10 страв з курячого філе – це швидко і недорого

Запечіть його в духовці з овочами, використовуйте у відкритих пирогах або приготуйте шашлик

Усе, що приготовлено з курячого філе, має кілька переваг. Перше – це порівняно недорого, друге – це смачно і третє – вам не знадобиться купа часу і сил, щоби приготувати таку їжу. Куряче філе та страви з нього прекрасні як на обід, так і на вечерю. Курку можна посмажити на сковороді, а можна запекти в духовці, приготувати відкритий пиріг або використовувати в салатах. Нижче знайдете 10 швидких і смачних варіантів для застосування курячого філе.

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Курячі шашлики з овочами

Фото: instagram.com/obzhoriki/

Інгредієнти

Філе куряче – 800 г

Кефір – 1 ск.

Цибуля – 1-2 шт.

Помідор – 2 шт.

Болгарський перець – 2 шт.

Карі – 1 ст. л.

Чорний перець, сіль, пряні трави – за смаком

Оливкова олія – 1 ст. л.

Часник – 2-3 зуб.

Спосіб приготування

У кефір додати подрібнений часник, спеції, оливкоу олію і трави, солимо. Перемішати. Куряче філе нарізати на великі кубики, цибулю – кільцями. З'єднати курку з цибулею, залити маринадом, перемішати. Поставити в холодильник на 2 години. Крупно нарізати помідори і очищений перець. Насадити м'ясо на дерев'яні шпажки, чергуючи з цибулею і нарізаними овочами. Вистелити деко фольгою, злегка змастити олією і викласти шашлички. Випікати в заздалегідь прогрітій духовці 35 хвилин за 180 градусів.

Куряче філе зі шпинатом і сиром

Фото: instagram.com/recept_magic/

Інгредієнти

Куряче філе – 3 шт.

Моцарела – 150 г

Помідор – 1 шт.

Шпинат – 100-150 г

Сіль, перець, спеції – за смаком

Спосіб приготування

Куряче філе промити, просушити, розрізати уздовж не до кінця, щоб була кишенька. Посолити, поперчити і приправити спеціями. Моцарелу натерти на крупній тертці. Шпинат промити і просушити. Помідор нарізати на тонкі скибочки. Духовку розігріти до 180 градусів. Форму для запікання збризнути олією. Викласти кілька листячок шпинату, потім шматочки філе, начинити їх шпинатом, сиром і помідором. Запікати в духовці 25 хвилин, доки не підрум'яниться зверху. За 5 хвилин до готовності зверху присипати сиром.

Куряче філе у вершковому соусі

Фото: instagram.com/dom_na_parkovoy/

Інгредієнти

Куряче філе – 1 шт.

Печериці – 300 г

Вершки – 200 мл

Моцарела – 100 г

Сіль, перець, зелень, приправи для курки

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати на невеликі шматочки і обсмажити з двох боків до готовності, приблизно 5-7 хвилин з кожного боку. Прибрати філе і на цій же сковороді обсмажити гриби, нарізані на четвертинки, до золотистого кольору. Додати вершки і сир. Вимішувати соус до повного розчинення сиру. Повернути філе в сковороду і тушкувати в соусі 2-3 хвилини. Прикрасити зеленню, подавати з будь-яким гарніром.

Куряче філе з курагою

Фото: instagram.com/nordic_garden/

На 4 порції

4 курячих філе

200 г кураги

2 ст. л. абрикосового джему

1 ч. л. зернистої гірчиці

0,5 ч. л. порошку карі

2 ст. л. оливкової олії

сіль, мелений чорний перець

Рецепт приготування

Замочіть курагу в гарячій воді на півгодини. Потім рідину злийте, а сушені абрикоси дрібно поріжте або збийте в блендері. Приправте карі та меленим перцем. У кожній грудці зробіть кишеньку, прорізавши м'якоть у верхній третині грудок. Розкладіть по кишенях суміш з кураги зі спеціями. Духовку розігрійте до 200 градусів. Змішайте підігрітий абрикосовий джем, гірчицю, сіль і оливкову олію. Змастіть філе цією глазур'ю. Запікайте грудки в духовці 25-30 хвилин, доки не з'явиться рум'яна кірочка та при проколюванні не стане виділятися прозорий сік. Подавайте страву з будь-яким гарніром на свій смак.

Порада: якщо абрикосовий джем занадто солодкий, додайте в нього трохи лимонного соку.

"Гармошки" з курячого філе з помідорами і сиром

Куряче філе з помідорами і сиром Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Куряче філе – 600 г

Помідор – 50 г

Твердий сир – 65 г

Сіль, спеції – за смаком

Зелень – за смаком

Панірувальні сухарі – для присипки

Спосіб приготування

Промити м'ясо і обсушити його паперовими рушниками. Посолити, поперчити, натерти улюбленими спеціями. Надрізати філе, зробити в ньому кишеньки. Нарізати сир і помідори пластинками. На фольгу налити олію, посипати сухарями. Зверху укласти філе. У розрізи вставити шматочки сиру і помідора, додати подрібнену зелень. Зробити човники з фольги. Запікати в них курку за 200 градусів 25-30 хвилин.

Тушковане куряче філе з баклажанами

Курка з літніми овочами Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 куряче філе або 2 філе стегон

2 середніх баклажани

3 середніх помідори

2-3 солодких перцю

1 ріпчаста цибуля

Щіпка меленого перцю

3 ст. л. томатного соусу

Соняшникова олія

Сіль за смаком

Зелень – для прикраси

Спосіб приготування

Помийте м'ясо і наріжте його шматочками середніх розмірів. Помийте болгарський перець, баклажани і помідори. Наріжте овочі невеликими кубиками. З цибулі зніміть шкірку. Дрібно його покришите. Розжарити олію на сковороді. Викладіть курку і обсмажити з усіх боків 5 хвилин. Щойно м'ясо змінить колір з рожевого на білий, додайте до нього всі підготовлені раніше овочі – баклажани, перець, цибулю, помідори. Перемішайте овочі з м'ясом. Додайте за смаком сіль, чорний перець і томатну пасту. Тушкуйте, не накриваючи кришкою і періодично помішуючи, близько 10 хвилин. Дайте страві трохи настоятися, а потім подавайте до столу, посипавши зеленню.

Куряче філе з помідорами і сиром у духовці

Курка з сиром в томатному соусі Фото: Depositphotos

Інгредієнти

4 курячих філе

700 г томатного соусу для пасти

400 г протертих консервованих томатів

50 г борошна

75 г панірувальних сухарів

50 г тертого пармезану

2 яйця

3 ст. л. оливкової олії

150 г моцарели

2 стебла базиліка

Спосіб приготування

Викладіть томатний соус і консервовані томати в каструлю і поставте на маленький вогонь. Курячі грудки викладіть на дошку, накрийте харчовою плівкою і відбийте до товщини в 1 см. Борошно змішайте із сіллю і викладіть на тарілку. Окремо в контейнері змішайте панірувальні сухарі з натертим пармезаном. Яйця злегка збийте виделкою в окремому контейнері. Нагрійте олію у великій сковороді. Курячі грудки обваляйте в борошні, умочіть в яєчну суміш, потім обваляйте в паніровці з пармезаном і обсмажте до золотистого кольору з двох боків. Перелийте томатний соус у форму для запікання, викладіть курячі грудки, зверху – скибочки моцарели. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 5-8 хвилин.

Салат з курячим філе і ананасами

Фото: Салат з курячим філе і ананасом

Інгредієнти

200 г курячого філе

100 г консервованого ананаса

50 г сиру

1-2 яйця

1 болгарський перець

2 ст. л. майонезу

Кілька гілочок петрушки

Сіль за смаком

Спосіб приготування

Куряче філе і яйця відварити до готовності, остудити. Яйця очистити. У миску нарізати дрібним кубиками куряче філе і яйця. Додати кубиками нарізаний болгарський перець і ананаси. Додати тертий сир і майонез. Посолити за смаком. Перемішати і прикрасити зеленню петрушки.

Кіш з куркою, кабачками і бринзою

Кіш з куркою та кабачками Фото: Depositphotos

Для пирога

300 г несолодкого пісочного тіста

1 кабачок або цукіні (близько 300 г)

150 г вершкового сиру

100 г готового курячого філе (вареного, смаженого або запеченого)

100 г кедрових горішків

50 г бринзи

1 стаканчик густого йогурту без добавок

1 яйце

Кілька гілочок базиліка

Сіль перець

Для тіста (500 г)

300 г борошна

150 г вершкового масла

Велика щіпка солі

1 яйце

2 ст. л. дуже холодної води

Спосіб приготування

Борошно насипати в миску, додати сіль, зробити в борошні поглиблення і додати нарізане шматочками холодне масло. Додати трохи збите виделкою яйце і воду. Швидко замісити тісто і скачати його в кулю. Загорнути в плівку і відправити в холодильник на годину. Духовку розігріти до 180 градусів. Форму діаметром 20-22 см змастити олією. Тісто дістати з холодильника і викласти в форму. Зробити пальцями бортики висотою приблизно три см, ножем підрівняти краї. Вершковий сир змішати виделкою або міксером з йогуртом і яйцем, додати раскрошенную бринзу, листочки базиліка, трохи солі і перцю. Кабачок нарізати кружечками, курку розділити на невеликі шматочки. В основу для тарта викласти дві третини всіх скибочок кабачків і шматочків курки, кедрові горішки і залити начинку сирно-йогуртовій сумішшю. Зверху викласти цукіні та курку, що залишилися. Посолити і поперчити за смаком. Випікати кіш 30-40 хвилин, доки начинка не загусне. Готовий пиріг остудити і нарізати на шматочки.

Кордон блю

Фото: кордон блю Фото: Pinterest

Інгредієнти

6 курячих грудок

6 скибочок швейцарського сиру

6 скибочок шинки або карбонату

3 ст. л. борошна

2 яйця

2 ст. л. гірчиці

Панірувальні сухарі

Сіль перець

Олія

Спосіб приготування

Куряче філе помити, покласти на плівку, надрізати посередині, не дорізаючи до кінця, і відбити через ще один шар плівки. Кожну плоску грудку змастити гірчицею. Зверху викласти по шматочку шинки і сиру, загорнути в рулет і скріпити зубочистками. Розбити яйця в миску і перемішати їх виделкою до однорідної консистенції. У третю миску насипати панірувальні сухарі. Додати в борошно сіль і мелений перець, обваляти кожну грудку спочатку в борошні, потім в яйці і потім в сухарях. Обсмажити грудки з кожного боку золотистого кольору, після чого запекти в духовці 15-20 хвилин при 175 градусів.

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