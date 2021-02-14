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Тест: вгадайте зоряну пару за цікавим фактом

Сьогодні, 09:00

З Днем Святого Валентина!

Сьогодні, 14 лютого, у багатьох країнах світу відзначають головне свято всіх закоханих – День святого Валентина! Пропонуємо пройти наш тест, який покаже, наскільки добре ви знаєте знамениті пари зі світу шоу-бізнесу. Хто зі знаменитостей одружувався двічі? В якій парі ініціатором шлюбу була жінка? Спробуйте відгадати!

Тест: вгадайте зіркову пару за цікавим фактом

Як добре ви знаєте цікаві факти про знаменитих парах (без допомоги Google)? Перевіримо!
Поїхали!
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Чоловік у цій парі освідчувався своїй коханій три рази!

Юрій Горбунов та Катерина Осадча
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес
Камалія і Мохаммад Захур
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес разом вже десять років. У перший день знайомства Володимир сказав Наді: "Ти будеш моєю дружиною!", а за тиждень вони вже жили разом. 2015 року пара одружилася. Дантес освідчувався Наді цілих три рази!
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У кого з цих пар різниця у віці – 28 з половиною років?

У Віктора Павліка та Катерини Репяхової
У Г'ю Джекмана і Деборри-Лі Фернесс
У Камалії та Мохаммада Захура
Правильна відповідь: у Віктора Павліка і його дружини Катерини Репяхової. Віктор народився 13 грудня 1965 року, а його обраниця – 13 червня 1994-го.
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Яка з цих пар розлучалася на рік?

Павло і Марина Зіброви
Маша Єфросініна та Тимур Хромаєв
Сергій і Сніжана Бабкіни
Правильна відповідь: Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв. Пара переживала кризу у стосунках, в результаті якої вирішили розлучитися. На щастя, їм вдалося зберегти свій шлюб. Маша і Тимур разом вже більше 17 років, у них двоє дітей.
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На весіллі у якої з цих королівських пар було 2000 гостей?

Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Єлизавета ІІ і принц Філіп
Найбільше гостей на весіллі було у Єлизавети II і принца Філіпа – на свято прийшло 2000 осіб. На урочистості з нагоди одруження принца Вільяма і Кейт Міддлтон було запрошено 1900 гостей, а на весілля принца Гаррі і Меган Маркл – всього 600.
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Яка з цих пар одружилася 14 февраля?

Венсан Кассель і Тіна Кунакі
Анатолій Анатоліч і Юла
Сальма Гаєк і Франсуа Піно
Відповідь: Сальма Гаєк і її чоловік Франсуа Піно. Це сталося 2009 року в Парижі. Пара обмінялася клятвами в ратуші Сен-Жермен, а за два місяці повторила церемонію у Венеції.
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В якій з цих пар освідчилася жінка?

Ольга Фреймут та Володимир Локотко
Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян
Володимир і Христина Остапчук
Ольга Фреймут зробила пропозицію своєму чоловікові Володимиру Локотко. Вони почали зустрічатися 2015 року. Незабаром у пари народився син Валерій, ще через рік – дочка Євдокія. Потім, як зізнається сама Оля, вона запропонувала Володимиру одружитися. З тих пір телеведуча офіційно носить прізвище чоловіка.
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Спочатку вони один одного ненавиділи. Про кого йдеться?

Влад і Ліліана Яма
Дмитро та Ірина Монатік
Настя Каменських і Потап
З найпершої зустрічі 2006 року Настя і Потап не сподобалися один одному, Потап навіть відмовився співпрацювати з молодою співачкою. Але пізніше між артистами спалахнула пристрасть, і 2013 року вони були помічені на відпочинку в Кубі. 23 травня 2019 року вони одружилися.
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Ця пара одружилася двічі

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін
Катерина Кухар та Олександр Стоянов
Наталя Жижченко (ONUKA) і Євген Філатов
Правильна відповідь: Ольга Горбачова та Юрій Нікітін. Відома співачка і знаменитий продюсер одружилися 2007 року. 2009-го вони розлучилися. 2016 року вони зіграли друге весілля. Пара виховує двох дочок.
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Хто з цих чоловіків був одружений з жінкою до весілля з обранцем?

Рікі Мартін (одружився з Джваном Йосефом 2018 року)
Елтон Джон (одружився з Девідом Фернішем 2014 року)
Стивен Фрай (вступил в брак с Эллиотом Спенсером в 2015 году)
Правильна відповідь: Елтон Джон. 1976 року під час інтерв'ю журналу Rolling Stone він заявив про свою бісексуальність. 14 лютого 1984 року Елтон одружився зі звукоінженеркою Ренатою Блауел. Джон перебуває у стосунках зі своїм коханим Девідом Фернішем з 1994 року. 2014 року вони одружилися.
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Яка з цих пар найдовше разом?

Адріано Челентано і Клаудія Морі
Майкл Кейн і Шакіра Бекш
Семюел Л. Джексон і Латаня Річардсон
Правильна відповідь: Адріано Челентано і його дружина Клаудія Морі. Вони одружилися 1964 року. Разом пара вже 56 з половиною років.
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