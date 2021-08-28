Коли збивати температуру у дитини – відповів лікар Комаровський

Євген Комаровський пояснив, що не завжди потрібно чекати, коли температура у дитини підніметься вище 38 ° С. Коли дітям потрібні жарознижувальну – в статті

Збивати температуру у дитини, навіть невелику, треба якщо вона погано її переносить / Фото: Колаж: Сьогодні

Навіть при температурі тіла у дитини 39 ° С може не бути необхідності давати їй ліки і збивати температуру. На що орієнтуватися і як збивати температуру у дітей, коли жарознижуючі потрібні терміново – популярний педіатр Євген Комаровський розповів в своєму інстаграм-журналі.

Коли навіть невисока температура небезпечна для дитини

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Збивати дитині високу температуру, навіть в 39 ° С, якщо малюк веселий, посміхається, грає і п'є достатньо води – не обов'язково. Але при цьому в приміщенні повинно бути не спекотно, не надто волого, тоді жарознижуючі не потрібні.

Взагалі головне стежити за станом малюка – навіть при температурі 37,5 ° С можуть знадобитися жарознижуючі, якщо дитина відчуває себе погано, млява, відмовляється від води. А в її кімнаті спекотно і сухо: тоді жарознижуючі потрібні терміново, оскільки при описаних умовах підвищена навіть незначно температура дуже небезпечна.

Але в яких саме випадках збивати температуру дітям обов'язково?

Дайте дитині жарознижуючий препарат, якщо вона погано переносить будь-яку підвищену температуру. Також дітям слід дати жарознижуючі препарати, коли:

у дитини утруднене дихання, з'явилася задишка, тобто "на обличчя" симптоми дихальної недостатності,

у дитини блювота, пронос, вона знаходиться в спекотній кімнаті,

малюк або більш старша дитина відмовляється від пиття,

у дитини супутнє захворювання нервової системи,

дитина була оглянута педіатром, і лікар сказав збити температуру жарознижувальними засобами.

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Якщо малюк, а також його родичі, в оточенні яких знаходиться хвора дитина, навіть при невеликій температурі у неї поводяться неадекватно – то теж краще для всіх буде дати дитині жарознижуюче.

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