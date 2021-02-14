Тест: вгадайте зоряну пару за цікавим фактом
З Днем Святого Валентина!
Сьогодні, 14 лютого, у багатьох країнах світу відзначають головне свято всіх закоханих – День святого Валентина! Пропонуємо пройти наш тест, який покаже, наскільки добре ви знаєте знамениті пари зі світу шоу-бізнесу. Хто зі знаменитостей одружувався двічі? В якій парі ініціатором шлюбу була жінка? Спробуйте відгадати!
Чоловік у цій парі освідчувався своїй коханій три рази!
У кого з цих пар різниця у віці – 28 з половиною років?
Яка з цих пар розлучалася на рік?
На весіллі у якої з цих королівських пар було 2000 гостей?
Яка з цих пар одружилася 14 февраля?
В якій з цих пар освідчилася жінка?
Спочатку вони один одного ненавиділи. Про кого йдеться?
Ця пара одружилася двічі
Хто з цих чоловіків був одружений з жінкою до весілля з обранцем?
Яка з цих пар найдовше разом?
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