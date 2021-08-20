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Як реагувати, якщо дитині нудно – порада лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
20 серпня, 08:30
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Сучасні діти нудьгують частіше, і іноді дійсно потрібно відкласти справи і допомогти. Євген Комаровський розповів, як навчити дитину себе зайняти і не тільки
Якщо дитині нудно, то не завжди потрібно відразу реагувати і бігти на допомогу
Якщо дитині нудно, то не завжди потрібно відразу реагувати і бігти на допомогу / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли син або дочка вимагають приділити їм увагу негайно і кажуть, що їм нудно – це не завжди насправді так. Коли не варто йти на поводу у дитини, як зрозуміти чи дійсно вона нудьгує або просто вередує – розповів популярний дитячий лікар Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі.

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А ми зібрали для вас 10 лайфхакі, які допоможуть провести серень весело і з користю.

Чи варто скоріше розважати дитину, якщо їй нудно?

Іноді дитині дуже корисно понудьгувати, це допоможе їй "включити" кмітливість. А також навчить малюка вмінню зайняти самого себе. Не завжди варто на перший поклик дитини бігти і швидше шукати, чим його зайняти або розважити.

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Так, якщо через 20 хвилин вся сім'я збирається обідати, ви зайняті приготуванням і сервіровкою столу – то дитина цілком може почекати, а ще краще – допомогти. Якщо малюкові нудно, поки ви одягаєтеся для спільної прогулянки – то не поспішайте вмикати йому мультики . Нехай подумає, якими підручними предметами можна пограти і розважити себе.

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Якщо дитині нудно, то не завжди йому потрібно вмикати комп'ютер або телевізор
Якщо дитині нудно, то не завжди йому потрібно вмикати комп'ютер або телевізор / Фото: Unsplash

Якщо ви постійно намагаєтеся не дати дитині нудьгувати щоб вона не вередувала – то тим самим позбавляєте її важливої навички: вміти себе зайняти в очікуванні когось або чогось. І не завжди велика кількість іграшок, мультфільмів і гаджетів дитині в плюс.

А які іграшки для дитини краще вибирати?

Розвинути логіку, креативність малюкові допоможуть багатофункціональні іграшки, до яких потрібен творчий підхід і винахідливість. Чим більше дитина дивиться мультики або грає з гаджетами (комп'ютером, телефоном), то тим менше вона зауважує реальний світ. Але іноді у дітей час навіть за найцікавішими творчими іграми тягнеться довго.

Як допомогти дитині, якщо їй дійсно нудно?

Приділіть дитині кілька хвилин, подумайте разом, у що вона б пограла з користю і задоволенням, а не поспішайте включити черговий мультик або дати смартфон в руки.

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Можна побудувати будиночок з ковдр і стільців або намалювати і вирізати паперову ляльку – головне підказати, навчити, допомогти і вчасно відійти в сторону . А далі дитина впорається сама.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як розвеселити малюка в дорозі.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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