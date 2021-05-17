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Королеві Нідерландів – 50! Модні прийоми, яким варто у неї повчитися

Сьогодні, 17:58

Розповідаємо, чому Її Високість вважають прикладом для наслідування сучасні модниці

Максима Сорреґ'єта руйнує всі стереотипи про те, як має виглядати королева. Британська манірність їй чужа, вона завжди променисто посміхається і бурхливо проявляє емоції. Така безпосередність і легка вдача знаходять відображення і в її стилі.

Максима любить яскраві кольори, яких так багато в образах Єлизавети II. Але на відміну від королеви Великої Британії, вона більше експериментує з фасонами, незвичайними поєднаннями і трендами. Тому її вбрання завжди трохи складніші та заслуговують на те, щоб бути прикладом.

До ювілею королеви Нідерландів ми виділили 5 головних правил її стилю. Необов'язково їм слідувати, але взяти на озброєння точно варто!

Монохромні образи

Фото: Getty Images

У вбраннях з декількох відтінків одного кольору Максима з'являлася ще до загальної любові до монохрому. Майже завжди королева грає на контрастах – то одягається з ніг до голови в благородний бежевий, то захоплює сміливим total red. Не забуває навіть про маску в тон.

Цікаві поєднання кольорів

Фото: Getty Images

Насичений жовтий, маджента, помаранчевий та інші відтінки, до яких багато хто не може знайти підхід, виглядають органічно в образах Максими. Але більшої поваги заслуговує її вміння поєднувати яскраві кольори. Серед улюблених модних дуетів королеви – рожевий із червоним, синій із помаранчевим або із зеленим, як на фото.

Експерименти з принтами

Фото: Getty Images

Для повсякденних і ділових образів королева-консорт частіше обирає безпрограшний горох і клітинку, а ввечері носить квіткові малюнки. Втім, найцікавіше виглядають її експерименти з чимось більш зухвалим – тваринними принтами і геометрією. Погодьтеся, не кожна зважиться на леопардову сукню під яскраво-червоним пальто.

Акцентні деталі

Фото: Getty Images

Незвичайні прикраси і оригінальний декор – візитівка Максими. Вона обожнює масивні сережки, багатошарові кольє, брошки, капелюшки і всілякі палантини. Якщо прикрас на ній трохи менше, ніж зазвичай, значить акцент є десь в одязі. Тільки погляньте на ці розшиті бісером рукава!

Стильна база

Фото: Getty Images

Як ви вже зрозуміли, королева Нідерландів рідко надягає щось нудне. Тому навіть базові речі з її гардеробу мають незвичайний дизайн. Коли потрібно виглядати нейтрально, вона робить ставку на крій і фактуру. Асиметрія, драпірування і широкі підвороти брюк навіть у найспокійніших відтінках мають неймовірний вигляд.

Також радимо враховувати ТОП-10 модних уроків від Вікторії Бекхем.

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