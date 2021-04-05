"Хід королеви", "Корона" та "Суд над чиказькою сімкою": названі найкращі актори 2020 року

Відбулася 27-я щорічна церемонія премії Гільдії кіноакторів США

Цієї ночі Гільдія кіноакторів США назвала кращих акторів 2020 року. Часто цю церемонію називають репетицією "Оскара", який відбудеться 25 квітня. Так чи інакше лауреати цієї кінопремії впливають на те, хто лідирує в оскарівській гонці.

Від традиційної урочистої червоної доріжки відмовилися через карантинні обмеження. Замість цього, нагородження та промови акторів записали заздалегідь і транслювали в уже звичному онлайн-форматі.

Імена переможців були опубліковані на офіційному сайті SAG Awards.

Чедвік Боузман, Олівія Колман в серіалі "Корона", Саша Барон Коен в "Суд над чиказькою сімкою" Фото: Imdb.com, themoviedb.org

Найкраща чоловіча роль – Чедвік Боузман ("Ма Рейні: Мати блюзу", посмертно)

Найкраща жіноча роль – Віола Девіс ("Ма Рейні: Мати блюзу")

Найкраща чоловіча роль другого плану – Даніель Калуя ("Юда і Чорний Месія")

Найкраща жіноча роль другого плану – Юн Ю-Юнг ("Мінарі")

Найкращий акторський ансамбль – "Суд над чиказькою сімкою"

Номінації за телевізійний серіал

Найкращий акторський ансамбль в драматичному серіалі – "Корона"

Найкращий актор в драматичному серіалі – Джейсон Бейтман ("Озарк")

Краща актриса в драматичному серіалі – Джилліан Андерсон ("Корона")

Найкращий акторський ансамбль в комедійному серіалі – "Шіттс Крик"

Найкращий актор в комедійному серіалі – Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо")

Найкраща акторка в комедійному серіалі – Кетрін О`Хара ("Шіттс Крик")

Найкращий актор в мінісеріалі або телефільмі – Марк Руффало ("Я знаю, що це правда")

Найкраща акторка в мінісеріалі або телефільмі – Аня Тейлор-Джой ("Хід королеви")

Найкращий каскадерський склад на телебаченні – "Мандалорець"

Раніше були оголошені переможці "Золотого глобуса".

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