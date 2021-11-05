Влаштували фотополювання зі смартфоном Xiaomi 11Т: як пройшов осінній інстаміт у парку "Беремицьке"

Ми відвідали перший ревайлдинг-парк в Україні з флагманським смартфоном Xiaomi 11Т. І розкажемо, чому подорож нагадала африканське сафарі та як ми зробили інста-світлини без навичок фотографа

Як пройшов осінній інстаміт у парку “Беремицьке”

Чому обрали "Беремицьке" та як добралися до парку?

Парк "Беремицьке" розташовується на Чернігівщині, в однойменному селі за 70 км від столиці. До нього ми добиралися на авто 1,5 години з компанією Xiaomi, яка влаштувала інстаміт, щоб протестувати камери в останніх моделях смартфонів.

Аналогічних парків на Київщині не знайшли, бо "Беремицьке" працює за концепцією ревайлдингу. Основна мета якої – відродити типові екосистеми завдяки поверненню дикої фауни на територію.

Словом, лише тут мандрівник на максимум возз’єднується з природою. І бачить на власні очі, яким було дике життя фауни до того, як люди втрутилися в природні процеси.

В парку мешкають рідкісні тварини / Фото: Instagram: beremytske

Ми натхненно їхали до заповідної зони парку. Знали, що зустрінемо рідкісних тварин, яких бачили ще наші предки. І зробимо естетичні фото, які не повторити в Києві. Бо на території площею приблизно 400 гектарів тварини розгулюють просто неба. І жодних вольєрів! Уявляєте?

Але перед тим, як піти досліджувати територію, ми ввімкнули камеру новітнього Xiaomi 11Т, щоб нічого не пропустити.

Чому обрали саме Xiaomi 11Т?

Бо він конкурує з професійною технікою для зйомок. Смартфон з потрійною камерою та функціоналом штучного інтелекту сприяє професійним світлинам. Навіть якщо ви не фотограф. Потужна батарея дозволяє користуватися телефоном 24 години, а пристрій здатен його зарядити на 100% за 36 хвилин.

З таким не загубишся у парку, а фотосесія вдасться. Тож ми відправилися на пошуки тварин та естетичних зон, які оцінять в Instagram.

Смартфон Xiaomi 11Т / Фото: Сьогодні

Кого з тварин вдалось побачити у парку "Беремицьке"?

Коли гуляли парком, то звертали увагу на кожне шарудіння в надії, що кадри з National Geographic оживуть. Бо на території парку мешкає понад 10 видів тварин.

Серед них – кулани, які в Україні зникли ще у XVII столітті. І завдяки ревайлдингу сімейство чотириногих повернулося на наші землі. А ще сайгаки, польські коні, муфлони, вепри, туроподібна худоба та інші мешканці.

Але кого саме зустрінете ви – сюрприз. Бо природа непередбачувана. Тож ми сіли з екскурсоводом на раритетний ВАЗ та поїхали досліджувати фауну "Беремицького".

Фото зроблене на Xiaomi 11Т / Фото: Сьогодні

Процес нагадав типове африканське сафарі, але по-українськи. Дух захоплювало не лише через побачену природу з сотнями сосен, а й думку про те, що тварини можуть з’явитися в будь-який момент.

За декілька хвилин ми зустріли польських коней. Вони є нащадками вимерлого дикого європейського коня тарпана. І як тут стриматися та не зазнімкувати сімейство! Біля них помітили ще декілька сайгаків.

Фото зроблене на Xiaomi 11Т / Фото: Сьогодні

Використали ультраширококутну камеру Xiaomi 11Т, щоб охопити простір парку до деталей та передати осінню атмосферу локації. Вдалося зазнімкували максимум території завдяки куту огляду 120°.

Хотілося ближче підійти, але це заборонено, бо тварини дикі. Все задля спокою та комфорту чотириногих. І, звісно, не вистачало променів сонця, щоб фото було яскравішим, але функціонал камери виручив.

Ловіть лайфхак: протестуйте опції професійного режиму, щоб апгрейдити світло, якого мало через відсутність сонця. Цей режим автоматично адаптує світло та додаткові показники для вдалого фото.

Але локація з польськими конями – лише початок подорожі. Далі зустріли туроподібних биків, які 2021-го поселилися на території України. Нащадків прадавніх турів привезли з Латвії. Востаннє цей вид тут жив 400 років тому.

І тут без світлини не обійшлося. Ми протестували сітку в професійному режимі, щоб "виставити" кадр та не завалити лінію горизонту на фото. Не кажіть, що проблема з горизонтами вам не знайома. Якщо для вас – це "жиза", то скористайтеся лайфхаком.

Фото зроблене на Xiaomi 11Т / Фото: Сьогодні

Ловіть лайфхак: коли будете виставляєте сітку, додайте на екрані мітку лінії горизонту. Опісля ви перевірите, чи не "завалили" під час процесу обрій.

На Xiaomi 11Т ми з легкістю коригували розміщення об'єктів природи та тварин у кадрі. Завдяки штучному інтелекту вдалося зробити професійну світлину без навичок фотографа.

Лише три види тварин нам вдалося зустріти, гуляючи територією. Ще побачили декілька куланів, коли вибралися на вежу, яка слугує фотозоною на тлі споконвічної природи, – про неї повідаємо далі.

Які фотозони на локації рекомендуємо побачити?

Біля входу до парку ви звернете увагу на 25-метрову вежу. Не проходьте повз неї, а підніміться на найвищий поверх. З нього відкривається вау-краєвид.

Фото зроблене на Xiaomi 11Т / Фото: Сьогодні

Самі погляньте. А які тут заходи сонця! Активні юзери Instagram знають, що контент з яскравим барвистим небом – це гарантія тисячі лайків. Якщо пригледітися, то побачите сімейство куланів праворуч.

Фото зроблене на Xiaomi 11Т / Фото: Сьогодні

Смартфон з ширококутною камерою огляду 120° дав змогу зробити реалістичне фото з висоти та охопити максимум території. Ми знову ввімкнули професійний режим. Скористалися підсвіткою, яка визначає, де на фото недостатньо світла, або ж навпаки – забагато. Функція виділила проблемні зони та страхувала від неякісного фото.

Протестували також портретний режим смартфона, щоб перевірити, чи впорається він з функцією, яку обожнюють користувачі в Instagram. В один клік зробили фото, яке має шанс потрапити в ТОП. Результат ви самі бачите!

Фото зроблене на Xiaomi 11Т / Фото: Сьогодні

Підвісні мости, які височіли над яром, – ще одна фотозона, яка здивувала. Їх побачили три під час нашого тріпу парком у пошуку найцікавіших місць для фото та диких тварин. Погодьтеся, що вони заслуговують звання "Найінстаграмнішої осінньої фотолокації".

Фото зроблене на Xiaomi 11Т / Фото: Сьогодні

Опале листя з дерев на території додало антуражу, тож зона стала ідеальною для осінніх фотосесій. І тут без лайфхаків для вдалого фото не обійшлося, які дозволили зобразити на світлині реальну палітру кольорів, які ми побачили офлайн у парку.

Ловіть лайфхак: щоб показати перспективу та геометрію підвісних мостів, спробуйте не лише ультраширококутну камеру, а й з роздільною здатністю 108 Мп для максимальної деталізації.

З кожним кроком у парку ставало цікавіше. Далі ми побачили колоритну фотозону зі статуєю бога Велеса. Він у слов’ян асоціюється з багатством, а ще його вважають покровителем земного достатку та свійської худоби.

Ми використали портретний режим смартфону, щоб зробити фокус на статуї та ефект розмитості на фоні, щоб додати антуражності та містичності місцю.

Фото зроблене на Xiaomi 11Т / Фото: Сьогодні

Але не одними загальними фото на естетичних локаціях. Треба ж урізноманітнити контент!

Ми протестували режим макрозйомки і телемакрооб’єктив смартфона з автоматичним фокусуванням у діапазоні 3-7 см. Перелічене дало змогу побачити парк в мініатюрі та розгледіти маленькі деталі, які складно побачити без камери.

Фото зроблене на Xiaomi 11Т / Фото: Сьогодні

З телемакрооб’єктивом смартфона вам не потрібно фотографувати зблизька, щоб досягти аналогічного ефекту. Здалеку функція також працює. Достатньо навести фокус, щоб телефон автоматично визначив "ціль".

Що ще варто знати мандрівнику, який хоче відвідати парк "Беремицьке"?

На території можна залишитися з ночівлею на декілька днів, щоб дослідити парк та побачити все різноманіття тварин. У "Беремицькому" пропонують заселитися в будиночках, кемпінгу чи наметах.

Окрім заповідної зони з дикими тваринами, мандрівники відвідують туристичну частину парку. Їм пропонують побачити MiniZoo, де живуть мініатюрні тварини, конюшню, де можна взяти коня та покататися, і музей "Диких котів", який обожнюють діти.

Фото зроблене на Xiaomi 11Т / Фото: Сьогодні

Також пропонують туристам постріляти з лука, протестувати екскурсію Birdwaching (спостереження за птахами), влаштувати трапезу в альтанці та відвідати магазин місцевих сувенірів.

Які враження від парку та Xiaomi 11Т?

Парк "Беремицьке" для поціновувачів дикої природи, які не люблять зоопарки, але хочуть познайомитися з унікальною фауною. Поїздка територією схожа на африканське сафарі. Її хочеться повторити знову і знову, щоб побачити парк в різні пори року.

Локальні фотозони парку щоразу нагадували, що сюди не варто приїжджати без якісної техніки. Ми протестували Xiaomi 11Т і впевнилися в універсальності його камер.

Смартфон робить фото максимально реалістичні, які викликають емоції. І найголовніше – вони якісні та естетичні, тож об’єктиви та режими виправдовують очікування.

Xiaomi 11Т – це match, який потрібен активним користувачам соціальних мереж і людям, які хочуть мати естетичну фотогалерею.