Як знизити захворюваність COVID-19 в школах – розповів лікар Комаровський

Євген Комаровський розповів, що школи потрібно відкривати, а дистанційне навчання – шкідливо. Що робити, щоб школярі менше хворіли ковідом – в матеріалі

Знизити захворюваність COVID-19 в школах допоможе вакцинація і провітрювання / Фото: Сьогодні

Вакцинувати вчителів і дітей старше 12 років, забезпечити провітрювання в класах і носити маски тим, хто не прищепився. Але в школу дітям обов'язково йти, навіть якщо адміністрація не в змозі забезпечити виконання всіх заходів профілактики COVID-19 . Про це відомий дитячий лікар Євген Комаровський розповів на своєму ютуб-каналі.

А ми зібрали для вас топ-10 лайфхаків , як провести залишок літа з користю.

Навіщо ризикувати, якщо можна навчатися дистанційно?

Євген Комаровський посилається на рекомендації CDC – це федеральне агентство міністерства охорони здоров'я США. Центри з контролю і профілактиці захворювань якого є у всьому світі, в тому числі і в Україні. Як зазначає Комаровський, CDC – це ще більш авторитетна організація, ніж ВООЗ.

Дистанційні заняття "завдали удару" по навчанню і дітям / Фото: freepik.com

І вони наполягають, що школи повинні повністю відкритися восени, навіть якщо адміністрація шкіл не зможе виконувати всі рекомендації щодо забезпечення захисту від ковіду. Саме CDC, за словами Євгена Комаровського, відзначає що дистанційне навчання "завдало удару" по навчанню і дітям.

І, незважаючи на те, що по світу поширюється штам "Дельта" і що діти до 12 років не вакцинуються, у вересні потрібно відкрити школи і почати навчання офлайн.

А щоб діти менше хворіли, потрібно намагатися виконувати заходи профілактики – і це залежить не тільки від директора школи, а також вчителів, батьків і самих учнів.

Як же знизити захворюваність ковідом в школах?

Євген Комаровський відзначає, що ведуча стратегія профілактики ковіда – це вакцинація. Саме щеплення допоможуть повноцінно повернутися дітям до занять і спорту. Тому як батьки, так і вчителі, діти, школярі, яким можна робити щеплення, повинні вакцинуватися.

Решта, хто не може поки вакцинуватися – зобов'язані носити маски та дотримуватися дистанції не менше 1 метра. Але крім того, що дітям складно дотримуватися дистанції, є школи, в яких забезпечити таку відстань в класах просто неможливо. Що ж робити?

Батькам варто взяти ініціативу в свої руки

Євген Комаровський відзначає, що поки на державному рівні не забезпечується нормальна профілактика ковіда, батькам варто об'єднатися з учителями. Звичайно важливо епізодично проводити скринінг дітей, визначати, хто хворіє коронавірусів безсимптомно, контролювати контактних хворих.

Але в насамперед потрібно забезпечити регулярну вентиляцію приміщень – тобто провітрювання.

Миття рук, респіраторний етикет (як правильно носити маски, змінювати їх, кашляти в кулак, а не долоньку) теж ніхто не відміняв. І ще – діти повинні бути привчені при будь-яких ознаках хвороби залишатися вдома. Вчителі повинні бути вакциновані і своїм прикладом показувати дітям, чому імунізація важлива і не страшна. Всі заняття при гарній погоді варто проводити на вулиці .

Поясніть дітям, що протяг – це не страшно

А ще Євген Комаровський радить придбати на клас термометр і гігрометр, щоб контролювати в приміщенні температуру повітря і вологість. Температура повинна бути не вище 18-20 градусів, вологість – не вище 50-60%. Тому якщо в класі жарко – то потрібно відкрити вікна і йти займатися на вулицю. Також непогано повісити на стіну класу датчик СО2, який буде контролювати рівень концентрації вуглекислого газу в приміщенні.

При першій-ліпшій можливості – діти повинні займатися на вулиці / Фото: unsplash.com

І, якщо він починає світитися червоним, то негайно відкрити кватирки і вивести дітей на вулицю .

Важливо: для тих, хто досі боїться протягів, вчителі фізики та біології повинні провести урок про протяг і розповісти, що в 21 столітті протяг – це не страшно. Саме нормальний свіже повітря і регулярне провітрювання допоможуть зменшити захворюваність .

Також раніше ми писали, як уберегтися від ковіда людям з хронічними захворюваннями.