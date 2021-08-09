Як повторити тренди манікюру – 2021 (фото)

Вибираємо наймодніші відтінки і принти манікюру літнього сезону на прикладі голлівудських знаменитостей, які будуть в тренді восени і взимку

/ Фото: instagram.com/selenagomez, instagram.com/kimkardashian

Знаменитості все частіше відмовляються від класичних чорного, червоного або бежевого манікюру, віддаючи перевагу яскравим кольорам і незвичайним принтам. Перед походом до салону краси, надихаємось самими ефектними образами знаменитостей, даємо волю фантазії і вибираємо самі трендові відтінки манікюру – 2021.

Незвичайні принти

Кім Кардашян опублікувала в своєму Instagram кілька фото, на яких похвалилася незвичайним манікюром з черепаховим принтом. Беріть приклад з інфлюенсерші – складні дизайни, візерунки, анімалістичні принти, всілякі квіточки, дракончики і метелики, як у Дуа Ліпи – такий манікюр знову в моді.

Кольоровий френч

Забудьте про класичний французький манікюр нюдових рожевих і бежевих відтінків, популярний у 2000-х. Різнобарвні френчі увійшли в моду навесні і продовжать свою ходу восени. Вибирайте яскраві червоні акценти, як у Ріанни, вогненно-помаранчевий, як у Кайлі Дженнер або ж ніжно-блакитний, як у Ріти Ори.

Яскраві кольори

Відтінки сонця, неоново-зелений або солодко-рожевий – яскраві відтінки манікюру навіяні літнім сезоном будуть в тренді ще кілька місяців. Знаменитими прихильницями таких варіантів є Ізабель Гулар, Селена Гомес, Вікторія Боня, Періс Хілтон і Дженніфер Лопес.

Дивіться в ролику про культуру манікюру в Україні та за кордоном :

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