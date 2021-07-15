Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно

Номінанти на Еммі

Канни-2021

#FREEBRITNEY

Стан МакSим

Співають всі

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Здорово

Як засмагати вагітним без шкоди для себе і здоров'я малюка

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
15 липня, 16:30
Копіювати лінк
Засмагати майбутнім мамам потрібно з обережністю на будь-якому терміні вагітності. Як засмагати правильно і до чого призведе ігнорування таких правил – у статті
Засмагати і купатися майбутнім мамам можна, але дотримуючись деякі правила
Засмагати і купатися майбутнім мамам можна, але дотримуючись деякі правила / Фото: unsplash.com

Сонце, без якого ми не отримаємо вітамін D і гарну засмагу, може нашкодити – особливо якщо загоряє майбутня мама. При вагітності засмагати можна, тільки робити це важливо правильно. Чим небезпечний загар для майбутньої мами і малюка, коли краще загоряти вагітним, якими засобами захисту користуватися – розповіла акушер-гінеколог Анна Осьмак .

Ганна Осьмак
Ганна Осьмак / Фото: пресслужба

А ми підібрали для вас 10 літніх ідей , які допоможуть зробити це жарку пору незабутньою. А ще дізнайтеся, які тренди жіночої краси стають популярними сьогодні в медіа і хто задає моду.

Чи можна вагітним взагалі засмагати і на якому термінові?

Засмагати і купатися майбутнім мамам можна: на ранніх термінах – навіть під відкритим сонцем. Але потрібно вибирати час, коли сонячні промені найменше активні і немає сильної спеки. Тому що саме спека, тобто висока температура повітря, а не тільки відкриті сонячні промені можуть викликати перегрівання і тепловий удар. А на ранніх термінах вагітності відбувається закладка всіх органів і систем малюка, і тепловий удар може негативно на це вплинути. Також будь-якій людині, а не тільки майбутнім мамам не слід перебувати під відкритим сонцем в самий пік його активності.

Засмагати на ранніх термінах вагітності слід рано вранці і ввечері, а на більш пізніх – ще і в тіні або під тентом. Оскільки під відкритим сонцем можна не тільки обгоріти, а ще спровокувати загострення деяких станів, та й засмага у вагітних проявляється швидше.

Чому вагітні швидше загоряють і які можуть бути проблеми?

У вагітних клітини шкіри меланоцити сильніше реагують на ультрафіолетове випромінювання. Це пов'язано з підвищеним рівнем естрогенів в організмі в період вагітності. А ще від засмаги можуть змінитися родимки – як помінятися колір, так і їх кількість. Тому майбутнім мамам потрібно особливо обережно зіграти – ті місця, де багато родимок, краще не виставляти на відкрите сонце.

Читайте також:

Також сонячні промені можуть погіршити стан при варикозної хвороби. Тому що стінки вен при нагріванні розширюються, теплообмін ускладнюється, знижується артеріальний тиск – все це веде до застою крові в венах. Чим більше застій крові – тим сильніше тиск на венозну стінку, відповідно, вена буде ще більше розширюватися.

Тому при схильності до варикозу, а тим більше явних венозних вузлах перебування на сонці потрібно обмежувати.

І якщо майбутня мама вирішила позасмагати – то краще ховатися в тіні або під парасолькою, і навіть ховаючись від відкритого сонця важливо користуватися захисним засобом з SPF не менше 30. А на пляжі краще 50 – ніж шкіра світліше, тим вище повинен бути фактор захисту від сонячних променів!

Якими ж сонцезахисними засобами можна користуватися вагітним?

Вибираючи сонцезахисний крем, перевіряйте – на ньому повинен бути напис "дозволено під час вагітності". А ще краще вибирати сонцезахисні засоби, які випускають для дітей. Під час вагітності шкіра може відреагувати навіть на той засіб, який раніше не викликав пігментації або алергії. Тому можна протестувати крем на шкірі передпліччя, щоб стало ясно, є реакція на засіб чи ні.

Вагітним краще користуватися дитячими сонцезахисними кремами
Вагітним краще користуватися дитячими сонцезахисними кремами / Фото: unsplash.com

Краще уникати засобів з маслами, особливо ефірними. Оскільки, як уже сказано, під впливом гормонів шкіра у вагітних більш чутлива: може виникнути подразнення. Краще зупинити вибір на кремі або молочку, вони не поглинаються шкірою, а утворюють на ній захисну плівку, яку потім легко змити. Навіть якщо крем водостійкий, нанесіть засіб повторно, якщо викупалися. Оптимальний же інтервал нанесення сонцезахисних кремів під час загоряння – кожні 2 години.

А якщо вагітна загоряє, то чи потрібен їй додатково вітамін D?

Якщо майбутня мама живе в морському регіоні або країні, де інсоляція висока, то вітаміну D її організм виробляє достатньо. В інших випадках, у тому числі і в Україні, 50% жителів спостерігається дефіцит вітаміну D.

Читайте також:

Найкраще дізнатися напевно є чи ні у вагітної дефіцит вітаміну D – здати аналіз, для цього здається кров на показник 25-ОН вітамін D. І тільки тоді лікар, який веде вагітність, порекомендує чи потрібно майбутній мамі додатковий прийом препарат саме влітку. Норма вітаміну D – не меше 40 нг / мл (або не менше 75 нмоль / л).

Також раніше ми писали про 5 важливих принципу харчування вагітних.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Сольник зірки
Тіна Кароль
16 липня / 20:00
5 головних концертів липня
Лайфхак дня
Як правильно загадувати бажання
Хакнути
Канни набирають обертів
6 - 17 червня

Тільда Свінтон з 23-річною дочкою на червоному хіднику

Дивитись
Цитата дня

Він називав себе мало не найбільшим продюсером, заявляв, що "зробив" Пугачову як співачку і завдяки йому вона стала зіркою. Дурниця! Її ніхто не міг "зробити", крім неї самої, бо Алла - сильна, самодостатня особистість. Це Стефанович все життя використовував її ім'я.

Андрій Разін продюсер
Зізнання відомого продюсера про покійного чоловіка Пугачової
Шерон Стоун у сукні-букеті в Каннах
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
11 - 17 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Користуватися зубною ниткою
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Куди поїхати
Де відпочити в Україні, як за кордоном
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти