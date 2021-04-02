Це взагалі законно? Джессіка Альба має розкішний вигляд у сукні, яку носила 11 років тому

Акторка повторила культовий образ із 2010-го

Пам'ятаєте про голлівудських зірок, які змінилися до невпізнання? Так ось, Джессіка Альба могла б очолити зворотний рейтинг – тих, хто не змінюється взагалі. У свої 39 вона виглядає на 20 – природна краса і жодних зморшок.

Тепер немає сумнівів, що бездоганною лишилася і фігура акторки. Для фотосесії в журналі People Джессіка приміряла сукню, якій вже 11 років.

Джессіка Альба для People annual Beautiful Issue 2021 Фото: people.com

Мова про картату сукню Prada, зшиту спеціально для прем'єри фільму "День святого Валентина". В інтерв'ю виданню Альба розповіла, що вона займає особливе місце і в її серці, і в гардеробі. 11 років потому сукня сидить так само ідеально, а може навіть трішки краще.

Джессіка Альба на прем'єрі "День святого Валентина", 2010 Фото: Getty Images

У 2010-му вечірній образ зірки доповнили сині туфлі на платформі, чорні колготки і крупні браслети. Добре, що на відміну від фігури, стиль Джесс зазнав змін... Для нової зйомки вона взула масивні черевики зі шкарпетками – і стало набагато краще.

В інтерв'ю Альба додала, що у звичайному житті їй подобається поєднувати такі сукні з чимось більш зухвалим – байкерською косухою або об'ємною джинсовкою. За словами акторки, багато речей вона позичає з гардероба свого чоловіка.

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