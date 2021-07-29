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Як займатися спортом в спеку

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
29 липня, 18:00
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Влітку займатися спортом можна з огляду на температуру на вулиці і в залі, а також маючи запас води. Як правильно тренуватися в спеку – поради фітнес-тренера
Тренуватися в спеку можна з запасом води і не на відкритому сонці
Тренуватися в спеку можна з запасом води і не на відкритому сонці / Фото: Сьогодні

Будь-яке тренування на вулиці при температурі понад 30-35 градусів – небезпечне для здоров'я. І, навіть якщо заняття проходять вдома або в залі, то теж важливо дотримуватися температурного і питного режиму, стежити за інтенсивністю тренування і не перевантажувати серце. Як займатися спортом в спеку правильно, розповів спортивний фармаколог, методист-викладач ТЦ "Академія фітнесу України" Ігор Бабенко .

Ігор Бабенко
Ігор Бабенко / Фото: прес-служба

Чи можна тренуватися на вулиці в спеку?

Навіть якщо ви регулярно тренуєтеся на вулиці, то в спеку умови змінюються і до них важливо адаптуватися. При температурі повітря вище 30-35 градусів будь-які активні фізичні навантаження небезпечні: біг це, розтяжка або присідання. Тому що при таких погодних умовах різко зростає навантаження на серце плюс підвищується в рази ризик перегрітися.

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Не тільки сонячний удар небезпечний, а й тепловий – для цього не потрібно перебувати на сонці, перегрітися при високій температурі повітря можна і в тіні. Особливо ризик отримати тепловий удар збільшується при підвищеній вологості. Тому при тренуваннях в спекотну пору важливо:

  • врахувати температуру повітря,
  • вибрати правильний час для тренування.

А коли краще тренуватися, вранці або ввечері?

Головне – не в годину-пік сонячної активності: якщо тренуєтеся на вулиці, то найкраще робити це саме ввечері . Або йти до спортзалу, де охолоджується повітря: але в самому приміщенні температура повинна бути 21-22 градуси. Це ідеальна для залу температура, при якій можна комфортно тренуватися.

Якщо тренуєтеся на вулиці, то краще робити це ввечері
Якщо тренуєтеся на вулиці, то краще робити це ввечері / Фото: unsplash.com

З самого ранку займатися спортом, бігати або тренуватися небажано, тому що кровотік в організмі в цей час ще уповільнений. І давати серцю і судинам з самого ранку великі навантаження небажано . Якщо ввечері немає можливості тренуватися, то можна займатися вранці, але лише через 1-2 години після того, як прокинулися. Але тільки, якщо температура на вулиці ще не досягла 30 градусів тепла. Також в спеку ретельно обирайте місця для тренувань.

Де краще тренуватися в спеку на вулиці

Якщо улюблений спортмайданчик, на якому ви звикли займатися, знаходиться на відкритому сонці, то потрібно знайти інший, який буде в тіні. Або займатися ввечері, коли вийде уникнути прямого попадання сонячних променів .

У разі, коли ваша активність – це біг, стреччінг і так далі, тренуйтеся в тінистих парках або скверах, де можна сховатися від сонця.

І ще важливий момент – не перестарайтеся в процесі тренування .

А з якою інтенсивністю можна тренуватися в спеку?

Інтенсивність тренувань в спекотну пору повинна бути середня. Навіть якщо тренуєтеся в прохолодному спортзалі – не забувайте, що на вулиці, куди ви потім вийдете, спека і ризик отримати сонячний удар або перегрітися все також високий. Якщо ви звикли швидко розминатися і потім набирати високий темп, то слід пригальмувати.

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У спекотну погоду відмовтеся від темпових прискорень (у порівнянні з вашою звичайної швидкістю в більш прохолодну пору року), також відмовтеся на час сильної спеки від силових вправ. І не забувайте пити воду.

Як правильно пити воду при літніх тренуваннях

Пийте невеликими ковтками протягом всього тренування – пляшка з чистою питною водою завжди повинна бути поруч. Прийти в спортзал або на спортмайданчик і відразу залпом випити всю пляшку, а потім тренуватися – неправильно. При тренуваннях в залі рекомендується в середньому випивати склянку води (250 грам) щопівгодини. Також надягайте зручний одяг, вын не повинен заважати вашим тренуванням і посилювати перегрівання організму.

А в чому краще тренуватися, коли жарко?

У найлегших спортивних речах: легка майка і шорти або легкі брюки. Речі з бавовни краще не вдягати, вони швидко просочуються потім і не виводять вологу. І не користуйтеся дезодорантом перед тренуванням, вам потрібно і важливо буде пітніти.

Якщо ви взагалі до цього не тренувалися, то спека – не найкращий час для починань.

Як же стати більш активним в спеку, якщо ніколи не тренувався?

Почніть більше гуляти пішки – але знову ж таки не в самий пік спеки і не на відкритому сонці. Запасіться питною водою і зручним взуттям і почніть з ходьби. Якщо у вас проблеми з суглобами, поставою, болять ноги – то навіть перед прогулянками слід проконсультуватися з лікарем.

Можливо, вам знадобиться ортопедичне взуття, також фахівець порекомендує інші посильні для вас активності, які можна буде реалізувати в менш спекотну пору року.

Висновок: навіть здоровій людині в спеку важливо при заняттях спортом пити багато води, не допускати перегріву, знизити інтенсивність тренувань і не допускати сильного прискорення пульсу, щоб не перевантажувати серце.

Також раніше ми писали, чим корисні прогулянки на свіжому повітрі.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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