харчування – важливий крок до здорових та красивих нігтів. Крім овочів та фруктів, їжте рибу жирних сортів, м'ясо, цільнозернові продукти.

Риба, яйця, овочі та збалансований загалом раціон важливий для здоров'я нігтів / Фото: Pexels

Нігті – це шар відмерлої білкової речовини кератину, тому для їх здорового росту слід вживати продукти, багаті на протеїни: боби, яйця, вівсянку, сочевицю, куряче м'ясо.

Не менш важливо підтримувати водний баланс організму. Пити потрібно щонайменше 8 склянок води щодня, щоб нігті природним шляхом отримували вологу в особливо складний для них осінньо-зимовий період. І не забувайте захищати шкіру рук та нігті від агресивного впливу побутової хімії і не тільки.

Чи правда, що мийні засоби псують нігті?

Дуже часто жінки та дівчата виконують хатню роботу, не надівши рукавички. У підсумку побутова хімія руйнує нігтьову пластину, висушує її і часом навіть викликає подразнення шкіри рук.

Нехтуючи захистом, можна отримати болючі тріщини, втрату еластичності та пружності шкіри, а сама вона виявиться беззахисною перед атакою мікробів! Уникнути проблем допоможуть рукавички, як під час домашньої роботи (гумові), так і на вулиці.

Взагалі не лише побутова хімія, а ще й вода далеко не друг вашим нігтям.

У зимовий період обов'язково наносите на шкіру рук та нігті крем за 15 хвилин до виходу на вулицю / Фото: freepik.com

Вода та мийні засоби знежирюють нашу шкіру, тому в холодну пору не рекомендується застосовувати антибактеріальне мило. Найкраще брати рідке мило з гліцерином, вітаміном A та E.

Руки мийте у теплій, а не в гарячій воді! Занадто гаряча та надто холодна вода негативно впливає на нашу шкіру. Також у зимовий період обов'язково намазувати на шкіру рук та нігті крем, робити це слід за 15 хвилин до виходу надвір.

Позитивний ефект справлятимуть креми, до складу яких входить прополіс, вітамін F, календула, олія виноградних кісточок, камфора. І, звичайно, важливо правильно підпилювати нігті, робити манікюр.

Як правильно підпилювати нігті та доглядати за ними

Неправильне підпилювання нігтів може призвести до їх розшарування. Тому нігті потрібно підпилювати тільки в одному напрямку - до центру нігтя, а не вперед-назад.

Підпилювати нігті слід до походу в душ або перед тим, як зробите ванну для нігтів. Мокрі нігті легко пошкодити, тоді вони почнуть шаруватись. У жодному разі не використовуйте металеву пилочку – такі пилки порушують структуру нігтьової пластини!

Щоб нігті були міцними та здоровими, потрібно щодня робити їм масаж. Легко масажуючи, у місце кутикули втирайте олію, спеціальну або звичайну оливкову. Так ви допоможете поліпшити місцевий кровообіг, нігті менше ламатимуться.

Холодний сезон – саме час для парафінотерапії, процедура зміцнює та живить нігтьову пластину / Фото: Pinterest

Холодний сезон – саме час для парафінотерапії з вітамінами та оліями. Ця процедура допомагає звільнити пори від токсинів, відмерлих часточок шкіри, сприяє її регенерації після ран, порізів, зміцнює і живить нігтьову пластину.

Не забуваймо робити свої нігтикам ванни з оливкової або касторової олії, ці олії найкращі для цього о холодній порі року. Касторова олія допоможе зміцнити нігтьову пластину, а оливкова – зволожить та живитиме нігті.

Для цього в миску треба накапати олії в рівній пропорції, перемішати їх, а потім опустити в суміш кінчики пальців. Після масажними рухами втерти олію в кутикули до повного всотування.

Який манікюр краще робити восени та взимку

Взимку краще зупинитися на апаратному манікюрі, оскільки для нього не потрібно попередньо розпарювати та замочувати нігті у воді. Завдяки цьому вони будуть менш сухі та ламкі. Якщо регулярно робити апаратний манікюр, то кутикула починає відростати повільніше і стає більш гладенькою.

Коли робите манікюр, довго не тримайте нігті у воді. Щодо покриття для нігтів – зараз один із популярних трендів – Naked nails ("голий манікюр"). Але це не означає, що нігтям не потрібне покриття. Взимку цього варто уникати будь-що, якщо хочете зберегти здоров'я та красу нігтьової пластини. Це міф, що нігті мають дихати! Нігтьова пластина може вбирати масло або крем, але у нігтів немає легень, вони не дихають.

Шелак не зашкодить нігтям, якщо його правильно знімати. Або можна покривати нігті прозорим лаком – голий манікюр у тренді / Фото: Колаж: Сьогодні

А коли на нігтях є захист у вигляді гель-лаку (гелева система, шелак), нігтьові пластини захищені від головного ворога – води, тоді у них менше ризику зламатись і розшаруватись. Якщо покривати звичайним лаком, то важливо робити це регулярно і знімати його рідинами, що не містять ацетон. Він пересушує нігтьову пластину і руйнує її цілісність.

Чому після зняття гель-лаку нігті іноді псуються?

Неправильне зняття лаку може травмувати нігтьову пластину. Майстер повинен вміти розрахувати ступінь тиску фрезою, швидкість її обертання, плюс сама фреза має бути не зношена.

Корінь нігтя (матрикс) лежить під кутикулою і забезпечує міцність нігтьового ложа, тому важливо його живити олією. Ми цим часто нехтуємо і, як результат, отримуємо слабку нігтьову пластину.

Для відновлення нігтьової пластини після невдалого покриття або зняття лаку важливо акуратно підпиляти а не зрізати ноготь, регулярно живити нігті оліями та обов'язково накладати верхній захисний шар, покриваючи спеціальними засобами. Важливо після зняття покриття мінімізувати контакти з агресивними хімічними речовинами.

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