Манікюр на карантині: як доглядати за нігтями вдома і вберегти нерви (відео)

Насправді, ця процедура не така складна, як може здаватися

Манікюр. Слово, яке комусь приносить задоволення, а когось – виводить із себе. І хоча під час січневого локдауну салони краси працюватимуть (за певних умов), потрапити до майстра nail арту зможуть, на жаль, не всі.

Сьогодні ми розповімо, як зробити манікюр під час карантину в домашніх умовах. І нехай процедури по догляду за нігтями не викликають у вас страху)

Середня ціна тільки за манікюр у Києві – 500 гривень. Тому, якщо робити всі процедури вдома – можна добре заощадити.

Ельвіна Сеітбуллаєва, Михайло Головненка. Новини "Сьогодні", телеканал "Україна"

Як зробити манікюр вдома:

зробіть теплу ванночку для рук. За 10 хвилин кутикула стане м'якою і її простіше буде видалити;

акуратно видаліть кутикулу;

обріже нігті при необхідності і надайте їм потрібну форму за допомогою пилочки;

відполіруйте нігті спеціальною губкою;

нанесіть лак бажаного кольору.

Майстри нігтьового сервісу радять знімати звичайний лак спеціальним засобом, в якому менше всього ацетону. Якщо ж це гель – то краще скористатися спеціальним засобом для зняття гель лаку.

У догляді потребує і шкіра рук. Більшість жінок миють підлогу та посуд без рукавичок. І це при тому, що миючі засоби містять, наприклад, хлор. А він негативно впливає на шкіру рук – вона стає сухою і роздратованою.

Прибрати сухість шкіри допоможе кава, каже косметолог Олена Романова. Вона бере макуху, додає гель для душу, і за лічені секунди скраб готовий. Кілька хвилин легкого масажу поліпшують циркуляцію крові.

Раніше ми публікували п'ять масок для росту і густоти волосся .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися