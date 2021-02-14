Тест: вгадайте зоряну пару за цікавим фактом

З Днем Святого Валентина!

Сьогодні, 14 лютого, у багатьох країнах світу відзначають головне свято всіх закоханих – День святого Валентина! Пропонуємо пройти наш тест, який покаже, наскільки добре ви знаєте знамениті пари зі світу шоу-бізнесу. Хто зі знаменитостей одружувався двічі? В якій парі ініціатором шлюбу була жінка? Спробуйте відгадати!

Тест: вгадайте зіркову пару за цікавим фактом Як добре ви знаєте цікаві факти про знаменитих парах (без допомоги Google)? Перевіримо! Поїхали! 1/10 Чоловік у цій парі освідчувався своїй коханій три рази! Юрій Горбунов та Катерина Осадча Надя Дорофєєва та Володимир Дантес Камалія і Мохаммад Захур Далі 2/10 У кого з цих пар різниця у віці – 28 з половиною років? У Віктора Павліка та Катерини Репяхової У Г'ю Джекмана і Деборри-Лі Фернесс У Камалії та Мохаммада Захура Далі 3/10 Яка з цих пар розлучалася на рік? Павло і Марина Зіброви Маша Єфросініна та Тимур Хромаєв Сергій і Сніжана Бабкіни Далі 4/10 На весіллі у якої з цих королівських пар було 2000 гостей? Принц Гаррі та Меган Маркл Принц Вільям та Кейт Міддлтон Єлизавета ІІ і принц Філіп Далі 5/10 Яка з цих пар одружилася 14 февраля? Венсан Кассель і Тіна Кунакі Анатолій Анатоліч і Юла Сальма Гаєк і Франсуа Піно Далі 6/10 В якій з цих пар освідчилася жінка? Ольга Фреймут та Володимир Локотко Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян Володимир і Христина Остапчук Далі 7/10 Спочатку вони один одного ненавиділи. Про кого йдеться? Влад і Ліліана Яма Дмитро та Ірина Монатік Настя Каменських і Потап Далі 8/10 Ця пара одружилася двічі Ольга Горбачова та Юрій Нікітін Катерина Кухар та Олександр Стоянов Наталя Жижченко (ONUKA) і Євген Філатов Далі 9/10 Хто з цих чоловіків був одружений з жінкою до весілля з обранцем? Рікі Мартін (одружився з Джваном Йосефом 2018 року) Елтон Джон (одружився з Девідом Фернішем 2014 року) Стивен Фрай (вступил в брак с Эллиотом Спенсером в 2015 году) Далі 10/10 Яка з цих пар найдовше разом? Адріано Челентано і Клаудія Морі Майкл Кейн і Шакіра Бекш Семюел Л. Джексон і Латаня Річардсон Далі

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