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Як повторити тренди манікюру – 2021 (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
9 серпня, 13:30
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Вибираємо наймодніші відтінки і принти манікюру літнього сезону на прикладі голлівудських знаменитостей, які будуть в тренді восени і взимку
/ Фото: instagram.com/selenagomez, instagram.com/kimkardashian

Знаменитості все частіше відмовляються від класичних чорного, червоного або бежевого манікюру, віддаючи перевагу яскравим кольорам і незвичайним принтам. Перед походом до салону краси, надихаємось самими ефектними образами знаменитостей, даємо волю фантазії і вибираємо самі трендові відтінки манікюру – 2021.

Незвичайні принти

Кім Кардашян опублікувала в своєму Instagram кілька фото, на яких похвалилася незвичайним манікюром з черепаховим принтом. Беріть приклад з інфлюенсерші – складні дизайни, візерунки, анімалістичні принти, всілякі квіточки, дракончики і метелики, як у Дуа Ліпи – такий манікюр знову в моді.

Кольоровий френч

Забудьте про класичний французький манікюр нюдових рожевих і бежевих відтінків, популярний у 2000-х. Різнобарвні френчі увійшли в моду навесні і продовжать свою ходу восени. Вибирайте яскраві червоні акценти, як у Ріанни, вогненно-помаранчевий, як у Кайлі Дженнер або ж ніжно-блакитний, як у Ріти Ори.

Яскраві кольори

Відтінки сонця, неоново-зелений або солодко-рожевий – яскраві відтінки манікюру навіяні літнім сезоном будуть в тренді ще кілька місяців. Знаменитими прихильницями таких варіантів є Ізабель Гулар, Селена Гомес, Вікторія Боня, Періс Хілтон і Дженніфер Лопес.

Дивіться в ролику про культуру манікюру в Україні та за кордоном :

Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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