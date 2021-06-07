Чому сонцезахисний крем потрібен не тількі на пляжі та як його вибрати

Захистити шкіру від згубного впливу ультрафіолету допоможе крем або лосьйон з SPF захистом. Що означають ці букви і як вибрати потрібний засіб – в матеріалі

Наносити сонцезахисні засоби потрібно за 30 хвилин до виходу на вулицю або пляж Фото: unsplash.com

З одного боку, сонячні промені шкідливі для шкіри, а з іншого – брак вітаміну D теж несе негативні наслідки для організму: тому захистити шкіру допоможе сонцезахисний засіб . Навіщо використовувати SPF-захист в місті, а не тільки на пляжі, як вибрати сонцезахисний засіб і як правильно його наносити – розповіла кандидат медичних наук, лікар ін'єкційних методик омолодження Ольга Аншукова .

Ольга Аншукова Фото: пресслужба

З огляду на довгі зими і затяжні холоди в нашому кліматичному поясі, не варто позбавляти себе джерела вітаміну D, краще шукати золоту середину і не забувати про використання SPF.

А що таке SPF і чим же небезпечно сонце для нашої шкіри?

SPF розшифровується як Sun Protection Factor – тобто фактор захисту від сонця. Говорячи зрозумілою мовою, це те, без чого не повинен обходитися жоден жаркий і навіть холодний сезон, якщо ви хочете продовжити шкірі молодість і здоров'я. Вихідні від сонця ультрафіолетові промені руйнівні для шкірного бар'єру. Вони діляться на кілька видів, але доходять до поверхні Землі і надають на нас вплив UVA і UVB-промені. Саме такі маркування варто шукати на засобах, щоб забезпечити шкірі надійний захист від ультрафіолету.

А які взагалі бувають SPF-засоби, як в них розібратися?

Основні два види продуктів – cанскрін і санблок. Але нерідко SPF-фактор додають в домашні лінії догляду, щоб допомагати шкірі і в зимово-осінній сезон, коли про захист зі зрозумілих причин не думаєш. Особливо небезпечно сонце для людей, які страждають гиперпигментацией. Діючи як збудник для пігменту, сонце миттєво "витягує" їх зовні. Тому всім людям, що страждають даною проблемою, рекомендується використовувати фактор із захистом 50 під час засмаги і фактор 30 в звичайному житті, виходячи на вулицю в жарку пору.

В цілому, все, що знаходиться нижче позначки 30 від ультрафіолету фактично не захищає, тому не варто сподіватися, що засмага з маслом пройде безслідно.

Текстура продуктів підбирається виключно виходячи з особистих відчуттів. Вибір Ольги Аншуковой – легкі нежирні текстури, які комфортно інтегруються в щоденну рутину і не залишають слідів на обличчі. Санскрін і санблок – взаємозамінні поняття. Обидва працюють на відображення сонця від обличчя, якщо висловлюватися буквально, і перешкоджають проникненню ультрафіолету в шари епідермісу.

Санблок непрозорий і може залишати на шкірі білу плівку. Термін санскрін частіше застосовують до лосьонів, які захищають шкіру хімічно, в той час як санблок створює фізичний бар'єр, блокуючи УФ-промені частинками титану і цинку в складі. Дані продукти не використовуються "для" засмаги, а навпаки – від нього. Однак засмагнути все одно можна. Але засмагати, як на пляжі, так і в солярії , потрібно обережно.

Для цього потрібно використовувати фактор захисту 30, а не 50. Але людям з гіперпігментацією довго такі експерименти проводити не можна. Максимальна знаходження з відміткою 30 на сонці – не більше години, далі потрібно переходити на 50. Якщо ж мова йде не про пляжний відпочинок, а про звичайне пересування в рамках міста, достатньо 30 при регулярному оновленні шару кожні 3-4 години.

А як правильно наносити такі засоби, чи можуть вони викликати алергію?

Наносити сонцезахисні засоби потрібно за 30 хвилин до виходу на вулицю або пляж тонким шаром. В рамках міста оновлювати варто кожні три-чотири години, на пляжі – кожні один-два.

Наносити сонцезахисні засоби потрібно за 30 хвилин до виходу Фото: unsplash.com

Під час використання будь-якого косметичного продукту алергія можлива, якщо є індивідуальна непереносимість певних компонентів в складі. У разі засобів з SPF алергія практично виключена. Якщо все-таки є сумніви, можна нанести невелику кількість на руку і перевірити на реакцію.

Чи можна людям з гіперпігментацією не користуватися SPF?

Гіперпігментація може виникати внаслідок надлишку меланіну, пігменту, який відповідає за колір шкіри і загар. Звичайно, якщо ви цілий день проводите в офісі і не виходьте на вулицю, ризик практично відсутній, адже вплив сонця мінімальне, але все-таки є. Ольга Аншукова радить не нехтувати SPF і наносити його тонким шаром на початку дня.

А як правильно зберігати такі кошти?

На сонці, в принципі, нічого не можна зберігати тривалий час. За кілька годин на пляжі засіб не зіпсується, проте вдома зберігайте його при кімнатній температурі в темному місці.

Нагадаємо, раніше ми писали, як ще вберегти шкіру від старіння .

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