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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как кормящей маме принимать лекарства – 8 правил доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
6 августа, 08:30
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Евгений Комаровский напомнил, что любой препарат при кормлении грудью кормящая мама должна согласовать с врачом. Особенно, если ребенок недавно родился
Кормящей маме принимать лекарства следует по согласованию с педиатром
Кормящей маме принимать лекарства следует по согласованию с педиатром / Фото: Коллаж: Сегодня

Ни один лекарственный препарат не является полностью безопасным для малыша. И чем младше малыш, который находится на грудном вскармливании (ГВ), тем осторожнее следует быть маме при приеме лекарств. Какие препараты принимать кормящей маме без вреда для малыша – рассказал известный педиатр Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

А мы собрали для вас 10 лайфхаков, которые помогут провести август полезнее и интереснее.

Можно ли вообще пить лекарства кормящей маме?

Если в этом есть необходимость – то да. Ведь здоровая, полная сил мама нужна ребенку не менее, чем ее грудное молоко. Даже если придется на время приеме препарат прекратить кормить малыша грудью. В остальном же главное придерживаться несложных рекомендаций.

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1. Если вы кормите грудью, то не занимайтесь самолечением. Любой препарат, даже тот, который женщина принимала без каких-либо побочных эффектов до беременности и рождения малыша, должен быть согласован с врачом.

2. Чем младше ребенок – тем токсичнее может быть для него действие препарата, который приняла мама. Особенно осторожно следует быть в период, пока малыш новорожденный (от рождения до 1 месяца).

Обращайте внимание на инструкцию и сам препарат

3. Отдавайте предпочтение только тем препаратам, которые хорошо изучены и известны. Не принимайте неизвестные вам препараты, тем более – не пользуйтесь народными рецептами.

4. Принимайте лекарства в минимальных терапевтических дозах. Если чувствуете, что улучшения нет, то обсуждайте свое состояние с лечащим врачом.

5. Говорите врачу, который назначает препарат, что вы кормите грудью. Ведь о том, что вы – кормящая мама знает только педиатр или ваш семейный врач. "Узкие" специалисты не могут этого знать, если вы не сообщите.

Говорите врачу, который назначает препарат, что вы кормите грудью
Говорите врачу, который назначает препарат, что вы кормите грудью / Фото: freepik.com

6. Читайте инструкцию внимательно. В ней должно быть указано, что лекарство можно принимать, если вы кормите ребенка грудью. И знайте, чем дольше времени между приемом лекарств и кормлением – тем больше у вас времени на то, чтобы обезопасить малыша.

Поэтому – 7. Принимайте лекарство перед тем, как покормить малыша. За это время препарат еще не попадет в грудное молоко. А до момента следующего кормления пройдет достаточно времени, чтобы концентрация лекарства в плазме крови, и, соответственно молоке, достигла минимальной.

И пункт № 8, очень важно понимать, что если для вашего лечения необходимо прекратить ГВ – то прекращайте. Не отказывайтесь от приема лекарств, если врач настаивает на этом, занимайтесь своим здоровьем. А потом ГВ можно будет возобновить.

Также ранее мы писали, как спать беременной, чтобы выспаться и не навредить малышу.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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