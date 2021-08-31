Aurora Nails: новий тренд манікюру, натхненний північним сяйвом

Манікюр з ефектом північного сяйва прийшов до нас з Південної Кореї. Розповідаємо, що це таке і чому цей тренд підкорює світ зі швидкістю світла

Манікюр Aurora Nails

Поки ми розглядали тренди модного манікюру сезону осінь – 2021, зі швидкістю світла з'явився ще один – Aurora Nails. Остання тенденція родом з Південної Кореї отримала свою в назву в честь богині зорі Аврори, яка подорожувала зі сходу на захід, сповіщаючи про схід сонця і початок нового дня. Давньогрецькі поети використовували це ім'я для позначення світанку – гри кольорів веселки на тлі темного неба. В англійському варіанті Aurora Borealis означає північне сяйво.

Реклама

Райдужне переливання, яке нагадує перламутр, луску казкових риб або саме видовищне світлове шоу природи – північне сяйво.

На сьогоднішній день в Instagram за тегом #AuroraNails можна знайти вже більше 90 000 постів. З кожним вдень він стає все популярнішим. Манікюр Aurora Nails заворожує, створюючи якийсь футуристичний ефект.

Реклама

Повторити такий можна, звичайно, в салоні у професійного майстра, або купивши флуоресцентні, перламутрові лаки для нігтів або лаки з шиммером.

Ми вибрали кілька варіантів трендового манікюру, який напевно захочеться повторити.

Реклама

Дивіться в ролику, як українки вибирають трендовий манікюр :

Читайте також: