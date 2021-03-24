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Готуємо ніжки до босоніжок: 5 правил весняного догляду

Сьогодні, 09:00

Звертайте увагу на склад кремів і гелів, щоб ще більше не пересушити шкіру

Весна поки не радує теплом, але це хороший привід точно встигнути підготуватися до "відкритого" сезону. Уже зараз подбайте про ідеальні ніжки, які ви будете гордо демонструвати за допомогою коротких спідниць, шортів, відкритих туфель і босоніжок.

У цьому матеріалі розповідаємо, як завчасно підготувати ноги до тепла і якими засобами важливо обзавестися.

Що важливо зробити до початку сезону "голих ніжок"

Відкриваючи свої ніжки, важливо враховувати не тільки фактори краси – хороший педикюр, ідеально гладку шкіру, а й чинники здоров'я. Грибки, запалення, набряк ніг і пересушена шкіра – найпоширеніші проблеми в "перехідний" весняний період.

Щоб позбутися від подібних проблем, необхідно підібрати правильний догляд. Для цього зараз існує безліч різних гелів, мазей і кремів. Але варто звертати увагу на їх склад, щоб ще більше не пересушити шкіру. У кремах для ніг має бути олія ши, мигдальна та олія виноградних кісточок. Саме вони відмінно живлять шкіру і дають їй можливість виглядати здоровою, пружною і красивою.

5 правил весняного догляду за ногами

1. Зніміть напругу оливковим бальзамом для ніг Olive Foot Balm

Бальзам оливковий для ніг Olive Foot Balm
Бальзам оливковий для ніг Olive Foot Balm
Фото: скриншот

Сухість і подразнення ніг точно не про здоров'я і красу. Тому важливо забезпечити їм ніжний догляд та інтенсивне живлення шкіри. Для цього ідеально підійде оливковий бальзам для ніг Olive Foot Balm. Оливкова олія і олія ши у складі крему роблять ноги м'якими, шовковистим і гладкими.

2. Придбайте піну для сухої шкіри ніг Mykosept Foot Foamt

Піна для сухої шкіри ніг Mykosept Foot Foamt
Піна для сухої шкіри ніг Mykosept Foot Foamt
Фото: скриншот

Суху шкіру необхідно добре зволожувати, але водночас бажано уникати жирного блиску, який може дати олія. Пінка для ніг Mykosept Foot Foamt ідеально справляється із сухістю ніг! Вона легко вбирається, але зберігає при цьому зволоженість шкіри і живить її амінокислотами, вітамінами і мінералами. А ще пінка – відмінна профілактика грибка, яка нікому не завадить.

3. Використовуйте крем для профілактики грибка Mykosept Foot Guard

Крем для профілактики грибка Mykosept Foot Guard
Крем для профілактики грибка Mykosept Foot Guard
Фото: скриншот

Грибок точно не прикрашає ноги, тому краще зробити профілактику, ніж потім його лікувати. У склад крему Mykosept Foot Guard входить екстракт білого чаю, який має антимікотичні та антибактеріальні властивості. А мигдальна олія і олія ши інтенсивно живлять шкіру, від чого вона виглядає здоровою. Особливо актуальним цей крем стане для спортсменів.

4. Наносьте крем для зміцнення судин і зняття втоми ніг Red Wine Leaf Foot Cream

Крем для зміцнення судин і зняття втоми ніг Red Wine Leaf Foot Cream
Крем для зміцнення судин і зняття втоми ніг Red Wine Leaf Foot Cream
Фото: скриншот

День на підборах або просто в русі призводить до сильної втоми ніг і навіть до набряклості. Але не поспішайте позбуватися улюблених туфель, просто підберіть правильний догляд, наприклад, крем для зміцнення судин і зняття втоми ніг Red Wine Leaf Foot Cream. У складі цього крему олія виноградних кісточок і екстракт виноградного листя, які відмінно стимулюють кровообіг і стабілізують стінки судин.

5. Живіть шкіру ніг за допомогою спрею для еластичної і ніжної шкіри з 10% сечовини Urea 10% Express Foot Spray

Поживний спрей для еластичної і ніжної шкіри з 10% сечовини Urea 10% Express Foot Spray
Поживний спрей для еластичної і ніжної шкіри з 10% сечовини Urea 10% Express Foot Spray
Фото: скриншот

Якщо часу на догляд за шкірою ніг мало, необхідний засіб із швидким ефектом. Спрей Urea 10% Express Foot завдяки своєму складу ідеально впорається із цим завданням. У ньому є сечовина з масовою часткою 10%, провітамін B5 і алантоїн, завдяки чому шкіра стає еластичною і м'якою. А олія жожоба відома своїми зволожуючими властивостями, яким під силу впоратися навіть із дуже огрубілими ділянками шкіри.

Подбайте про свої ніжки зараз і вже через кілька тижнів ви зможете гордо красуватися вулицями міста, насолоджуючись чудовою погодою і улюбленими нарядами.

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Джерело: Сьогодні
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