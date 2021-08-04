Що робити, якщо у дитини суха шкіра – відповів лікар Комаровський

Євген Комаровський пояснив, чому у малюків виникають проблеми з сухістю шкіри, чим це небезпечно і як уникнути

Якщо у дитини суха шкіра, то використовуйте дитячі зволожуючі емоленти / Фото: Сьогодні

Спека, невідповідні дитині мило і шампунь, занадто теплий одяг призводять до пересихання шкіри у дитини. Чому цього не можна допускати, як і навіщо правильно зволожувати дитячу шкіру – розповів відомий педіатр Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі .

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Чому у дітей часто виникають проблеми зі шкірою

Дитяча шкіра містить вологи набагато більше, ніж шкіра дорослої людини. І в силу фізіологічних особливостей малюків, їх шкіра втрачає вологу дуже швидко. В підсумку шкіра дитини пересихає, стає дуже чутливою.

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Суха шкіра малюка стає більш беззахисною перед пилом, спекою і холодом, різними контактуючими з нею речовинами, забоями або подряпинами. Часто у дитини проблеми зі шкірою виникають через незнання і неправильних дій батьків.

Через що шкіра малюка втрачає вологу?

Якщо дитина мало п'є, погано їсть, то шкіра у неї пересихає. Також зайву сухість шкіри малюка може викликати хвороба - коли підвищується температура тіла, дитина надмірно пітніє, у нього задишка, пронос.

Спека на вулиці, і навпаки – холод теж впливають на стан шкіри дитини. При надлишку одягу на малюкові в спеку вона пітніє ще сильніше, шкіра втрачає вологу. А при нестачі одягу в холод – малюк мерзне, порушується кровообіг в дрібних шкірних судинах – капілярах.

Миття дитини шампунями або милом для дорослих може пересушити його шкіру / Фото: freepik.com

Сухість повітря в приміщенні (нижче 40%) малюка, миття дитини шампунями і милом для дорослих – всі ці фактори теж сушать дитячу шкіру.

Що робити батькам, щоб уникнути проблем зі шкірою малюка?

Важливо, щоб в приміщенні, де знаходиться дитина, температура повітря і вологість були для нього оптимальні. Це + 18-22 ° С повітря, відносна вологість 40-70% . Домогтися таких показників допоможе регуляція системи опалення та використання зволожувачів повітря.

Якщо дитина захворіла, то важливо не допустити зневоднення. При проносі, блювоті, надмірної пітливості і підвищеній температурі, задишки і в жарку пору року дитина повинна більше пити .

Купання малюка допомагає зволожити його шкіру / Фото: freepik.com

Не використовуйте своє мило, гель, шампунь навіть вологі серветки для дитини: дитині потрібні засоби догляду, орієнтовані на її вік. Також пам'ятайте, що купання дитини – це не тільки гігієна, а й процедура по зволоженню шкіри. Не одягайте дитину дуже тепло і навпаки. ⠀

Чи потрібно використовувати спеціальну косметику для дітей?

Повністю виключити фактори, що шкодять шкірі малюка неможливо. Тому з метою профілактики можна використовувати безпечні дитячі косметичні засоби – емоленти.

Вони допоможуть зволожити шкіру малюка і запобігти зайву втрату вологи. Для дітей підходять засоби на основі декспантенола або рослинних олій.

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