Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

Места для пикника

Все о дрип-кофе

Заморозка малины

Красота по-украински

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как отучить ребенка от соски-пустышки – ответил доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
18 июля, 08:30
Копировать ссылку
Евгений Комаровский советует оставить малыша в покое, если он не может заснуть без соски. А если хотите отучить от пустышки – то только педагогическими методами

Часто у годовалых и более взрослых детей родители хотят забрать пустышку, с которой он привык засыпать: мол, время пришло. Как воспитать счастливого ребенка и отучить ребенка от соски-пустышки и нужно ли это делать – рассказал популярный детский врач Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

А для родителей мы собрали 10 лайфхаков, которые помогут сделать ваше лето незабываемым. Еще узнайте, какие тренды женской красоты становятся сегодня популярны в медиа и кто задает моду.

Как отучить малышка от пустышки, чтобы он не плакал?

Часто дети старше года, которые все еще "жуют" пустышку, не хотят засыпать без такой соски. Да и на улице нередко малыши не прочь погулять с пустышкой, чем часто вызывают негодование соседских бабушек.

Можно ли отучить ребенка от пустышки так, чтобы не навредить его психике? Популярный педиатр Евгений Комаровский отмечает, что нет никаких таблеток или лекарств, которые бы отучили малыша от соски. Методы — только педагогические: отвлекать, развлекать, намазывать пустышку "невкусностями".

В тренде

Читайте также:


Если же ребенок никак не может спать без пустышки, то не нужно пытаться его отучать. Большинство мировых педиатров сошлись во мнении, что для ребенка в год-полтора никакой угрозы пустышка не несет.

А если все-таки родители решили отучить ребенка от соски?

Тогда запаситесь терпением и отвлекайте и развлекайте малыша, чтобы он постепенно отвык от пустышки. Скорее всего больше изнервничается мама, чем сам малыш. И, как отмечает Евгений Комаровский, в большинстве случаев родители начинают забирать пустышки у малышей не по собственному желанию, а под влиянием бабушек или соседей.

Также раньше мы писали, сколько фруктов давать ребенку.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Канны завершились
6 - 17 июля

Все победители Каннского кинофестиваля

Узнать
Сольник звезды
MONATIK
31 июля / 20:00
5 главных концертов июля
Лайфхак дня
Как правильно загадывать желание
Хакнуть
Блейк Лайвли с треми дочерьми на прогулке в Нью-Йорке
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
11 - 17 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Пользоваться зубною нитью
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Куда поехать
Где отдохнуть в Украине, как за границей
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять