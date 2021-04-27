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Як приготувати шампіньйони на багатті: інструкція і 3 рецепти маринадів

Сьогодні, 11:07

Щоб отримати справді соковиті гриби, їх треба попередньо замаринувати

Це один з найкращих гарнірів до шашлику, і неважливо, з якого м'яса він приготовлений. Смажені на багатті гриби готуються швидко й легко. Але іноді буває так, що вони виходять сухими, втрачаючи соковитість у процесі приготування. Це означає, що було припущено серйозних помилок. Отже, як правильно приготувати шампіньйони на багатті або вугіллі – дізнаємося нижче.

Що треба знати, перед тим, як почати смажити шампіньйони на багатті

  1. Вибирайте цілісні, без пошкоджень гриби. Бажано практично однакового розміру. Ідеальні для такого способу приготування – великі чи середні печериці.
  2. Вибирайте плоскі шампури. На них гриби не провертатимуться під час приготування.
  3. Щоби печериці не втрачали вологу і не пересихали, їх необхідно попередньо замаринувати впродовж години або 30 хвилин в оливковій олії. Так сік у процесі запікання не зникне.

Як правильно замаринувати печериці для смаження на багатті

Фото: freepik.com

  1. Гриби помити і обсушити. Можна просто очистити їх від залишків землі вологою серветкою. Потім змішати всі інгредієнти для маринаду.
  2. Залити гриби отриманою сумішшю, добре перемішати і поставити в холодильник на годину.
  3. Шашлик із шампіньйонів готують на шампурах або, якщо дозволяє їхній розмір, на решітці.
  4. Запікають печериці на мангалі від 5 до 15 хвилин залежно від розміру, періодично змащуючи маринадом. Головне – не дати грибам пересохнути.

Маринади для печериць

Варіант 1: Маринад для грибів з гірчицею і базиліком

  • 500 г свіжих печериць
  • 50 г сметани
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ч. л. гірчиці
  • 0,5 ч. л. меленого коріандру
  • 0,5 ч. л. базиліка сушеного
  • Сіль, чорний мелений перець – за смаком

Варіант 2: Маринад для грибів з італійськими травами і лимоном

  • 500 г свіжих печериць
  • 50 мл оливкової олії
  • 1 щіпка крупної солі
  • 1 ч. л. італійських трав
  • 1 гілочка чебрецю
  • 0,5 шт. лимона

Варіант 3: Маринад з часником і пряними травами

  • 2 гілочки петрушки
  • 5 шматочків часнику
  • 100 мл оливкової олії
  • Розмарин
  • Перець чорний (молотий)
  • Сіль
  • 500 г печериць

Тут знайдете 5 рецептів маринаду для шашлику.

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