10 страв з курячого філе – це швидко і недорого
Запечіть його в духовці з овочами, використовуйте у відкритих пирогах або приготуйте шашлик
Усе, що приготовлено з курячого філе, має кілька переваг. Перше – це порівняно недорого, друге – це смачно і третє – вам не знадобиться купа часу і сил, щоби приготувати таку їжу. Куряче філе та страви з нього прекрасні як на обід, так і на вечерю. Курку можна посмажити на сковороді, а можна запекти в духовці, приготувати відкритий пиріг або використовувати в салатах. Нижче знайдете 10 швидких і смачних варіантів для застосування курячого філе.
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Курячі шашлики з овочами
Інгредієнти
- Філе куряче – 800 г
- Кефір – 1 ск.
- Цибуля – 1-2 шт.
- Помідор – 2 шт.
- Болгарський перець – 2 шт.
- Карі – 1 ст. л.
- Чорний перець, сіль, пряні трави – за смаком
- Оливкова олія – 1 ст. л.
- Часник – 2-3 зуб.
Спосіб приготування
- У кефір додати подрібнений часник, спеції, оливкоу олію і трави, солимо. Перемішати.
- Куряче філе нарізати на великі кубики, цибулю – кільцями.
- З'єднати курку з цибулею, залити маринадом, перемішати. Поставити в холодильник на 2 години.
- Крупно нарізати помідори і очищений перець.
- Насадити м'ясо на дерев'яні шпажки, чергуючи з цибулею і нарізаними овочами.
- Вистелити деко фольгою, злегка змастити олією і викласти шашлички.
- Випікати в заздалегідь прогрітій духовці 35 хвилин за 180 градусів.
Куряче філе зі шпинатом і сиром
Інгредієнти
- Куряче філе – 3 шт.
- Моцарела – 150 г
- Помідор – 1 шт.
- Шпинат – 100-150 г
- Сіль, перець, спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Куряче філе промити, просушити, розрізати уздовж не до кінця, щоб була кишенька. Посолити, поперчити і приправити спеціями.
- Моцарелу натерти на крупній тертці. Шпинат промити і просушити. Помідор нарізати на тонкі скибочки.
- Духовку розігріти до 180 градусів.
- Форму для запікання збризнути олією. Викласти кілька листячок шпинату, потім шматочки філе, начинити їх шпинатом, сиром і помідором.
- Запікати в духовці 25 хвилин, доки не підрум'яниться зверху. За 5 хвилин до готовності зверху присипати сиром.
Куряче філе у вершковому соусі
Інгредієнти
- Куряче філе – 1 шт.
- Печериці – 300 г
- Вершки – 200 мл
- Моцарела – 100 г
- Сіль, перець, зелень, приправи для курки
Спосіб приготування
- Куряче філе нарізати на невеликі шматочки і обсмажити з двох боків до готовності, приблизно 5-7 хвилин з кожного боку.
- Прибрати філе і на цій же сковороді обсмажити гриби, нарізані на четвертинки, до золотистого кольору.
- Додати вершки і сир. Вимішувати соус до повного розчинення сиру.
- Повернути філе в сковороду і тушкувати в соусі 2-3 хвилини. Прикрасити зеленню, подавати з будь-яким гарніром.
Куряче філе з курагою
На 4 порції
- 4 курячих філе
- 200 г кураги
- 2 ст. л. абрикосового джему
- 1 ч. л. зернистої гірчиці
- 0,5 ч. л. порошку карі
- 2 ст. л. оливкової олії
- сіль, мелений чорний перець
Рецепт приготування
- Замочіть курагу в гарячій воді на півгодини. Потім рідину злийте, а сушені абрикоси дрібно поріжте або збийте в блендері. Приправте карі та меленим перцем.
- У кожній грудці зробіть кишеньку, прорізавши м'якоть у верхній третині грудок.
- Розкладіть по кишенях суміш з кураги зі спеціями.
- Духовку розігрійте до 200 градусів.
- Змішайте підігрітий абрикосовий джем, гірчицю, сіль і оливкову олію. Змастіть філе цією глазур'ю.
- Запікайте грудки в духовці 25-30 хвилин, доки не з'явиться рум'яна кірочка та при проколюванні не стане виділятися прозорий сік.
- Подавайте страву з будь-яким гарніром на свій смак.
Порада: якщо абрикосовий джем занадто солодкий, додайте в нього трохи лимонного соку.
"Гармошки" з курячого філе з помідорами і сиром
Інгредієнти
- Куряче філе – 600 г
- Помідор – 50 г
- Твердий сир – 65 г
- Сіль, спеції – за смаком
- Зелень – за смаком
- Панірувальні сухарі – для присипки
Спосіб приготування
- Промити м'ясо і обсушити його паперовими рушниками. Посолити, поперчити, натерти улюбленими спеціями. Надрізати філе, зробити в ньому кишеньки.
- Нарізати сир і помідори пластинками.
- На фольгу налити олію, посипати сухарями. Зверху укласти філе. У розрізи вставити шматочки сиру і помідора, додати подрібнену зелень.
- Зробити човники з фольги. Запікати в них курку за 200 градусів 25-30 хвилин.
Тушковане куряче філе з баклажанами
Інгредієнти
- 1 куряче філе або 2 філе стегон
- 2 середніх баклажани
- 3 середніх помідори
- 2-3 солодких перцю
- 1 ріпчаста цибуля
- Щіпка меленого перцю
- 3 ст. л. томатного соусу
- Соняшникова олія
- Сіль за смаком
- Зелень – для прикраси
Спосіб приготування
- Помийте м'ясо і наріжте його шматочками середніх розмірів.
- Помийте болгарський перець, баклажани і помідори. Наріжте овочі невеликими кубиками.
- З цибулі зніміть шкірку. Дрібно його покришите.
- Розжарити олію на сковороді. Викладіть курку і обсмажити з усіх боків 5 хвилин.
- Щойно м'ясо змінить колір з рожевого на білий, додайте до нього всі підготовлені раніше овочі – баклажани, перець, цибулю, помідори.
- Перемішайте овочі з м'ясом. Додайте за смаком сіль, чорний перець і томатну пасту.
- Тушкуйте, не накриваючи кришкою і періодично помішуючи, близько 10 хвилин.
- Дайте страві трохи настоятися, а потім подавайте до столу, посипавши зеленню.
Куряче філе з помідорами і сиром у духовці
Інгредієнти
- 4 курячих філе
- 700 г томатного соусу для пасти
- 400 г протертих консервованих томатів
- 50 г борошна
- 75 г панірувальних сухарів
- 50 г тертого пармезану
- 2 яйця
- 3 ст. л. оливкової олії
- 150 г моцарели
- 2 стебла базиліка
Спосіб приготування
- Викладіть томатний соус і консервовані томати в каструлю і поставте на маленький вогонь.
- Курячі грудки викладіть на дошку, накрийте харчовою плівкою і відбийте до товщини в 1 см. Борошно змішайте із сіллю і викладіть на тарілку. Окремо в контейнері змішайте панірувальні сухарі з натертим пармезаном. Яйця злегка збийте виделкою в окремому контейнері.
- Нагрійте олію у великій сковороді. Курячі грудки обваляйте в борошні, умочіть в яєчну суміш, потім обваляйте в паніровці з пармезаном і обсмажте до золотистого кольору з двох боків.
- Перелийте томатний соус у форму для запікання, викладіть курячі грудки, зверху – скибочки моцарели.
- Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 5-8 хвилин.
Салат з курячим філе і ананасами
Інгредієнти
- 200 г курячого філе
- 100 г консервованого ананаса
- 50 г сиру
- 1-2 яйця
- 1 болгарський перець
- 2 ст. л. майонезу
- Кілька гілочок петрушки
- Сіль за смаком
Спосіб приготування
- Куряче філе і яйця відварити до готовності, остудити. Яйця очистити.
- У миску нарізати дрібним кубиками куряче філе і яйця.
- Додати кубиками нарізаний болгарський перець і ананаси.
- Додати тертий сир і майонез. Посолити за смаком.
- Перемішати і прикрасити зеленню петрушки.
Кіш з куркою, кабачками і бринзою
Для пирога
- 300 г несолодкого пісочного тіста
- 1 кабачок або цукіні (близько 300 г)
- 150 г вершкового сиру
- 100 г готового курячого філе (вареного, смаженого або запеченого)
- 100 г кедрових горішків
- 50 г бринзи
- 1 стаканчик густого йогурту без добавок
- 1 яйце
- Кілька гілочок базиліка
- Сіль перець
Для тіста (500 г)
- 300 г борошна
- 150 г вершкового масла
- Велика щіпка солі
- 1 яйце
- 2 ст. л. дуже холодної води
Спосіб приготування
- Борошно насипати в миску, додати сіль, зробити в борошні поглиблення і додати нарізане шматочками холодне масло.
- Додати трохи збите виделкою яйце і воду.
- Швидко замісити тісто і скачати його в кулю. Загорнути в плівку і відправити в холодильник на годину.
- Духовку розігріти до 180 градусів. Форму діаметром 20-22 см змастити олією.
- Тісто дістати з холодильника і викласти в форму. Зробити пальцями бортики висотою приблизно три см, ножем підрівняти краї.
- Вершковий сир змішати виделкою або міксером з йогуртом і яйцем, додати раскрошенную бринзу, листочки базиліка, трохи солі і перцю.
- Кабачок нарізати кружечками, курку розділити на невеликі шматочки. В основу для тарта викласти дві третини всіх скибочок кабачків і шматочків курки, кедрові горішки і залити начинку сирно-йогуртовій сумішшю. Зверху викласти цукіні та курку, що залишилися. Посолити і поперчити за смаком.
- Випікати кіш 30-40 хвилин, доки начинка не загусне. Готовий пиріг остудити і нарізати на шматочки.
Кордон блю
Інгредієнти
- 6 курячих грудок
- 6 скибочок швейцарського сиру
- 6 скибочок шинки або карбонату
- 3 ст. л. борошна
- 2 яйця
- 2 ст. л. гірчиці
- Панірувальні сухарі
- Сіль перець
- Олія
Спосіб приготування
- Куряче філе помити, покласти на плівку, надрізати посередині, не дорізаючи до кінця, і відбити через ще один шар плівки.
- Кожну плоску грудку змастити гірчицею. Зверху викласти по шматочку шинки і сиру, загорнути в рулет і скріпити зубочистками.
- Розбити яйця в миску і перемішати їх виделкою до однорідної консистенції.
- У третю миску насипати панірувальні сухарі. Додати в борошно сіль і мелений перець, обваляти кожну грудку спочатку в борошні, потім в яйці і потім в сухарях.
- Обсмажити грудки з кожного боку золотистого кольору, після чого запекти в духовці 15-20 хвилин при 175 градусів.
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