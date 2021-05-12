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Інфекціоніст назвав 3 правила, як відрізнити отруйний гриб від їстівного

Сьогодні, 12:33

11-12% отруєнь в Україні закінчуються смертю людей, які вживали отруйні гриби

Як відрізнити отруйний гриб від їстівного
Як відрізнити отруйний гриб від їстівного
Фото: Pexels

Сезон весняних грибів в самому розпалі. А з ним і сезон грибних отруєнь. Тиждень тому на Чернігівщині в лікарню потрапили четверо дітей. Двоє з них – загинули. Вони їли суп з грибами, які мати зібрала в лісі. Які їстівні гриби українці найчастіше плутають з отруйними, з'ясувала телеведуча Юлія Галушка разом з колегам інформаційно-розважального шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24". Інфекціоніст Віктор Петров розповів, чим небезпечні гриби, як відрізнити отруйний гриб від їстівного і чи можна їх запивати горілкою.

Ведуча Юлія Галушка
Ведуча Юлія Галушка
Фото: прес-служба

Чим небезпечні гриби?

Є дві групи грибів: їстівні та отруйні. Останні не можна їсти взагалі. При цьому їстівні – ті, в яких ми абсолютно впевнені, не можна їсти вагітним, годуючим матерям, дітям до 12 років і людям у віці.

У складі грибів є хітин, вони вважаються важкою їжею і є "страшним сном" для гастроентерологів.

Найчастіші отруєння грибами – це вживання умовно їстівних грибів або отруйних грибів.

Є три основні способи отруєння грибами:

  • Гастро-токсична дія – коли болить кишечник, шлунок, діарея, блювота.
  • Нефротоксичний – коли уражаються нирки і печінка.
  • Нейротоксичний – коли уражається нервова система.

Які гриби можна їсти, а які – ні
Які гриби можна їсти, а які – ні
Фото: скриншот

Гриби також діляться на три групи за своїми отруйним властивостями:

  • Швидка дія – коли людина вже через 20 хвилин розуміє, що вона отруїлась.
  • Середня дію – коли людина розуміє, що отруїлася через 6-8 годин.
  • Тривалої дії – коли отруєння настає через 2-3 дня. Так, гриб бліда поганка – найбільш підлий, адже токсикация після нього настає через 2-3 дня.
11-12% отруєнь в Україні закінчуються смертю людей, які вживали отруйні гриби.

Як відрізнити отруйний гриб від їстівного:

  1. Ніколи не беріть гриби, в яких ви не впевнені. Якщо це буде отруйний гриб, то він може отруїти всю корзину хороших.
  2. Ніколи не збирайте гриби біля підприємств і доріг.
  3. Не беріть пересушені, гнилі або гриби неправильного кольору.

Чи можна грибами закушувати горілку і таким чином убезпечити себе від можливого отруєння?

Цього категорично не можна робити, адже газовані напої (пиво, квас) і алкоголь прискорюють всмоктування токсинів. Алкоголь з грибами вживати строго заборонено, каже інфекціоніст.

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Джерело: Сьогодні
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