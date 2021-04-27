Як приготувати шампіньйони на багатті: інструкція і 3 рецепти маринадів
Щоб отримати справді соковиті гриби, їх треба попередньо замаринувати
Це один з найкращих гарнірів до шашлику, і неважливо, з якого м'яса він приготовлений. Смажені на багатті гриби готуються швидко й легко. Але іноді буває так, що вони виходять сухими, втрачаючи соковитість у процесі приготування. Це означає, що було припущено серйозних помилок. Отже, як правильно приготувати шампіньйони на багатті або вугіллі – дізнаємося нижче.
Що треба знати, перед тим, як почати смажити шампіньйони на багатті
- Вибирайте цілісні, без пошкоджень гриби. Бажано практично однакового розміру. Ідеальні для такого способу приготування – великі чи середні печериці.
- Вибирайте плоскі шампури. На них гриби не провертатимуться під час приготування.
- Щоби печериці не втрачали вологу і не пересихали, їх необхідно попередньо замаринувати впродовж години або 30 хвилин в оливковій олії. Так сік у процесі запікання не зникне.
Як правильно замаринувати печериці для смаження на багатті
- Гриби помити і обсушити. Можна просто очистити їх від залишків землі вологою серветкою. Потім змішати всі інгредієнти для маринаду.
- Залити гриби отриманою сумішшю, добре перемішати і поставити в холодильник на годину.
- Шашлик із шампіньйонів готують на шампурах або, якщо дозволяє їхній розмір, на решітці.
- Запікають печериці на мангалі від 5 до 15 хвилин залежно від розміру, періодично змащуючи маринадом. Головне – не дати грибам пересохнути.
Маринади для печериць
Варіант 1: Маринад для грибів з гірчицею і базиліком
- 500 г свіжих печериць
- 50 г сметани
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. гірчиці
- 0,5 ч. л. меленого коріандру
- 0,5 ч. л. базиліка сушеного
- Сіль, чорний мелений перець – за смаком
Варіант 2: Маринад для грибів з італійськими травами і лимоном
- 500 г свіжих печериць
- 50 мл оливкової олії
- 1 щіпка крупної солі
- 1 ч. л. італійських трав
- 1 гілочка чебрецю
- 0,5 шт. лимона
Варіант 3: Маринад з часником і пряними травами
- 2 гілочки петрушки
- 5 шматочків часнику
- 100 мл оливкової олії
- Розмарин
- Перець чорний (молотий)
- Сіль
- 500 г печериць
Тут знайдете 5 рецептів маринаду для шашлику.
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