Як засмагати вагітним без шкоди для себе і здоров'я малюка

Засмагати майбутнім мамам потрібно з обережністю на будь-якому терміні вагітності. Як засмагати правильно і до чого призведе ігнорування таких правил – у статті

Засмагати і купатися майбутнім мамам можна, але дотримуючись деякі правила / Фото: unsplash.com

Сонце, без якого ми не отримаємо вітамін D і гарну засмагу, може нашкодити – особливо якщо загоряє майбутня мама. При вагітності засмагати можна, тільки робити це важливо правильно. Чим небезпечний загар для майбутньої мами і малюка, коли краще загоряти вагітним, якими засобами захисту користуватися – розповіла акушер-гінеколог Анна Осьмак .

Ганна Осьмак / Фото: пресслужба

А ми підібрали для вас 10 літніх ідей , які допоможуть зробити це жарку пору незабутньою. А ще дізнайтеся, які тренди жіночої краси стають популярними сьогодні в медіа і хто задає моду.

Чи можна вагітним взагалі засмагати і на якому термінові?

Засмагати і купатися майбутнім мамам можна: на ранніх термінах – навіть під відкритим сонцем. Але потрібно вибирати час, коли сонячні промені найменше активні і немає сильної спеки. Тому що саме спека, тобто висока температура повітря, а не тільки відкриті сонячні промені можуть викликати перегрівання і тепловий удар. А на ранніх термінах вагітності відбувається закладка всіх органів і систем малюка, і тепловий удар може негативно на це вплинути. Також будь-якій людині, а не тільки майбутнім мамам не слід перебувати під відкритим сонцем в самий пік його активності.

Засмагати на ранніх термінах вагітності слід рано вранці і ввечері, а на більш пізніх – ще і в тіні або під тентом. Оскільки під відкритим сонцем можна не тільки обгоріти, а ще спровокувати загострення деяких станів, та й засмага у вагітних проявляється швидше.

Чому вагітні швидше загоряють і які можуть бути проблеми?

У вагітних клітини шкіри меланоцити сильніше реагують на ультрафіолетове випромінювання. Це пов'язано з підвищеним рівнем естрогенів в організмі в період вагітності. А ще від засмаги можуть змінитися родимки – як помінятися колір, так і їх кількість. Тому майбутнім мамам потрібно особливо обережно зіграти – ті місця, де багато родимок, краще не виставляти на відкрите сонце.

Також сонячні промені можуть погіршити стан при варикозної хвороби. Тому що стінки вен при нагріванні розширюються, теплообмін ускладнюється, знижується артеріальний тиск – все це веде до застою крові в венах. Чим більше застій крові – тим сильніше тиск на венозну стінку, відповідно, вена буде ще більше розширюватися.

Тому при схильності до варикозу, а тим більше явних венозних вузлах перебування на сонці потрібно обмежувати.

І якщо майбутня мама вирішила позасмагати – то краще ховатися в тіні або під парасолькою, і навіть ховаючись від відкритого сонця важливо користуватися захисним засобом з SPF не менше 30. А на пляжі краще 50 – ніж шкіра світліше, тим вище повинен бути фактор захисту від сонячних променів!

Якими ж сонцезахисними засобами можна користуватися вагітним?

Вибираючи сонцезахисний крем, перевіряйте – на ньому повинен бути напис "дозволено під час вагітності". А ще краще вибирати сонцезахисні засоби, які випускають для дітей. Під час вагітності шкіра може відреагувати навіть на той засіб, який раніше не викликав пігментації або алергії. Тому можна протестувати крем на шкірі передпліччя, щоб стало ясно, є реакція на засіб чи ні.

Вагітним краще користуватися дитячими сонцезахисними кремами / Фото: unsplash.com

Краще уникати засобів з маслами, особливо ефірними. Оскільки, як уже сказано, під впливом гормонів шкіра у вагітних більш чутлива: може виникнути подразнення. Краще зупинити вибір на кремі або молочку, вони не поглинаються шкірою, а утворюють на ній захисну плівку, яку потім легко змити. Навіть якщо крем водостійкий, нанесіть засіб повторно, якщо викупалися. Оптимальний же інтервал нанесення сонцезахисних кремів під час загоряння – кожні 2 години.

А якщо вагітна загоряє, то чи потрібен їй додатково вітамін D?

Якщо майбутня мама живе в морському регіоні або країні, де інсоляція висока, то вітаміну D її організм виробляє достатньо. В інших випадках, у тому числі і в Україні, 50% жителів спостерігається дефіцит вітаміну D.

Найкраще дізнатися напевно є чи ні у вагітної дефіцит вітаміну D – здати аналіз, для цього здається кров на показник 25-ОН вітамін D. І тільки тоді лікар, який веде вагітність, порекомендує чи потрібно майбутній мамі додатковий прийом препарат саме влітку. Норма вітаміну D – не меше 40 нг / мл (або не менше 75 нмоль / л).

Також раніше ми писали про 5 важливих принципу харчування вагітних.