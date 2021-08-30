Как подать ребенку хороший пример – совет доктора Комаровского

Евгений Комаровский напомнил родителям, что от их поведения напрямую зависит будущее и безопасность их детей. Как подать детям хороший пример – в материале

Подать ребенку хороший пример родители могут собственным поведением на прогулках и дома / Фото: Коллаж: Сегодня

Если вы при детях курите, выпиваете, едите фастфуд, то не стоит удивляться, что ребенок в будущем будет поступать также. Какой пример следует подавать детям – рассказал популярный детский врач Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

Почему от поведения родителей зависит будущее детей

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Дети всегда копируют поведение своих родителей. И, от того, какой пример у них перед глазами, зависит безопасность ваших детей в будущем. Если вы хотите, чтобы ребенок полюбил здоровую еду и питался рационально, то самим не стоит есть фастфуд и так далее.

То же, относительно курения и алкоголя – употребляя их перед своими детьми, вы тем самым мотивируете ребенка поступать в будущем также. Поэтому помимо нравоучений, подавайте ребенку собственным поведением позитивный пример: так он сможет выработать и закрепить полезные привычки.

Как воспитать здорового и активного ребенка

Активный отдых и спорт, здоровое питание, прогулки – во всем этом должны быть задействованы все члены семьи. Помимо положительного примера для детей, такое поведение – хорошая мотивация и для самих родителей вести здоровый образ жизни.

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Играйте в развивающие игры вместо распития пива перед телевизором на глазах у детей / Фото: freepik.com

Рассказывайте детям о пользе тех или иных продуктов, играйте в развивающие игры, вместе холите в походы и на прогулки, делайте зарядку или разминку вместо распития пива перед телевизором на глазах у ребенка.

Если вы – родители, то старайтесь строить свою жизнь с учетом того, какой пример вы подаете собственным детям, как строите совместную жизнь. Старайтесь воспитывать детей правильно. Не забывайте, что это повлияет на здоровье и безопасность ваших детей.

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