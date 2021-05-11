У 55 як у 30: Сінді Кроуфорд знялася у відвертих образах для глянцю
Секс-символ 90-х приміряла спокусливі боді, бра і корсет для травневого номера Vogue Brasil
Зараз американська супермодель майже не з'являється на сторінках журналів. Всі кампейни дістаються її доньці Каї Гербер – згадати хоча б останню зйомку 19-річної красуні для Calvin Klein. Але якщо вже Сінді Кроуфорд і виявляється в фотостудії, можна не сумніватися – буде щось грандіозне. Так сталося і цього разу з Vogue Brasil.
На своїй сторінці в Instagram легенда 90-х показала знімки для свіжого випуску глянцю. Всі вони чорно-білі та шалено сексуальні. Ще б пак, Сінді позує в найспокусливіших предметах жіночого гардеробу.
55-річна модель приміряла декілька образів. Вона вдягнула корсет, бра і лосини з шкіряними вставками, а також два варіанти боді – класичне і в стилі 60-х.
Частину образів доповнили чорні колготки, шкіряний пояс і туфлі з металевими елементами – від декору у вигляді кілець до металевого носка.
Найпікантнішим вийшло те фото, де Сінді Кроуфорд позує з фатином і в одному тільки бра з морськими мотивами. Ефектно!
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