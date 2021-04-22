Тест: відгадайте знаменитість за її модним образом

Перевірте, наскільки добре ви знаєте стиль зірок

Якщо вдалося відрізнити люксові речі від мас-маркету, значить із уважністю у вас все добре. І тепер ви легко впізнаєте зірок за їх модними виходами. Ну або витівками... Проходьте тест і визначайте, образ якої знаменитості на кожному фото!

Тест: відгадайте зірку за її модним образом Поїхали! 1/14 Кім Кардашян 43 % Нікі Мінаж 43 % Настя Каменських 0 % Тіна Кароль 14 % Далі 2/14 Моніка Беллуччі 14 % Шер 43 % Ірина Шейк 29 % Кеті Перрі 14 % Далі 3/14 Потап 0 % Dj Tiesto 43 % PSY 57 % Михайло Поплавський 0 % Далі 4/14 Філіп Киркоров 14 % Біллі Айліш 43 % Анастасія Волочкова 14 % Ірина Білик 29 % Далі 5/14 Настя Каменських 0 % Кім Кардашян 43 % Cardi B 14 % Бейонсе 43 % Далі 6/14 20 % 0 % 60 % Ксенія Мішина 20 % Далі 7/14 Леді Гага 40 % Оля Полякова 20 % Слава Камінська 40 % Майлі Сайрус 0 % Далі 8/14 Фредді Мерк'юрі 20 % Алла Пугачова 20 % Джамала 40 % Селін Діон 20 % Далі 9/14 Знову Настя Каменських? 25 % Настя Івлєєва 0 % Брітні Спірс 50 % MARUV 25 % Далі 10/14 Ріанна 0 % Джаред Лето 50 % Кончіта Вурст 25 % Бред Пітт 25 % Далі 11/14 Мадонна 0 % Оля Полякова 50 % Леді Гага 50 % Крістіна Агілера 0 % Далі 12/14 Джастін Бібер 0 % Віталій Козловський 75 % Бруклін Бекхем 25 % Володимир Дантес 0 % Далі 13/14 Даша Астаф'єва 0 % Надя Дорофєєва 25 % Дженніфер Лопес 75 % Анна Сєдокова 0 % Далі 14/14 Ріккі Мартін 0 % Араш 0 % Олег Винник 75 % Олександр Пономарьов 25 % Далі

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