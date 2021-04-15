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10 страв з курячого філе – це швидко і недорого

Сьогодні, 12:15

Запечіть його в духовці з овочами, використовуйте у відкритих пирогах або приготуйте шашлик

Усе, що приготовлено з курячого філе, має кілька переваг. Перше – це порівняно недорого, друге – це смачно і третє – вам не знадобиться купа часу і сил, щоби приготувати таку їжу. Куряче філе та страви з нього прекрасні як на обід, так і на вечерю. Курку можна посмажити на сковороді, а можна запекти в духовці, приготувати відкритий пиріг або використовувати в салатах. Нижче знайдете 10 швидких і смачних варіантів для застосування курячого філе.

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Курячі шашлики з овочами

Фото: instagram.com/obzhoriki/

Інгредієнти

  • Філе куряче – 800 г
  • Кефір – 1 ск.
  • Цибуля – 1-2 шт.
  • Помідор – 2 шт.
  • Болгарський перець – 2 шт.
  • Карі – 1 ст. л.
  • Чорний перець, сіль, пряні трави – за смаком
  • Оливкова олія – 1 ст. л.
  • Часник – 2-3 зуб.

Спосіб приготування

  1. У кефір додати подрібнений часник, спеції, оливкоу олію і трави, солимо. Перемішати.
  2. Куряче філе нарізати на великі кубики, цибулю – кільцями.
  3. З'єднати курку з цибулею, залити маринадом, перемішати. Поставити в холодильник на 2 години.
  4. Крупно нарізати помідори і очищений перець.
  5. Насадити м'ясо на дерев'яні шпажки, чергуючи з цибулею і нарізаними овочами.
  6. Вистелити деко фольгою, злегка змастити олією і викласти шашлички.
  7. Випікати в заздалегідь прогрітій духовці 35 хвилин за 180 градусів.

Куряче філе зі шпинатом і сиром

Фото: instagram.com/recept_magic/

Інгредієнти

  • Куряче філе – 3 шт.
  • Моцарела – 150 г
  • Помідор – 1 шт.
  • Шпинат – 100-150 г
  • Сіль, перець, спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Куряче філе промити, просушити, розрізати уздовж не до кінця, щоб була кишенька. Посолити, поперчити і приправити спеціями.
  2. Моцарелу натерти на крупній тертці. Шпинат промити і просушити. Помідор нарізати на тонкі скибочки.
  3. Духовку розігріти до 180 градусів.
  4. Форму для запікання збризнути олією. Викласти кілька листячок шпинату, потім шматочки філе, начинити їх шпинатом, сиром і помідором.
  5. Запікати в духовці 25 хвилин, доки не підрум'яниться зверху. За 5 хвилин до готовності зверху присипати сиром.

Куряче філе у вершковому соусі

Фото: instagram.com/dom_na_parkovoy/

Інгредієнти

  • Куряче філе – 1 шт.
  • Печериці – 300 г
  • Вершки – 200 мл
  • Моцарела – 100 г
  • Сіль, перець, зелень, приправи для курки

Спосіб приготування

  1. Куряче філе нарізати на невеликі шматочки і обсмажити з двох боків до готовності, приблизно 5-7 хвилин з кожного боку.
  2. Прибрати філе і на цій же сковороді обсмажити гриби, нарізані на четвертинки, до золотистого кольору.
  3. Додати вершки і сир. Вимішувати соус до повного розчинення сиру.
  4. Повернути філе в сковороду і тушкувати в соусі 2-3 хвилини. Прикрасити зеленню, подавати з будь-яким гарніром.

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Куряче філе з курагою

Фото: instagram.com/nordic_garden/
Фото: instagram.com/nordic_garden/

На 4 порції

  • 4 курячих філе
  • 200 г кураги
  • 2 ст. л. абрикосового джему
  • 1 ч. л. зернистої гірчиці
  • 0,5 ч. л. порошку карі
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • сіль, мелений чорний перець

Рецепт приготування

  1. Замочіть курагу в гарячій воді на півгодини. Потім рідину злийте, а сушені абрикоси дрібно поріжте або збийте в блендері. Приправте карі та меленим перцем.
  2. У кожній грудці зробіть кишеньку, прорізавши м'якоть у верхній третині грудок.
  3. Розкладіть по кишенях суміш з кураги зі спеціями.
  4. Духовку розігрійте до 200 градусів.
  5. Змішайте підігрітий абрикосовий джем, гірчицю, сіль і оливкову олію. Змастіть філе цією глазур'ю.
  6. Запікайте грудки в духовці 25-30 хвилин, доки не з'явиться рум'яна кірочка та при проколюванні не стане виділятися прозорий сік.
  7. Подавайте страву з будь-яким гарніром на свій смак.

Порада: якщо абрикосовий джем занадто солодкий, додайте в нього трохи лимонного соку.

"Гармошки" з курячого філе з помідорами і сиром

Куряче філе з помідорами і сиром
Куряче філе з помідорами і сиром
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Куряче філе – 600 г
  • Помідор – 50 г
  • Твердий сир – 65 г
  • Сіль, спеції – за смаком
  • Зелень – за смаком
  • Панірувальні сухарі – для присипки

Спосіб приготування

  1. Промити м'ясо і обсушити його паперовими рушниками. Посолити, поперчити, натерти улюбленими спеціями. Надрізати філе, зробити в ньому кишеньки.
  2. Нарізати сир і помідори пластинками.
  3. На фольгу налити олію, посипати сухарями. Зверху укласти філе. У розрізи вставити шматочки сиру і помідора, додати подрібнену зелень.
  4. Зробити човники з фольги. Запікати в них курку за 200 градусів 25-30 хвилин.

Тушковане куряче філе з баклажанами

Курка з літніми овочами
Курка з літніми овочами
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 куряче філе або 2 філе стегон
  • 2 середніх баклажани
  • 3 середніх помідори
  • 2-3 солодких перцю
  • 1 ріпчаста цибуля
  • Щіпка меленого перцю
  • 3 ст. л. томатного соусу
  • Соняшникова олія
  • Сіль за смаком
  • Зелень – для прикраси

Спосіб приготування

  1. Помийте м'ясо і наріжте його шматочками середніх розмірів.
  2. Помийте болгарський перець, баклажани і помідори. Наріжте овочі невеликими кубиками.
  3. З цибулі зніміть шкірку. Дрібно його покришите.
  4. Розжарити олію на сковороді. Викладіть курку і обсмажити з усіх боків 5 хвилин.
  5. Щойно м'ясо змінить колір з рожевого на білий, додайте до нього всі підготовлені раніше овочі – баклажани, перець, цибулю, помідори.
  6. Перемішайте овочі з м'ясом. Додайте за смаком сіль, чорний перець і томатну пасту.
  7. Тушкуйте, не накриваючи кришкою і періодично помішуючи, близько 10 хвилин.
  8. Дайте страві трохи настоятися, а потім подавайте до столу, посипавши зеленню.

Куряче філе з помідорами і сиром у духовці

Курка з сиром в томатному соусі
Курка з сиром в томатному соусі
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 4 курячих філе
  • 700 г томатного соусу для пасти
  • 400 г протертих консервованих томатів
  • 50 г борошна
  • 75 г панірувальних сухарів
  • 50 г тертого пармезану
  • 2 яйця
  • 3 ст. л. оливкової олії
  • 150 г моцарели
  • 2 стебла базиліка

Спосіб приготування

  1. Викладіть томатний соус і консервовані томати в каструлю і поставте на маленький вогонь.
  2. Курячі грудки викладіть на дошку, накрийте харчовою плівкою і відбийте до товщини в 1 см. Борошно змішайте із сіллю і викладіть на тарілку. Окремо в контейнері змішайте панірувальні сухарі з натертим пармезаном. Яйця злегка збийте виделкою в окремому контейнері.
  3. Нагрійте олію у великій сковороді. Курячі грудки обваляйте в борошні, умочіть в яєчну суміш, потім обваляйте в паніровці з пармезаном і обсмажте до золотистого кольору з двох боків.
  4. Перелийте томатний соус у форму для запікання, викладіть курячі грудки, зверху – скибочки моцарели.
  5. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 5-8 хвилин.

Салат з курячим філе і ананасами

Фото: Салат з курячим філе і ананасом

Інгредієнти

  • 200 г курячого філе
  • 100 г консервованого ананаса
  • 50 г сиру
  • 1-2 яйця
  • 1 болгарський перець
  • 2 ст. л. майонезу
  • Кілька гілочок петрушки
  • Сіль за смаком

Спосіб приготування

  1. Куряче філе і яйця відварити до готовності, остудити. Яйця очистити.
  2. У миску нарізати дрібним кубиками куряче філе і яйця.
  3. Додати кубиками нарізаний болгарський перець і ананаси.
  4. Додати тертий сир і майонез. Посолити за смаком.
  5. Перемішати і прикрасити зеленню петрушки.

Кіш з куркою, кабачками і бринзою

Кіш з куркою та кабачками
Кіш з куркою та кабачками
Фото: Depositphotos

Для пирога

  • 300 г несолодкого пісочного тіста
  • 1 кабачок або цукіні (близько 300 г)
  • 150 г вершкового сиру
  • 100 г готового курячого філе (вареного, смаженого або запеченого)
  • 100 г кедрових горішків
  • 50 г бринзи
  • 1 стаканчик густого йогурту без добавок
  • 1 яйце
  • Кілька гілочок базиліка
  • Сіль перець

Для тіста (500 г)

  • 300 г борошна
  • 150 г вершкового масла
  • Велика щіпка солі
  • 1 яйце
  • 2 ст. л. дуже холодної води

Спосіб приготування

  1. Борошно насипати в миску, додати сіль, зробити в борошні поглиблення і додати нарізане шматочками холодне масло.
  2. Додати трохи збите виделкою яйце і воду.
  3. Швидко замісити тісто і скачати його в кулю. Загорнути в плівку і відправити в холодильник на годину.
  4. Духовку розігріти до 180 градусів. Форму діаметром 20-22 см змастити олією.
  5. Тісто дістати з холодильника і викласти в форму. Зробити пальцями бортики висотою приблизно три см, ножем підрівняти краї.
  6. Вершковий сир змішати виделкою або міксером з йогуртом і яйцем, додати раскрошенную бринзу, листочки базиліка, трохи солі і перцю.
  7. Кабачок нарізати кружечками, курку розділити на невеликі шматочки. В основу для тарта викласти дві третини всіх скибочок кабачків і шматочків курки, кедрові горішки і залити начинку сирно-йогуртовій сумішшю. Зверху викласти цукіні та курку, що залишилися. Посолити і поперчити за смаком.
  8. Випікати кіш 30-40 хвилин, доки начинка не загусне. Готовий пиріг остудити і нарізати на шматочки.

Кордон блю

Фото: кордон блю
Фото: кордон блю
Фото: Pinterest

Інгредієнти

  • 6 курячих грудок
  • 6 скибочок швейцарського сиру
  • 6 скибочок шинки або карбонату
  • 3 ст. л. борошна
  • 2 яйця
  • 2 ст. л. гірчиці
  • Панірувальні сухарі
  • Сіль перець
  • Олія

Спосіб приготування

  1. Куряче філе помити, покласти на плівку, надрізати посередині, не дорізаючи до кінця, і відбити через ще один шар плівки.
  2. Кожну плоску грудку змастити гірчицею. Зверху викласти по шматочку шинки і сиру, загорнути в рулет і скріпити зубочистками.
  3. Розбити яйця в миску і перемішати їх виделкою до однорідної консистенції.
  4. У третю миску насипати панірувальні сухарі. Додати в борошно сіль і мелений перець, обваляти кожну грудку спочатку в борошні, потім в яйці і потім в сухарях.
  5. Обсмажити грудки з кожного боку золотистого кольору, після чого запекти в духовці 15-20 хвилин при 175 градусів.

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