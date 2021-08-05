Як зберегти фігуру стрункою: ТОП-5 вправ від Тіни Кароль

Короткі тренування корисніше, ніж відсутність спорту у вашому житті: каже народна артистка України Тіна Кароль. Залишатися завжди підтягнутою і стрункою допоможуть 5 вправ, якими селебріті поділилася зі своїми фанами: повне відео опубліковано в інстаграм "Тіна Кароль. Офіц.фан-клуб".
А ми зібрали для вас 10 лйфхаків, які допоможуть провести серпень корисніше і цікавіше.
Які вправи рекомендує Тіна Кароль
Як говорить співачка – кожна дівчина мріє бути красивою, стрункою і, звичайно – спортивної та підтягнутою. Ці 5 вправ, для виконання яких потрібна звичайна лавочка, допомагають Тіні зберегти фігуру.
Як зберегти гарну поставу: 4 вправи для офісу і вдома
1. Випад ноги з боку в бік з присіданням на лавці
Спина в цій вправі повинна бути рівна, виконується по 10 разів на кожну ногу. На відпочинок між повторами дається 1 хвилина, а всю вправу слід повторити 3 рази.
2. Планка з поворотом тулуба + діагональне скручування
Повторювати вправу слід 20 разів, відпочивати 1 хвилину, а весь комплекс з поворотами – повторити 3 рази. Не забувайте тримати спину рівною і рівномірно дихати.
У цій вправі важливо торкатися коліном протилежного ліктя, при цьому продовжуючи тримати спину рівною.
Коли виводите руку вгору – дивіться на неї і тримайте рівну лінію рук.
3. Нахилення тулуба на одній нозі вперед + випад ноги назад.
Відпочивати між зміною рухів слід 1 хвилину, зберігайте рівну поставу.
Не забувайте про рівну спину, виконується по 10 разів на кожну ногу, повторити весь комплекс слід 3 рази.
4. Зворотні віджимання від лавки
Теж виконуються біля лавочки: повторити слід 15 разів, а відпочивати між повторами – 1 хвилину,
Весь комплекс вправ повторюється 3 рази.
5. Виведення ноги убік-вгору + присідання
Цей комплекс складніший, тому відпочивати між повторами вправ можна 2 хвилини.
Всього повторити комплекс рекомендується 20 разів. Для таких вправ вам не потрібно йти в спортзал, можна робити їх у власному дворі чи на спортивному майданчику.
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