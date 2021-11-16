3 кроки до гладких п'яток або як доглядати за стопами в холоди

Вузьке взуття, небажання взути "змінку" в офісі, відмова від кремів, у результаті грибок, мозолі, потріскані п'яти. Як доглядати за стопами восени та взимку – у статті

П'яточки будуть гладенькими, якщо регулярно доглядати за стопами в холоди / Фото: stocksnap.io

Якщо кожного дня після прийняття душу або ванни змащувати свої ніжки живильним кремом та носити зручне взуття , то безлічі зимових проблем зі стопами можна уникнути. Як зберегти п'яти та стопи гладкими і що робити, якщо вони вже не в порядку – розповіла косметолог Яна Коркодим .

Яна Коркодім / Фото: пресслужба

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Чому восени ногам потрібний особливий догляд

Тут варто наголосити не тільки на догляді, а й на елементарній гігієні. Перебуваючи в теплому, і часто вузькому взутті, особливо в синтетичних шкарпетках , окрім відсутності нормального доступу кисню, часто в ногах порушується кровообіг.

Якщо ви не стежите за станом шкіри на стопах, маєте застарілі мозолі чи тріщини на п'ятах, то створюєте не тільки сприятливе середовище для розвитку грибка, а й "будинок" для нього. Адже наші відмерлі клітини шкіри нікуди не подіються, а залишаються там – на шкірі.

Вдома не забувайте балувати ваші ніжки ваннами, мазати кремом і давати їм відпочивати / Фото: Depositphotos

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У холоду шкіра в цілому, і на ногах у тому числі сильніше пересушується, нігті на ногах стають більш ламкими через опалювальні прилади, сухе повітря в приміщеннях, щільне взуття, а також колготи або шкарпетки. Звичайно страждають стопи, тому і утворюються на них натоптиші, тріщини і мозолі.

Щоб уникнути таких проблем, важливо не сидіти весь робочий день у чоботях чи черевиках – перевзуйтеся в легше змінне взуття. Також зверніть увагу, наскільки ваше взуття вільне – це допоможе уникнути тиску на нігті, їх тріщин та подальшого розвитку грибка .

Не забувайте регулярно стригти нігті, щоб вони не травмували шкіру в закритому взутті ще більше. Носіть "дихаюче" взуття та шкарпетки з натуральних, а не синтетичних матеріалів.

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Щомісяця можна обробити взуття спеціальним дезінфектором, щоб уникнути грибкових шкірних захворювань. І, звичайно ж, вдома не забувайте балувати ваші ніжки ваннами, мазати кремом і давати їм відпочивати.

Як не допустити появи тріщин на п'ятах та мозолів

Догляд за шкірою стоп нескладний, просто потребує регулярності. Вранці після душу нанесіть на висушену рушником шкіру ніг ваш крем для ніг, лосьйон або масло. А ввечері після прийняття ванни чи душу, перед сном – змастіть стопи живильним кремом.

Два-три рази на тиждень робіть ножні ванни, можна з морською сіллю / Фото: Depositphotos

Також два-три рази на тиждень робіть ножні ванни, можна з морською сіллю. І в міру загрубіння шкіри на стопах не забувайте обробляти їх пемзою або спеціальними пилками, потім ретельно ополіскуючи, висушуючи і наносячи живильний крем.

Якщо допускати нарости грубої шкіри на пальцях і п'ятах стоп, то згодом не уникнути мозолів та тріщин, особливо якщо у вас зайва вага.

А якщо тріщини та мозолі на стопах з'явилися, що робити?

Взагалі левова частка тріщин на п'ятах викликана грибком , а не просто особливостями сухої шкіри. Ще, коли в людини вже є якісь супутні захворювання (проблеми із щитовидною залозою, травленням, кровопостачанням ніг, діабет) плюс вона недостатньо дотримується гігієни та догляду за ногами, то ситуація може ускладнитися.

Щоб виключити серйозні захворювання, при яких тріскаються п'яти, може знадобитися консультація терапевта, ендокринолога, гастроентеролога або дерматолога. А діагностикою та лікуванням захворювань стоп займається лікар-подолог .

Регулярно видаляйте загрубілу шкіру на стопах і вчасно стрижіть нігті / Фото: freepik.com

Якщо тріщини на п'ятах не запалилися, не кровоточать, а ваше взуття сидить на ногах впритул – то його необхідно змінити. Потім проведіть гігієнічні процедури Правильно, в результаті шкіра на п'ятах знову стане гладкою: залишиться тільки не забувати доглядати стопи.

Як прибрати тріщини на п'ятах та мозолі?

Знадобляться спеціальні пилки для п'ят – крупно і дрібноабразивна, скраб та доглядовий крем для ніг. Привести стопи до ладу потрібно поетапно:

Чищення та полірування. Грубі терки або крупноабразивні пилки допоможуть заощадити час очищення, приберуть грубу шкіру на п'ятах. Але потім п'яти потрібно акуратно заполірувати і відшліфувати дрібноабразивною пилкою, щоб згладити всі шорсткості. Ідеально гладкою шкіру допоможе зробити нанесення легкого скрабу, а потім – вашого крему для ніг. Звільнення від тріщин. Щоб усунути тріщини і не допустити поширення інфекції, можна зробити аплікації для п'ят: для цього підійде "Левомеколь" або інша антисептична ранозагоювальна мазь. Процедура робиться на ніч, на п'яти наноситься мазь, потім закриваємо зверху спонжем (ватним диском), фіксуємо, щоб аплікація не сповзла. Можна обернути стопу харчової плівкою і надіти спітнілу шкарпетку. У середньому процедуру повторюють раз на 10 днів. Використовуємо ванни з кислим середовищем : грибок не любить такі засоби Найпростіший і доступний спосіб – це ванни для ніг з оцтом.

Сухі мозолі прибирають за таким же принципом, тільки якщо робити це на суху, можна травмувати сам мозоль та шкіру навколо нього. Взагалі такі процедури, якщо мозолі чи тріщини досить застарілі, краще довірте фахівцю.

Також ми писали, як голити ноги сухим способом.