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Що робити, якщо у дитини суха шкіра – відповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
4 серпня, 15:30
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Євген Комаровський пояснив, чому у малюків виникають проблеми з сухістю шкіри, чим це небезпечно і як уникнути
Якщо у дитини суха шкіра, то використовуйте дитячі зволожуючі емоленти
Якщо у дитини суха шкіра, то використовуйте дитячі зволожуючі емоленти / Фото: Сьогодні

Спека, невідповідні дитині мило і шампунь, занадто теплий одяг призводять до пересихання шкіри у дитини. Чому цього не можна допускати, як і навіщо правильно зволожувати дитячу шкіру – розповів відомий педіатр Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі .

А ми у календарі літніх лайфхкаов зібрали 10 ідей , як провести залишок літа з користю.

Чому у дітей часто виникають проблеми зі шкірою

Дитяча шкіра містить вологи набагато більше, ніж шкіра дорослої людини. І в силу фізіологічних особливостей малюків, їх шкіра втрачає вологу дуже швидко. В підсумку шкіра дитини пересихає, стає дуже чутливою.

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Суха шкіра малюка стає більш беззахисною перед пилом, спекою і холодом, різними контактуючими з нею речовинами, забоями або подряпинами. Часто у дитини проблеми зі шкірою виникають через незнання і неправильних дій батьків.

Через що шкіра малюка втрачає вологу?

Якщо дитина мало п'є, погано їсть, то шкіра у неї пересихає. Також зайву сухість шкіри малюка може викликати хвороба - коли підвищується температура тіла, дитина надмірно пітніє, у нього задишка, пронос.

Спека на вулиці, і навпаки – холод теж впливають на стан шкіри дитини. При надлишку одягу на малюкові в спеку вона пітніє ще сильніше, шкіра втрачає вологу. А при нестачі одягу в холод – малюк мерзне, порушується кровообіг в дрібних шкірних судинах – капілярах.

Миття дитини шампунями або милом для дорослих може пересушити його шкіру
Миття дитини шампунями або милом для дорослих може пересушити його шкіру / Фото: freepik.com

Сухість повітря в приміщенні (нижче 40%) малюка, миття дитини шампунями і милом для дорослих – всі ці фактори теж сушать дитячу шкіру.

Що робити батькам, щоб уникнути проблем зі шкірою малюка?

Важливо, щоб в приміщенні, де знаходиться дитина, температура повітря і вологість були для нього оптимальні. Це + 18-22 ° С повітря, відносна вологість 40-70% . Домогтися таких показників допоможе регуляція системи опалення та використання зволожувачів повітря.

Якщо дитина захворіла, то важливо не допустити зневоднення. При проносі, блювоті, надмірної пітливості і підвищеній температурі, задишки і в жарку пору року дитина повинна більше пити .

Купання малюка допомагає зволожити його шкіру
Купання малюка допомагає зволожити його шкіру / Фото: freepik.com

Не використовуйте своє мило, гель, шампунь навіть вологі серветки для дитини: дитині потрібні засоби догляду, орієнтовані на її вік. Також пам'ятайте, що купання дитини – це не тільки гігієна, а й процедура по зволоженню шкіри. Не одягайте дитину дуже тепло і навпаки. ⠀

Чи потрібно використовувати спеціальну косметику для дітей?

Повністю виключити фактори, що шкодять шкірі малюка неможливо. Тому з метою профілактики можна використовувати безпечні дитячі косметичні засоби – емоленти.

Вони допоможуть зволожити шкіру малюка і запобігти зайву втрату вологи. Для дітей підходять засоби на основі декспантенола або рослинних олій.

Також раніше ми писали, як захистити дітей від комах.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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