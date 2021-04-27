Як приготувати шампіньйони на багатті: інструкція і 3 рецепти маринадів

Щоб отримати справді соковиті гриби, їх треба попередньо замаринувати

Це один з найкращих гарнірів до шашлику, і неважливо, з якого м'яса він приготовлений. Смажені на багатті гриби готуються швидко й легко. Але іноді буває так, що вони виходять сухими, втрачаючи соковитість у процесі приготування. Це означає, що було припущено серйозних помилок. Отже, як правильно приготувати шампіньйони на багатті або вугіллі – дізнаємося нижче.

Що треба знати, перед тим, як почати смажити шампіньйони на багатті

Вибирайте цілісні, без пошкоджень гриби. Бажано практично однакового розміру. Ідеальні для такого способу приготування – великі чи середні печериці. Вибирайте плоскі шампури. На них гриби не провертатимуться під час приготування. Щоби печериці не втрачали вологу і не пересихали, їх необхідно попередньо замаринувати впродовж години або 30 хвилин в оливковій олії. Так сік у процесі запікання не зникне.

Як правильно замаринувати печериці для смаження на багатті

Фото: freepik.com

Гриби помити і обсушити. Можна просто очистити їх від залишків землі вологою серветкою. Потім змішати всі інгредієнти для маринаду. Залити гриби отриманою сумішшю, добре перемішати і поставити в холодильник на годину. Шашлик із шампіньйонів готують на шампурах або, якщо дозволяє їхній розмір, на решітці. Запікають печериці на мангалі від 5 до 15 хвилин залежно від розміру, періодично змащуючи маринадом. Головне – не дати грибам пересохнути.

Маринади для печериць

Варіант 1: Маринад для грибів з гірчицею і базиліком

500 г свіжих печериць

50 г сметани

2 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. гірчиці

0,5 ч. л. меленого коріандру

0,5 ч. л. базиліка сушеного

Сіль, чорний мелений перець – за смаком

Варіант 2: Маринад для грибів з італійськими травами і лимоном

500 г свіжих печериць

50 мл оливкової олії

1 щіпка крупної солі

1 ч. л. італійських трав

1 гілочка чебрецю

0,5 шт. лимона

Варіант 3: Маринад з часником і пряними травами

2 гілочки петрушки

5 шматочків часнику

100 мл оливкової олії

Розмарин

Перець чорний (молотий)

Сіль

500 г печериць

Тут знайдете 5 рецептів маринаду для шашлику.

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