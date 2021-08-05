Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно

Кавунова дієта

Оновлюємо гардероб

Cніданок за 5 хвилин

Летимо на Міконос

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Здорово

Як зберегти фігуру стрункою: ТОП-5 вправ від Тіни Кароль

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
5 серпня, 14:50
Копіювати лінк
Присідання на лавочці, планка і нахили, які можна виконувати на вулиці, допоможуть залишатися стрункою. Так говорить Тіна Кароль і ділиться улюбленими вправами
Тіна Кароль показала 5 вправ, як зберегти фігуру стрункою
Тіна Кароль показала 5 вправ, як зберегти фігуру стрункою / Фото: Колаж: Сьогодні

Короткі тренування корисніше, ніж відсутність спорту у вашому житті: каже народна артистка України Тіна Кароль. Залишатися завжди підтягнутою і стрункою допоможуть 5 вправ, якими селебріті поділилася зі своїми фанами: повне відео опубліковано в інстаграм "Тіна Кароль. Офіц.фан-клуб".

А ми зібрали для вас 10 лйфхаків, які допоможуть провести серпень корисніше і цікавіше.

Які вправи рекомендує Тіна Кароль

Як говорить співачка – кожна дівчина мріє бути красивою, стрункою і, звичайно – спортивної та підтягнутою. Ці 5 вправ, для виконання яких потрібна звичайна лавочка, допомагають Тіні зберегти фігуру.

Читайте також:

1. Випад ноги з боку в бік з присіданням на лавці

Випад ноги з боку в бік з присіданням на лавці
Випад ноги з боку в бік з присіданням на лавці / Фото: instagram.com/_fantina

Спина в цій вправі повинна бути рівна, виконується по 10 разів на кожну ногу. На відпочинок між повторами дається 1 хвилина, а всю вправу слід повторити 3 рази.

2. Планка з поворотом тулуба + діагональне скручування

Повторювати вправу слід 20 разів, відпочивати 1 хвилину, а весь комплекс з поворотами – повторити 3 рази. Не забувайте тримати спину рівною і рівномірно дихати.

У цій вправі коліно торкається протилежного ліктя
У цій вправі коліно торкається протилежного ліктя / Фото: instagram.com/_fantina

У цій вправі важливо торкатися коліном протилежного ліктя, при цьому продовжуючи тримати спину рівною.

Руки тримайте рівно, повторіть кожен рух по 20 разів
Руки тримайте рівно, повторіть кожен рух по 20 разів / Фото: instagram.com/_fantina

Коли виводите руку вгору – дивіться на неї і тримайте рівну лінію рук.

3. Нахилення тулуба на одній нозі вперед + випад ноги назад.

Нахили виконуються на одній нозі вперед + випад ноги назад
Нахили виконуються на одній нозі вперед + випад ноги назад / Фото: instagram.com/_fantina

Відпочивати між зміною рухів слід 1 хвилину, зберігайте рівну поставу.

Тримайте опорну стопу повністю на землі
Тримайте опорну стопу повністю на землі / Фото: instagram.com/_fantina

Не забувайте про рівну спину, виконується по 10 разів на кожну ногу, повторити весь комплекс слід 3 рази.

4. Зворотні віджимання від лавки

Зворотні віджимання від лавки робляться з рівною спиною
Зворотні віджимання від лавки робляться з рівною спиною / Фото: instagram.com/_fantina

Теж виконуються біля лавочки: повторити слід 15 разів, а відпочивати між повторами – 1 хвилину,

Ноги тримайте зігнутими під кутом 90 градусів
Ноги тримайте зігнутими під кутом 90 градусів / Фото: instagram.com/_fantina

Весь комплекс вправ повторюється 3 рази.

5. Виведення ноги убік-вгору + присідання

Тримайте стопи на землі при виведенні ноги
Тримайте стопи на землі при виведенні ноги / Фото: instagram.com/_fantina

Цей комплекс складніший, тому відпочивати між повторами вправ можна 2 хвилини.

Тримайте "верхню" ногу на одне лінії з вашим тазом
Тримайте "верхню" ногу на одне лінії з вашим тазом / Фото: instagram.com/_fantina

Всього повторити комплекс рекомендується 20 разів. Для таких вправ вам не потрібно йти в спортзал, можна робити їх у власному дворі чи на спортивному майданчику.

Також раніше ми писали, як займатися спортом в спеку.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де найкраще купувати продукти
Хочу дізнатись
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Правильно перекушувати
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як не згоріти на пляжі
Хакнути
Сольник зірки
МОГИЛЕВСЬКА
14 серпня / 20:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Леді Гага у сукні-накидці від Valentino
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
1 - 7 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Чи зможеш відрізнити дизайнерський одяг від речей з ринку?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти