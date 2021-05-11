В 55 как в 30: Синди Кроуфорд снялась в откровенных образах для глянца

Секс-символ 90-х примерила соблазнительные боди, бра и корсет для майского номера Vogue Brasil

Фото: instagram.com/cindycrawford

Сейчас американская супермодель почти не появляется на страницах журналов. Все кампейны достаются ее дочери Кайе Гербер — вспомнить хотя бы недавнюю съемку 19-летней красотки для Calvin Klein. Но если уж Синди Кроуфорд и оказывается в фотостудии, можно не сомневаться — будет что-то грандиозное. Так произошло и в этот раз с Vogue Brasil.

Фото: instagram.com/cindycrawford

На своей странице в Instagram легенда 90-х показала снимки для свежего выпуска глянца. Все они черно-белые и чертовски сексуальные. Еще бы, Синди позирует в самых соблазнительных предметах женского гардероба.

Фото: instagram.com/cindycrawford

55-летняя модель предстала в нескольких образах. Она примерила корсет, бра и лосины с кожаными вставками, а также два варианта боди — классическое и в стиле 60-х.

Фото: instagram.com/cindycrawford

Фото: instagram.com/cindycrawford

Часть образов дополнили черные колготки, кожаный пояс и туфли с металлическими элементами — от декора в виде колечек до металлического носка.

Фото: instagram.com/cindycrawford

Самым пикантным получилось то фото, где Синди Кроуфорд позирует с фатином и в одном только бра с морскими мотивами. Эффектно!

Фото: instagram.com/voguebrasil

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