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Aurora Nails: новий тренд манікюру, натхненний північним сяйвом

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
31 серпня, 19:40
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Манікюр з ефектом північного сяйва прийшов до нас з Південної Кореї. Розповідаємо, що це таке і чому цей тренд підкорює світ зі швидкістю світла
Манікюр Aurora Nails
Манікюр Aurora Nails

Поки ми розглядали тренди модного манікюру сезону осінь – 2021, зі швидкістю світла з'явився ще один – Aurora Nails. Остання тенденція родом з Південної Кореї отримала свою в назву в честь богині зорі Аврори, яка подорожувала зі сходу на захід, сповіщаючи про схід сонця і початок нового дня. Давньогрецькі поети використовували це ім'я для позначення світанку – гри кольорів веселки на тлі темного неба. В англійському варіанті Aurora Borealis означає північне сяйво.

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Райдужне переливання, яке нагадує перламутр, луску казкових риб або саме видовищне світлове шоу природи – північне сяйво.

На сьогоднішній день в Instagram за тегом #AuroraNails можна знайти вже більше 90 000 постів. З кожним вдень він стає все популярнішим. Манікюр Aurora Nails заворожує, створюючи якийсь футуристичний ефект.

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Повторити такий можна, звичайно, в салоні у професійного майстра, або купивши флуоресцентні, перламутрові лаки для нігтів або лаки з шиммером.

Ми вибрали кілька варіантів трендового манікюру, який напевно захочеться повторити.

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Дивіться в ролику, як українки вибирають трендовий манікюр :

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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