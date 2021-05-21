Олена Зеленська вийшла в світ в улюбленому вбранні голлівудських зірок – білому брючному костюмі

Разом із президентом Володимиром Зеленським вона взяла участь у нагородженні лауреатів престижної української премії

Учора зранку Олена Зеленська позувала у вишиванці з чорно-червоним візерунком, а ввечері з'явилася в стильному oversize-костюмі. Вбрання вона підібрала для церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року. Фото з заходу опублікувала пресслужба президента.

Олена і Володимир Зеленські Фото: пресслужба

Перша леді надихнулася голлівудським трендом і вдягнула білий брючний костюм замість сукні. Яскравим акцентом стала прикрашена бісером вишивка, яка виднілася під піджаком.

Олена і Володимир Зеленські Фото: пресслужба

Інші деталі образу Олени Зеленської також виявилися підкреслено елегантними. Вона взула чорні лакові човники, додала лаконічні сережки-гвоздики, а волосся зібрала в пишну укладку.

Олена і Володимир Зеленські Фото: пресслужба

До слова, не один раз на важливих церемоніях білим костюмом замінювали сукні Ніколь Кідман, Анджеліна Джолі, Джулія Робертс і Пенелопа Крус.

Ніколь Кідман Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Джулія Робертс Фото: Getty Images

Що вже говорити про моделей та інфлюенсерів! Незабутні образи Вікторії Бекхем, Гейлі Бібер, Розі-Хантінгтон Вайтлі і Кім Кардашян складалися саме з брюк і піджака total white.

Вікторія Бекхем Фото: instagram.com/victoriabeckham

Кім Кардаш'ян Фото: instagram.com/kimkardashian

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