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Кейт Міддлтон в елегантному костюмі посмажила коржі з принцом Вільямом: відео

Сьогодні, 14:22

Герцоги Кембриджські зараз знаходяться в турі Шотландією. Вони зустрілися з представницею спільноти Sikh Sanjog

Принц Вільям і Кейт Міддлтон
Принц Вільям і Кейт Міддлтон
Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Міддлтон і принц Вільям зараз подорожують Шотландією під час королівського туру. Все як завжди – офіційні зустрічі з різними громадами, відвідування притулків і установ. І, звичайно ж, звіт про всі заходи у фораті фото і відео публікується на офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram.

Цього разу Кейт і Вільям відвідали центр індійського суспільства Sikh Sanjog в Единбурзі. Кейт Міддлтон і принц Вільям приготували національні страви, просто одягнувши фартухи і рукавички. Герцогиня Кембриджська вбралася в яскраво-синій наряд – піджак від Zara і плісировану спідницю від бренду Hope. До речі, в дуже схожому вбранні колись з'являлася на публіці принцеса Діана.

Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

"З 1989 року Сикх Санджог надихає і розширює можливості жінок за допомогою розвитку навичок, впевненості і сприяння соціальній інтеграції", – йдеться в повідомленні представників королівської сім'ї.

Раніше Кейт Міддлтон анонсувала вихід своєї книги слідом за Меган Маркл.

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Кейт Мідлтон принц Вільям
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