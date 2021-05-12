Инфекционист назвал 3 правила, как отличить ядовитый гриб от съедобного
11-12% отравлений в Украине заканчиваются смертью людей, которые употребляли ядовитые грибы
Сезон весенних грибов в самом разгаре. А с ним и сезон грибных отравлений. Неделю назад на Черниговщине в больницу попали четверо детей. Двое из них – погибли. Они ели суп с грибами, которые мать собрала в лесу. Какие съедобные грибы украинцы чаще всего путают с ядовитыми, выяснила телеведущая Юлия Галушка вместе с коллегам информационно-развлекательного шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24". Инфекционист Виктор Петров рассказал, чем опасны грибы, как отличить ядовитый гриб от съедобного и можно ли их запивать водкой.
Чем опасны грибы?
Есть две группы грибов: съедобные и ядовитые. Последние нельзя есть вообще. При этом съедобные – те, в которых мы абсолютно уверенны, нельзя есть беременным, кормящим матерям, детям до 12 лет и людям в возрасте.
В составе грибов есть хитин, они считаются тяжелой пищей и являются "страшным сном" для гастроэнтерологов.
Есть три основные способа отравления грибами:
- Гастро-токсическое действие – когда болит кишечник, желудок, диарея, рвота.
- Нефротоксическая – когда поражается почки и печень.
- Нейротоксические – когда поражается нервная система.
Грибы также делятся на три группы по своим ядовитым свойствам:
- Быстрое действие – когда человек уже через 20 минут понимает, что он отравился.
- Среднее действие – когда человек понимает, что отравился через 6-8 часов.
- Длительного действия – когда отравление наступает через 2-3 дня. Так, гриб бледная поганка – самый подлый, ведь токсикация после него наступает через 2-3 дня.
Как отличить ядовитый гриб от съедобного:
- Никогда не берите грибы, в которых вы не уверенные. Если это будет ядовитый гриб, то он может отравить всю корзину хороших.
- Никогда не собирайте грибы возле предприятий и дорог.
- Не берите пересушенный, гнилой или гриб неправильного цвета.
Можно ли грибами закусывать водку и таким образом обезопасить себя от возможного отравления?
Этого категорически нельзя делать, ведь газированные напитки (пиво, квас) и алкоголь ускоряют всасывание токсинов. Алкоголь с грибами употреблять строго запрещено, говорит инфекционист.
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