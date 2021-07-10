Чим дитина часто травмується вдома і як цього уникнути – відповідь доктора Комаровського

Євген Комаровський розповів, що часта дитячя побутові травма – впавший на малюка телевізор. Уникнути трагедії допоможе елементарна уважність батьків

Одна з частих дитячих побутових травм - впавший на малюка телевізор / Фото: Сьогодні

На жаль, але сучасні телевізори та інші гаджети легко втрачають рівновагу: інтернет рясніє відео, де техніка падає малюкам на голови і не тільки. Як уникнути таких частих побутових травм і захистити малюків, нагадав батькам відомий педіатр Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі.

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Причому тут саме телевізор, якщо він взагалі висить на стіні?

Як зазначає Євген Комаровський, у багатьох сім'ях телевізори стоять на тумбочках, комодах і дитина легко може перевернути їх на себе. Особливо якщо це сучасна, легка модель на підставці.

На жаль, батьки не завжди звертають увагу, наскільки легко сучасні телевізори втрачають рівновагу. Тому найбезпечніший варіант – прикріпити телевізор до стіни.

Але навіть якщо гаджет закріплений на стіні, то важливо закріпити телевізор саме надійними кронштейнами, щоб дитина не могла його потягнути.

А якщо нікуди вішати телевізор, то що робити?

Придбайте спеціальні страхувальні ремені і надійно закріпіть телевізор. Крім цього, створіть умови, щоб малюк не міг дотягнутися до розетки, антенного кабелю, електропроводів.

Телевізор, що стоїть на тумбочці, дитина легко може перевернути на себе / Фото: freepik.com

Оскільки нарівні з падаючими телевізорами діти вдома досить часто травмуються електричним струмом.

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