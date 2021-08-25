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СЬОГОДНІ Lifestyle Здорово

Чим корисно малювання для розвитку дитини – відповідь доктора Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
25 серпня, 13:00
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Євген Комаровський нагадав батькам напередодні навчального року, що малювання корисно для малюків не менше математики. Навіщо дітям малювати – в матеріалі
Малювання для розвитку дитини не менш корисно, ніж математика
Малювання для розвитку дитини не менш корисно, ніж математика / Фото: Колаж: Сьогодні

Розвивати малюка, його дрібну моторику і тягу до мистецтва допоможе саме образотворче мистецтво. Тому готуючи дітей до початку шкільного життя або відвідування садка, не забудьте фарби, олівці і фломастери, а не тільки ручки, зошити і книги. Популярний педіатр Євген Комаровський розповів в своєму інстаграм-журналі , чому так корисно саме малювання для розвитку дитини.

Чому малювання варте не меншої уваги, ніж математика

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Малювання – чудовий спосіб розвивати дитину, її інтелект, навчити малюка розуміти форми, кольори і взагалі розвинути тягу до мистецтва. Малювання набагато швидше, ніж, наприклад, математика дозволить вашій дитині знаходити друзів і теми для спілкування з однолітками.

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Саме малювання :

  • розвиває у дітей просторове мислення,
  • формує смак,
  • допомагає творчому початку дитини розкритися в повній мірі.

Віддайте дитину на гурток малювання чи заохочуєте, щоб удома було цікаво малювати
Віддайте дитину на гурток малювання чи заохочуєте, щоб удома було цікаво малювати / Фото: freepik.com

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А ще за допомогою малювання розвивається дрібна моторика, тому дитина повинна спочатку саме малювати, а потім вже вчитися писати.

Де дитині краще малювати?

Можна як віддати малюка на гурток образотворчого мистецтва, так і заохочувати її тягу до малювання вдома. Головне, щоб діти, особливо молодшого віку, малювали безпечними (не токсичними) фарбами, крейдою або фломастерами.

Взагалі дитину важливо не змушувати, а навчити вчитися, тоді у нього не зникне мотивація і тяга до нових знань.

Також раніше ми писали, чим зайняти дитину в дорозі.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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