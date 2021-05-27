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Тренч за 33 тыс. грн и серьги из коллекции Елизаветы II: аристократичный образ Кейт Миддлтон

Сегодня, 11:48

Шотландская резиденция британских монархов на один вечер превратилась в кинотеатр под открытым небом

Фото: Getty Images

Тур герцогов Кембриджских по Шотландии продолжается. На днях принц Уильям и Кейт Миддлтон жарили лепешки в центре индийского общества, а вчера вечером устроили особенное событие на территории Холирудского дворца. На лужайке перед величественным зданием прошел показ фильма "Круэлла" для работников Национальной службы здравоохранения. Об этом пара сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

​В этот раз выбор наряда Кейт Миддлтон оказался более чем удачным. На публике она появилась в тренче Holland Cooper за 33 тыс. гривен и бархатных лодочках изумрудного цвета. Герцогиня остановилась на символичном принте — сине-зеленая шотландская клетка, или тартан.

Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

​Серьги жена принца Уильяма подобрала в тон тренчу — сапфировые из личной коллекции Елизаветы II. Их королева получила в подарок от дубайского шейха Рашида в 1979-м во время тура по Ближнему Востоку. Кейт Миддлтон примерила это украшение впервые.

Королева Елизавета II, 2005
Фото: Getty Images

Гостей кинопремьеры герцоги Кембриджские встречали лично и вручали им попкорн. Также Кэтрин выступила с речью, пожелав всем приятного просмотра.

Напомним, что Кейт Миддлтон анонсировала выход своей книги вслед за Меган Маркл. Она не о королевской семье.

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