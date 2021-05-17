Королеві Нідерландів – 50! Модні прийоми, яким варто у неї повчитися

Розповідаємо, чому Її Високість вважають прикладом для наслідування сучасні модниці

Максима Сорреґ'єта руйнує всі стереотипи про те, як має виглядати королева. Британська манірність їй чужа, вона завжди променисто посміхається і бурхливо проявляє емоції. Така безпосередність і легка вдача знаходять відображення і в її стилі.

Максима любить яскраві кольори, яких так багато в образах Єлизавети II. Але на відміну від королеви Великої Британії, вона більше експериментує з фасонами, незвичайними поєднаннями і трендами. Тому її вбрання завжди трохи складніші та заслуговують на те, щоб бути прикладом.

До ювілею королеви Нідерландів ми виділили 5 головних правил її стилю. Необов'язково їм слідувати, але взяти на озброєння точно варто!

Монохромні образи

Фото: Getty Images

У вбраннях з декількох відтінків одного кольору Максима з'являлася ще до загальної любові до монохрому. Майже завжди королева грає на контрастах – то одягається з ніг до голови в благородний бежевий, то захоплює сміливим total red. Не забуває навіть про маску в тон.

Цікаві поєднання кольорів

Фото: Getty Images

Насичений жовтий, маджента, помаранчевий та інші відтінки, до яких багато хто не може знайти підхід, виглядають органічно в образах Максими. Але більшої поваги заслуговує її вміння поєднувати яскраві кольори. Серед улюблених модних дуетів королеви – рожевий із червоним, синій із помаранчевим або із зеленим, як на фото.

Експерименти з принтами

Фото: Getty Images

Для повсякденних і ділових образів королева-консорт частіше обирає безпрограшний горох і клітинку, а ввечері носить квіткові малюнки. Втім, найцікавіше виглядають її експерименти з чимось більш зухвалим – тваринними принтами і геометрією. Погодьтеся, не кожна зважиться на леопардову сукню під яскраво-червоним пальто.

Акцентні деталі

Фото: Getty Images

Незвичайні прикраси і оригінальний декор – візитівка Максими. Вона обожнює масивні сережки, багатошарові кольє, брошки, капелюшки і всілякі палантини. Якщо прикрас на ній трохи менше, ніж зазвичай, значить акцент є десь в одязі. Тільки погляньте на ці розшиті бісером рукава!

Стильна база

Фото: Getty Images

Як ви вже зрозуміли, королева Нідерландів рідко надягає щось нудне. Тому навіть базові речі з її гардеробу мають незвичайний дизайн. Коли потрібно виглядати нейтрально, вона робить ставку на крій і фактуру. Асиметрія, драпірування і широкі підвороти брюк навіть у найспокійніших відтінках мають неймовірний вигляд.

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