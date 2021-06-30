Як зберегти гарну поставу: 4 вправи для офісу і вдома

Королівська постава – мрія багатьох жінок і чоловіків, реалізувати яку цілком можливо. Чому постава порушується і як цього уникнути – розповів реабілітолог

Замість книг зручніше табличка "Сиди рівно", вона буде нагадувати випрямити спину / Фото: freepik.com

Правильна постава – це не тільки граціозність і краса, це насамперед ваше здоров'я. А залежить постава від ваших побутових звичок, вже наявних захворювань і, звичайно ж, – стану хребта. Тому сьогодні, 30 червня, на Міжнародний день боротьби зі сколіозом поговоримо про те, як це захворювання хребта впливає на поставу, чому важливо не допускати розвитку сколіозу і що робити, щоб ваша постава була воістину королівською. Адже якщо здоров'я і настрій в порядку, то літо вийде по-справжньому радісним і незабутнім: а ми зібрали 10 креативних ідей, які допоможуть зробити цю пору незабутньою.

Повернемось до постави – допоміг нам розібратися у всіх тонкощах професор кафедри ерготерапії і фізіотерапії Національного університету фізичного виховання і спорту України, реабілітолог Олексій Ніканоров.

Олексій Ніканоров / Фото: пресслужба

Порушення постави і сколіоз – це не одне і те ж?

Порушення постави – це найчастіша проблема зі здоров'ям хребта. І важливо помітити відхилення на початковому етапі, тоді підкоригувати поставу буде найлегше. Справа ще в тому, що навіть у здорового хребта є кілька вигинів: в шиї і попереку (лордоз), а також у грудному відділі (кіфоз). Такі вигини незначні, вони потрібні для забезпечення тілу кращої амортизації і до порушень постави не належать.

Проблема виникає, коли викривлення хребта в цих його відділах перевищує норму. А також коли розвивається сколіоз: це стан, коли хребет викривляється в різні боки і при цьому порушується вся його будова. Сколіоз хоч і є окремим захворюванням хребта і вимагає відповідного лікування, теж належить до порушень постави. Також виділяють ще види порушення:

Плоска спина, коли грудна клітка зміщується вперед і всі вигини хребта зменшені. Кіфотична постава, яка проявляється як сутулістю, так і круглою спиною. При таких порушеннях збільшується назад грудний вигин і зменшується поперековий вперед. Причому при круглій спині центр ваги зміщується, людині доводиться стояти і ходити на напівзігнутих ногах. Інакше їй важко зберегти рівновагу. Кругловігнута спина, коли нахил таза і вигини хребта збільшуються. При цьому порушенні грудна клітка стає в формі циліндра. Лордотична постава, коли таз і весь тулуб відхиляється назад: при такому типі порушення постави сильно послаблюються всі м'язи. Асиметрична постава, коли між лівою і правою частинами тулуба помітна явна асиметрія. Цей дефект можна виправити набагато легше, ніж сколіоз.

А чим небезпечне порушення постави, крім зовнішнього дефекту?

Загалом незначні порушення в поставі легко піддаються корекції. І тут важливо не запускати стан.

Чим сильніше порушується постава і посилюється сколіоз, тим більше страждають внутрішні органи людини.

Так, змінюється не тільки їхнє положення, а також порушуються функції, відбуваються проломи з диханням, роботою серця, судин, органів травлення і центральної нервової системи. Не кажучи вже про те, що деформується тулуб, спина, грудна клітка, з'являються болі.

Кажуть, постава порушується, якщо криво сидіти в дитинстві, це правда?

Сколіоз відносять до деформацій періоду зростання, тобто цей тип викривлення хребта прогресує під час посиленого росту тіла, тобто в підлітковий період. За статистикою, сколіоз зустрічається частіше у дівчаток, а кіфоз і кіфосколіоз – у хлопчиків. Звичайно, в цей період діти багато часу проводять сидячи, тому правильна постановка постави і її підтримка дуже важлива. Але якщо дитина здорова, активна, раціонально харчується, не має зайвої ваги, не носить тягарів і її м'язи добре розвинені, то переживати через те, що вона може неправильно сидіти на уроці або йшла додому з ранцем на одному плечі, не варто.

Викривлення хребта може бути не тільки придбаним, але і вродженим, перенесені радикуліт, рахіт, травми можуть вплинути на опорно-рухову систему і хребет в тому числі.

Також до розвитку порушення постави призводить плоскостопість, незручне взуття, взуття на високих підборах, зайва вага, гіподинамія, слабкість м'язів – все це впливає на нашу кісткову систему. А ще професійна діяльність, коли людина щодня перебуває в одній незручній позі, теж може призвести до порушення постави.

Чи можна виправити сколіоз або порушення постави і як?

Порушення постави можна виправити, якщо строго виконувати приписи реабілітолога: це цілий комплекс процедур, таких як масаж, плавання, лікувальна гімнастика. Такі процедури допомагають відновити ослаблений тонус м'язів, нормалізувати рухові функції.

Сидяча робота і незручні меблі сприяють порушенню постави / Фото: freepik.com

Вилікувати сколіоз повністю можна на початкових стадіях, тому важливо при порушеннях постави якомога раніше звернутися до фахівців. І, звичайно ж, набагато простіше і дешевше не допускати порушення постави, ніж потім її коригувати.

Як же зберегти правильну поставу?

Сколіоз у легкому ступені у дитини може не посилюватися і ніяк не позначатися на її житті і здоров'ї, тому батьки часто не звертають уваги на це. Даремно, оскільки якщо у вашої дитини під час шкільного перегляду виявили порушення постави, то важливо періодично оглядатися у лікаря-ортопеда. Якщо сколіоз почне прогресувати, то обов'язково потрібна буде терапія. Загальні рекомендації, як зберегти поставу красивою і уникнути сколіозу, це:

Вести активний спосіб життя

Зміцнювати м'язи – або знайти спорт до душі, або більше ходити пішки, плавати, їздити на велосипеді, займатися фізкультурою.

Раціонально харчуватися, щоб не допускати зайвої ваги і ожиріння.

Чергувати роботу/навчання з відпочинком і розминкою.

Носити зручний одяг і взуття, перевірити, чи відповідають робочі стіл, стілець вашому зросту. Також важливо спати на зручному ліжку і ортопедичному матраці.

При плоскостопості важливо носити спеціальне взуття або ортопедичні устілки, щоб уникнути формування неправильного навантаження на суглоби, м'язи і хребет.

Які вправи і лайфхаки допоможуть домогтися гарної постави?

Помічати власну сутулість, а тим більше постійно тримати спину рівно під силу далеко не кожному. Тому можна поставити нагадування на смартфоні або просто повісити на видному місці табличку "Тримай спину рівно". Здавалося б, дрібниця, але при погляді на таку табличку ви моментально випрямите спину, перестанете сутулитися і сядете рівно.

Підтримати поставу за рахунок зміцнення м'язів спини, випрямити хребет допоможуть прості вправи. Вам знадобиться кілька хвилин, таку гімнастику можна виконувати як вдома, так і на роботі в обідню перерву. Щоб розпрямити плечі і вирівняти спину, станьте біля стіни, стикаючись в п'яти місцях з нею (як на картинці) і постійте кілька хвилин. Також розпрямити плечі допоможе заведення рук за спину і легке натиснення долонею на долоню.

Розпрямити спину допоможе вправа біля стіни, а також зведення долонь рук за спиною / Фото: Сьогодні

Виконуйте вправи акуратно, без ривків: сидячи на стільці заведіть руки за спину і схрестіть пальці "в замок". Намагайтеся зробити кілька розтягувальних рухів, не відпускаючи рук (у напрямку стрілки на малюнку).

Прибрати сутулість і випрямить спину допоможе вправа "руки в замок" / Фото: Сьогодні

Також прибрати сутулість, розпрямити плечі і "підтягнути" поставу допоможуть повороти тулуба з руками за головою. Зробіть кілька поворотів вправо і вліво, не опускаючи при цьому очей – тримайте голову рівно.

Також розпрямити плечі допоможуть повороти з руками за головою / Фото: Сьогодні

Спеціальний індивідуальний комплекс вправ для поліпшення постави або корекції вже наявних порушень допоможе розробити фахівець!

Також нагадаємо, що раніше ми писали, чому болить спина і що з цим робити.