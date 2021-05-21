Олена Зеленська вийшла в світ в улюбленому вбранні голлівудських зірок – білому брючному костюмі
Разом із президентом Володимиром Зеленським вона взяла участь у нагородженні лауреатів престижної української премії
Учора зранку Олена Зеленська позувала у вишиванці з чорно-червоним візерунком, а ввечері з'явилася в стильному oversize-костюмі. Вбрання вона підібрала для церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року. Фото з заходу опублікувала пресслужба президента.
Перша леді надихнулася голлівудським трендом і вдягнула білий брючний костюм замість сукні. Яскравим акцентом стала прикрашена бісером вишивка, яка виднілася під піджаком.
Інші деталі образу Олени Зеленської також виявилися підкреслено елегантними. Вона взула чорні лакові човники, додала лаконічні сережки-гвоздики, а волосся зібрала в пишну укладку.
До слова, не один раз на важливих церемоніях білим костюмом замінювали сукні Ніколь Кідман, Анджеліна Джолі, Джулія Робертс і Пенелопа Крус.
Що вже говорити про моделей та інфлюенсерів! Незабутні образи Вікторії Бекхем, Гейлі Бібер, Розі-Хантінгтон Вайтлі і Кім Кардашян складалися саме з брюк і піджака total white.
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