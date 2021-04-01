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19-річна дочка супермоделі Сінді Кроуфорд похвалилася світлинами у білизні та без

Сьогодні, 08:48

Кая Кроуфорд знялася у фотосесії для Calvin Klein

19-річна Кая Гербер, дочка відомої супермоделі Сінді Кроуфорд, знялася оголеною для американського бренду Calvin Klein. Відвертими кадрами дівчина поділилася з підписниками на сторінці в Instagram.

Модель Кая Гербер
Фото: instagram.com/kaiagerber

Кая показала кілька вдалих образів – у білому та чорному, які підкреслили її фігуру. На одному зі знімків модель з'явилася навіть без бюстгальтера.

Фото: instagram.com/kaiagerber

Фанати засипали Гербер компліментами і похвалили за гарну фігуру. Вони зазначили, що дівчина має чудовий вигляд і в неї велике майбутнє у модельному бізнесі.

Фото: instagram.com/kaiagerber

"Вау! Зачудовуєш", "Шикарна", "Дуже красива", "Божественна", "Прекрасна дівчина!", "Така мила", "У тебе велике майбутнє в модельному бізнесі", – відгукуються підписники 19-річної Гербер у коментарях.

Фотографії моделі за день зібрали майже 400 тисяч вподобань.

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Нагадаємо, раніше Кая Гербер підтвердила свій роман із зіркою "Ейфорії".

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Джерело: Сьогодні
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