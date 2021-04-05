Сексуальна Ніколь Кідман та епатажний Джаред Лето: найяскравіші образи SAG Awards 2021

Розглядаємо вбрання з віртуальної червоної доріжки

Цієї ночі в рамках 27-ї щорічної премії SAG Awards стали відомі імена найкращих кіноакторів 2020 року. І хоча церемонія проходила у віртуальному форматі, це не завадило зірковим гостям блиснути яскравими образами. Чого вартий лише Джаред Лето в ліловому костюмі з чарівним клатчем-мушлею... Коротше кажучи, дивіться самі! Розкішні, сміливі та витончені вбрання SAG Awards 2021 – вже у цій добірці.

Ніколь Кідман Фото: instagram.com/giorgioarmani

Ніколь Кідман Фото: instagram.com/nicolekidman

Аня Тейлор-Джой Фото: instagram.com/tiffanyandco

Аня Тейлор-Джой Фото: instagram.com/tiffanyandco

Емма Коррін Фото: instagram.com/emmalouisecorrin

Джаред Лето Фото: instagram.com/jaredleto

Лілі Коллінз Фото: instagram.com/lilyjcollins

Лілі Коллінз Фото: instagram.com/lilyjcollins

Ель Феннінг Фото: instagram.com/ellefanning

Джилліан Андерсон Фото: instagram.com/gilliana

Ванесса Кірбі Фото: instagram.com/vanessa__kirby

Ванесса Кірбі Фото: instagram.com/vanessa__kirby

Кейлі Куоко Фото: instagram.com/kaleycuoco

Кейлі Куоко Фото: instagram.com/jamiemakeup

Кейт Бланшетт Фото: instagram.com/givenchyofficial

Флоренс Гант Фото: instagram.com/florencehunt

Леслі Одом-молодший

Леслі Одом-молодший Фото: instagram.com/kris_van_assche

Нагадаємо, ще більше цікавих образів зірки продемонстрували на церемонії "Греммі-2021" .

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