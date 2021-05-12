Інфекціоніст назвав 3 правила, як відрізнити отруйний гриб від їстівного
11-12% отруєнь в Україні закінчуються смертю людей, які вживали отруйні гриби
Сезон весняних грибів в самому розпалі. А з ним і сезон грибних отруєнь. Тиждень тому на Чернігівщині в лікарню потрапили четверо дітей. Двоє з них – загинули. Вони їли суп з грибами, які мати зібрала в лісі. Які їстівні гриби українці найчастіше плутають з отруйними, з'ясувала телеведуча Юлія Галушка разом з колегам інформаційно-розважального шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24". Інфекціоніст Віктор Петров розповів, чим небезпечні гриби, як відрізнити отруйний гриб від їстівного і чи можна їх запивати горілкою.
Чим небезпечні гриби?
Є дві групи грибів: їстівні та отруйні. Останні не можна їсти взагалі. При цьому їстівні – ті, в яких ми абсолютно впевнені, не можна їсти вагітним, годуючим матерям, дітям до 12 років і людям у віці.
У складі грибів є хітин, вони вважаються важкою їжею і є "страшним сном" для гастроентерологів.
Є три основні способи отруєння грибами:
- Гастро-токсична дія – коли болить кишечник, шлунок, діарея, блювота.
- Нефротоксичний – коли уражаються нирки і печінка.
- Нейротоксичний – коли уражається нервова система.
Гриби також діляться на три групи за своїми отруйним властивостями:
- Швидка дія – коли людина вже через 20 хвилин розуміє, що вона отруїлась.
- Середня дію – коли людина розуміє, що отруїлася через 6-8 годин.
- Тривалої дії – коли отруєння настає через 2-3 дня. Так, гриб бліда поганка – найбільш підлий, адже токсикация після нього настає через 2-3 дня.
Як відрізнити отруйний гриб від їстівного:
- Ніколи не беріть гриби, в яких ви не впевнені. Якщо це буде отруйний гриб, то він може отруїти всю корзину хороших.
- Ніколи не збирайте гриби біля підприємств і доріг.
- Не беріть пересушені, гнилі або гриби неправильного кольору.
Чи можна грибами закушувати горілку і таким чином убезпечити себе від можливого отруєння?
Цього категорично не можна робити, адже газовані напої (пиво, квас) і алкоголь прискорюють всмоктування токсинів. Алкоголь з грибами вживати строго заборонено, каже інфекціоніст.
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