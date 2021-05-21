Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Олена Зеленська вийшла в світ в улюбленому вбранні голлівудських зірок – білому брючному костюмі

Сьогодні, 11:49

Разом із президентом Володимиром Зеленським вона взяла участь у нагородженні лауреатів престижної української премії

Учора зранку Олена Зеленська позувала у вишиванці з чорно-червоним візерунком, а ввечері з'явилася в стильному oversize-костюмі. Вбрання вона підібрала для церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року. Фото з заходу опублікувала пресслужба президента.

Олена і Володимир Зеленські
Олена і Володимир Зеленські
Фото: пресслужба

Перша леді надихнулася голлівудським трендом і вдягнула білий брючний костюм замість сукні. Яскравим акцентом стала прикрашена бісером вишивка, яка виднілася під піджаком.

Олена і Володимир Зеленські
Олена і Володимир Зеленські
Фото: пресслужба

Інші деталі образу Олени Зеленської також виявилися підкреслено елегантними. Вона взула чорні лакові човники, додала лаконічні сережки-гвоздики, а волосся зібрала в пишну укладку.

Олена і Володимир Зеленські
Олена і Володимир Зеленські
Фото: пресслужба

До слова, не один раз на важливих церемоніях білим костюмом замінювали сукні Ніколь Кідман, Анджеліна Джолі, Джулія Робертс і Пенелопа Крус.

Ніколь Кідман
Ніколь Кідман
Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі
Фото: Getty Images

Джулія Робертс
Джулія Робертс
Фото: Getty Images

Що вже говорити про моделей та інфлюенсерів! Незабутні образи Вікторії Бекхем, Гейлі Бібер, Розі-Хантінгтон Вайтлі і Кім Кардашян складалися саме з брюк і піджака total white.

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем
Фото: instagram.com/victoriabeckham

Кім Кардаш'ян
Кім Кардаш'ян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Також дивіться, як знаменитості носять трендове взуття Amina Muaddi.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Битва образів: українка Єлизавета Ястремська з'явилася на Міс Всесвіт у сукні, як у Шарліз Терон Чорний брючний костюм ніколи не вийде з моди. Ось як його носить онучка Ротару Олена Зеленська розповіла, хто її одягає: У нас із Володимиром один стиліст на двох
костюм стиль первая леди Украины
Реклама

Новини партнерів

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах

Популярні статті

Вчора, 18:50Зірково

Go_A принесли Україні новий рекорд на Євробаченні-2021

Вчора, 05:20Events

З Днем вишиванки: привітання, картинки і вірші

19 травняЗірково

Постановник номеру Go_A на Євробаченні розлючений через звинувачення в плагіаті: У мені кипить

19 травняEvents

Як застосовувати соду на ділянці: ТОП-7 лайфхаків для садоводів

19 травняEvents

Привітання з днем народження подрузі в прозі і віршах

19 травняЗірково

Go_A на Євробаченні бореться за лідерство з Manizha. Обидва виступи – рекордсмени за переглядами

19 травняСмачно

12 рецептів, які змусять полюбити скумбрію ще сильніше

19 травняЗдорово

Який чай допоможе збадьоритися краще, ніж кава, і подолати стрес

19 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 19 травня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, не будьте скиглієм!

19 травняЗірково

Маніжа у величезній сукні виступила на Євробаченні-2021. Вона теж пройшла до фіналу (відео)

18 травняЗірково

Наші – рулять! Go_A запалили в першому півфіналі Євробачення-2021 (відео)

18 травняЗірково

Дорофєєва показала стрінги-скорпіони за 1000 грн під салатовою сукнею

18 травняЗірково

Все про секс-скандал навколо Меладзе та як на продюсера впливає Віра Брежнєва

18 травняСмачно

Запечена молода картопля в духовці – 3 смачних рецепти

18 травняЗірково

Іноземці жахнулися від поведінки Кіркорова на відкритті Євробачення-2021: що кажуть

18 травняЗірково

Пугачова без макіяжу грайливо позувала для Галкіна в своєму саду (фото)

Новини партнерів

Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда
"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда
Макаревич произвел фурор на концерте в Полтаве: фото и видео
Макаревич произвел фурор на концерте в Полтаве: фото и видео
Кого из звезд жесткого "гнобили" за лишние килограммы
Кого из звезд жесткого "гнобили" за лишние килограммы
Полякова призналась, как смогла пережить кризис в жизни. Видео
Полякова призналась, как смогла пережить кризис в жизни. Видео
На легендарной картине «Крик» Мунка нашли тайное послание
На легендарной картине «Крик» Мунка нашли тайное послание
Бритни Спирс отпраздновала День вышиванки
Бритни Спирс отпраздновала День вышиванки

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти