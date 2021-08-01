Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Куди їхати у серпні

На кого залишити улюбленця

Як зміцнити імунітет

Модні джинси

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Здорово

Яку температуру виставляти на кондиціонері для дитини – відповідь лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
1 серпня, 08:30
Копіювати лінк
Євген Комаровський розповів, що різкий перепад температури між вулицею і приміщенням шкідливий. Як користуватися кондиціонером без шкоди для дитини – в статті
Температуру виставляти на кондиціонері для дитини потрібно комфортну і поступово
Температуру виставляти на кондиціонері для дитини потрібно комфортну і поступово / Фото: Сьогодні

Якщо ви і ваш малюк загартовані, регулярно приймаєте контрастний душ і т.д., то повернення зі спеки в +40 до приміщення, де +18 вам ніяк не зашкодить. Але для багатьох такі різкі перепади температур шкідливі: як користуватися кондиціонером, якщо на вулиці спека, відповів популярний дитячий лікар Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі.

А ми зібрали для вас 10 лайфхаків, які зроблять останній місяць літа незабутнім.

Яка ж повинна бути температура на кондиціонері?

Євген Комаровський рекомендує ту температуру, яка найбільш комфортна для вашої родини. В середньому – це 21-22 градуси. Але важливий момент в тому, що якщо на вулиці під 40 спеки, а вдома ви ставите кондиціонер на +18, то такий різкий перепад шкідливий для судин .

Читайте також:

Якщо ви більшу частину життя прожили в стабільних умовах, де не відбувається різких перепадів температури, то організм не вміє так швидко реагувати і адаптуватися .

А як допомогти організму не реагувати на різку зміну температур?

Щоб судинний тонус працював нормально, потрібно загартовуватися, приймати контрастний душ, не перегріватися – в тому числі не "кутатися" в одяг, тобто не повинно бути надлишку. Тоді різкі перепади температури вам і вашій дитині не страшні.

Температура в кондиціонері повинна бути не нижче 21-22 градусів, щоб не захворіти
Температура в кондиціонері повинна бути не нижче 21-22 градусів, щоб не захворіти / Фото: Depositphotos

Але якщо ви звикли до певної температури і тільки починаєте користуватися кондиціонером, ваша дитина не звикла до різкої зміни температур, то знижувати температуру в приміщенні з його допомогою потрібно поступово .

Як же правильно виставити температуру на кондиціонері?

Знижувати температуру на кондиціонері, щоб довести її до комфортної для вашої дитини, потрібно поступово. Якщо за вікном + 35, то спочатку вдома встановіть + 28, щоб не було різкого перепаду. Через тиждень – встановіть +25, і ще через тиждень +22.

Важливо! Поки йде адаптація до поступового зниження температури в будинку, не забувайте постійно провітрювати кімнати. А також користуватися зволожувачем повітря, щоб підтримати нормальну вологість в приміщенні.

Також раніше ми писали, як чистити кондиціонери і навіщо .

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Їсти ягоди щодня
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як бюджетно оновити гардероб
Хакнути
Сольник зірки
DOROFEEVA
31 липня / 20:00
5 головних концертів липня
Чи гідний сервіс на відпочинку в Україні?
Дізнатися більше про відпочинок
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
25 - 31 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Чи зможеш відрізнити дизайнерський одяг від речей з ринку?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Де купатися
Топ пляжів недалеко від Києва
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти