Як не стати жертвою засмаги: лайфхакі від косметологів

У гонитві за бронзовим відтінком шкіри легко отримати тепловий удар і сильний опік. Ще бездумний загар може закінчитися раком шкіри, як цього уникнути – в сюжеті

Тривале перебування на сонці призводить до теплових ударів і опіків шкіри / Фото: Сьогодні

Користуючись довгоочікуваної спекою, народ масово кинувся засмагати: любителі золотисто-коричневої шкіри масово "окупували" пляжі. Медики б'ють на сполох: бездумне повальне захоплення загорянням може обернутися серйозними проблемами зі здоров'ям. Чим небезпечний загар і як не стати його жертвою – розбиралася Дар'я Мельник .

Але зробити ваше літо незабутнім допоможе не тільки відпочинок на пляжі: ловите 10 креативних ідей , які допоможуть вам в цьому. Також вирішити питання з давно запланованим подорожжю може допомогти туристичний автогайд з електромобілем Jaguar . Але куди б ви не вирушили, постарайтеся не стати жертвою засмаги.

Чому ж небезпечно загоряти під відкритим сонцем

Любов до "оздоровлення" від заходу до світанку під променями палючого сонця призводить не тільки до теплових ударів і опіків шкіри. Хоча, як від легкого почервоніння шкіри, так безпосередньо опіку організму завдається шкода. Навіть після алергічної реакції на сонці (фотодерматиту) можуть назавжди залишитися пігментні плями.

Читайте також: Чому сонцезахисний крем потрібен не тільки на пляжі

Як зазначає Ольга Тарнавська, лікар-дерматовенеролог, сонячні промені викликає безліч шкірних захворювань: самі по собі алергія, свербіж, печіння, почервоніння шкіри і опіки неприємні і болючі.

А тривале перебування на відкритому сонці провокує появу маленьких пігментних плям темно-коричневого кольору. Від них недалеко до передракового стану – базеломи, а також меланоми раку шкіри.

Взагалі загар – це захисна реакція організму на вплив ультрафіолету, до того ж, зазначає анти-ейдж терапевт, лікар-дерматолог-косметолог Ольга Хусід, сонце дуже старить шкіру. Тому важливо захищати шкіру, використовувати не просто кокосове або інше масло, коли загоряєте, а спеціальні сонцезахисні засоби. І зіграти потрібно в правильний час.

А коли краще загоряти і чим захистити шкіру від сонця?

Зараз потрібно бути дуже обережним на сонці, тому що сонячний день зараз максимально активний. Тому всім без винятку медики радять використовувати крему SPF (Sun Protection Factor), тобто з фактором захисту від сонця.

На пляж краще йти до 10 ранку або загоряти після 16 годин дня / Фото: Pixabay

Для особи фактор захисту повинен бути не менше 50, а для тіла користуйтеся кремом з рівнем SPF не менше 30 одиниць. Не ігноруйте ці прості правила, інакше замість насичення шкіри вітаміном D можна отримати опіки і тепловий удар. І це ще не найбільші ризики!

Найбезпечніше час для засмаги – з 8 до 10 ранку, а потім – тільки після 16 дня. І то, тривалий час перебувати саме під відкритим сонцем небезпечно, можна отримати опік навіть використовуючи крем SPF.

Якщо все-таки обгоріли і під рукою немає аптечних засобів, то зменшити опік можна чистою прісною прохолодною водою.

Нагадаємо, що рані ми писали, як засмагати з алергією на сонце без шкоди.