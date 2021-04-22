Тест: відгадайте знаменитість за її модним образом
Сьогодні, 19:26
Перевірте, наскільки добре ви знаєте стиль зірок
Якщо вдалося відрізнити люксові речі від мас-маркету, значить із уважністю у вас все добре. І тепер ви легко впізнаєте зірок за їх модними виходами. Ну або витівками... Проходьте тест і визначайте, образ якої знаменитості на кожному фото!
1/14
Кім Кардашян
43 %
Нікі Мінаж
43 %
Настя Каменських
0 %
Тіна Кароль
14 %
Далі
2/14
Моніка Беллуччі
14 %
Шер
43 %
Ірина Шейк
29 %
Кеті Перрі
14 %
Далі
3/14
Потап
0 %
Dj Tiesto
43 %
PSY
57 %
Михайло Поплавський
0 %
Далі
4/14
Філіп Киркоров
14 %
Біллі Айліш
43 %
Анастасія Волочкова
14 %
Ірина Білик
29 %
Далі
5/14
Настя Каменських
0 %
Кім Кардашян
43 %
Cardi B
14 %
Бейонсе
43 %
Далі
6/14
Олег Винник
Добре, це було нечестно з нашого боку...
20 %
Макс Барських
Добре, це було нечестно з нашого боку...
0 %
Моргенштерн
Добре, це було нечестно з нашого боку...
60 %
Ксенія Мішина
20 %
Далі
7/14
Леді Гага
40 %
Оля Полякова
20 %
Слава Камінська
40 %
Майлі Сайрус
0 %
Далі
8/14
Фредді Мерк'юрі
20 %
Алла Пугачова
20 %
Джамала
40 %
Селін Діон
20 %
Далі
9/14
Знову Настя Каменських?
25 %
Настя Івлєєва
0 %
Брітні Спірс
50 %
MARUV
25 %
Далі
10/14
Ріанна
0 %
Джаред Лето
50 %
Кончіта Вурст
25 %
Бред Пітт
25 %
Далі
11/14
Мадонна
0 %
Оля Полякова
50 %
Леді Гага
50 %
Крістіна Агілера
0 %
Далі
12/14
Джастін Бібер
0 %
Віталій Козловський
75 %
Бруклін Бекхем
25 %
Володимир Дантес
0 %
Далі
13/14
Даша Астаф'єва
0 %
Надя Дорофєєва
25 %
Дженніфер Лопес
75 %
Анна Сєдокова
0 %
Далі
14/14
Ріккі Мартін
0 %
Араш
0 %
Олег Винник
75 %
Олександр Пономарьов
25 %
Далі
Також пропонуємо вгадати зіркову пару за цікавим фактом.
Всі подробиці в спецтемі Тести
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
ПідписатисяЧитайте Segodnya.ua у Google News