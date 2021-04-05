Сексуальна Ніколь Кідман та епатажний Джаред Лето: найяскравіші образи SAG Awards 2021
Розглядаємо вбрання з віртуальної червоної доріжки
Цієї ночі в рамках 27-ї щорічної премії SAG Awards стали відомі імена найкращих кіноакторів 2020 року. І хоча церемонія проходила у віртуальному форматі, це не завадило зірковим гостям блиснути яскравими образами. Чого вартий лише Джаред Лето в ліловому костюмі з чарівним клатчем-мушлею... Коротше кажучи, дивіться самі! Розкішні, сміливі та витончені вбрання SAG Awards 2021 – вже у цій добірці.
Нагадаємо, ще більше цікавих образів зірки продемонстрували на церемонії "Греммі-2021" .
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