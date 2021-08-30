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Як подати дитині хороший приклад – порада лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
30 серпня, 09:10
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Євген Комаровський нагадав батькам, що від їх поведінки безпосередньо залежить майбутнє і безпеку їхніх дітей. Як подати дітям хороший приклад – в матеріалі
Подати дитині хороший приклад батьки можуть власною поведінкою на прогулянках і вдома
Подати дитині хороший приклад батьки можуть власною поведінкою на прогулянках і вдома / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ви при дітях курите, випиваєте, їсте фастфуд , то не варто дивуватися, що дитина в майбутньому буде робити так само. Який приклад слід подавати дітям – розповів популярний дитячий лікар Євген Комаровський У своєму інстаграм-журналі.

Чому від поведінки батьків залежить майбутнє дітей

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Діти завжди копіюють поведінку своїх батьків. І, від того, який приклад у них перед очима, залежить безпека ваших дітей в майбутньому. Якщо ви хочете, щоб дитина полюбила здорову їжу і харчувався раціонально, то самим не варто їсти фастфуд і так далі.

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Те ж, щодо куріння і алкоголю – вживаючи їх перед своїми дітьми, ви тим самим мотивуєте дитину робити в майбутньому теж саме. Тому крім моралей, подавайте дитині власною поведінкою позитивний приклад: так він зможе виробити і закріпити корисні звички.

Як виховати здорову і активну дитину

Активний відпочинок і спорт, здорове харчування, прогулянки – у всьому цьому повинні бути задіяні всі члени сім'ї. Крім позитивного прикладу для дітей, така поведінка – хороша мотивація і для самих батьків вести здоровий спосіб життя.

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Грайте в розвиваючі ігри замість розпивання пива перед телевізором на очах у дітей
Грайте в розвиваючі ігри замість розпивання пива перед телевізором на очах у дітей / Фото: freepik.com

Розповідайте дітям про користь тих чи інших продуктів, грайте в розвиваючі ігри, разом ходіть в походи і на прогулянки, робіть зарядку або розминку замість розпивання пива перед телевізором на очах у дитини.

Якщо ви – батьки, то намагайтеся будувати своє життя з урахуванням того, який приклад ви подаєте власним дітям, як будуєте спільне життя. Намагайтеся виховувати дітей правильно. Не забувайте, що це вплине на здоров'я і безпеку ваших дітей.

Також раніше ми писали, як реагувати, якщо дитині нудно.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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