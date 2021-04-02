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Бренд Fendi скопіював авоськи радянських бабусь і продає за 895$

Сьогодні, 13:37

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Модні бренди взагалі люблять "позичати" один у одного ідеї. Згадати хоча б нещодавній скандал через Guess, який повторив дизайн культової сумки. Але у Fendi копнули глибше і знайшли натхнення в естетиці СРСР. На офіційному сайті бренду з'явилися сумки Fendi Basket. І вони сильно нагадують пластикові авоськи, з якими радянські бабусі ходили до гастроному.

Fendi Basket
Fendi Basket
Фото: fendi.com

Fendi Basket
Fendi Basket
Фото: fendi.com

Треба віддати бренду належне: їхні сумки виготовлені з переробленого пластику, тобто, екологічніші від тих, що були в СРСР. Традиційний ромб замінений симпатичним логотипом із тисненої шкіри, а також є ремінь, щоб носити сумку через плече. Цього Fendi здалося достатньо, щоб просити 895$ за авоську середнього розміру і 620$ – за маленьку.

Fendi Basket
Fendi Basket
Фото: fendi.com

Fendi Basket Small
Fendi Basket Small
Фото: fendi.com

Fendi Basket
Fendi Basket
Фото: fendi.com

Новинки представлені в чотирьох відтінках – блакитному, рожевому, жовтому і білому. У радянські часи подібні коштували 3 руб 50 коп. Ех, ось у що потрібно було вкладатися...

Зліва – сумки Fendi, справа – сумки СРСР
Зліва – сумки Fendi, справа – сумки СРСР
Фото: avito.ru, fendi.com

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