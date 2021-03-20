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У кліпі Каменських знайшли масонські символи. Ми перевірили, чи так це (детальний розбір)

Сьогодні, 12:02

Ми попросили Настю і режисера прокоментувати кліп, і ось що вийшло

Днями Настя Каменських випустила кліп на пісню "Дівчата рулять" про силу дівчат. Режисером відеороботи виступив відомий кліпмейкер Леонід Колосовський. У кліпі знялися відомі дівчата зі світу шоу-бізнесу і соцмереж, включаючи телеведучу Лесю Нікітюк і співачку Дашу Астаф'єву.

Багатьом шанувальникам Насті припали до душі і пісня, і кліп, але деякі розгледіли в відео якісь "символи". У коментарях навіть стали писати про "таємні масонські знаки" і "змову".

Life Сьогодні зв'язалися з Настею і Леонідом і розпитали у них, чи дійсно в кліпі присутні таємні знаки і символи масонської ложі (або ще страшніше?) Давайте розберемося!

Що подумали

У коментарях ми побачили цікаву думку про те, що в кліпі були використані символи масонів (масонство – рух, що з'явився у вигляді таємного товариства, яке бере свій початок з маловідомих витоків наприкінці XVI – на початку XVII століття).

Скріншот: YouTube

У приклад наводять колони (стовпи), які оточують дівчат в відео, – не що інше, як масонські колони, часто використовувані в архітектурі таємного товариства. Такі стовпи – нібито Земля і Космос, а між ними – сходинки, які символізують випробування і очищення стихіями при отриманні масонства.

Фото: кадр з відео на YouTube

Ще один момент – шахова підлога, яка також входить до переліку популярних масонських символів. Шахова чорно-біла дошка для членів таємного товариства, як і колони, означала баланс між темним і світлим, труднощами і гармонією.

Фото: кадр з відео на YouTube

Що насправді

За словами Насті, все, що пишуть в коментарях, – лише домисли глядачів. Головне завдання співачки і режисера – передати зміст пісні не тільки словами, а й яскравою картинкою.

"Насправді, прихованих смислів тут, як і в інших кліпах, немає. Ідея досить прозора й очевидна. Коли ми придумували з Льонею концепцію, то нам важливо було передати той настрій, які зчитується з перших же нот пісні "Дівчата рулять". Це пісня про дівчаток, про їхню силу, їх волю, їх настрій і дружбу. Це той красивий, захоплюючий, сексуальний світ, в якому живе кожна з нас. Вона перебуває в гармонії з собою і своїми подругами. Така дівчина завжди знає, що вона "рулить", – пояснює нам Настя.

Фото: YouTube, Сьогодні

Що подумали

У коментарях також виникли претензії до рожевого кольору. Його коментатори зв'язали із забороненими речовинами (де логіка, ми самі так і не зрозуміли).

Скріншот: YouTube

Що насправді

Цей момент пояснив нам режисер кліпу Леонід Колосовський.

"Лейтмотивом цієї роботи став жіночий маніфест – все про дівчаток, про їхній світ, їхні тусовки. На зйомках цієї роботи ми використовували кліше рожевого кольору, яке була виражено в декораціях, в реквізиті і в образах всіх героїнь. Хотілося показати, як дівчатка вміють відпочивати, тусуватися і якими вони є наодинці з самими собою і в жіночій тусовці, де вони абсолютно по-іншому починають відкриватися. Цей світ не для чоловіків і без чоловіків, але з думками про них", – поділився Леонід.

Фото: кадр з відео на YouTube

Що подумали

У коментарях також звернули увагу на присутність у кліпі дівчат в балаклавах. Тут глядачі побачили відсилання до скандальних учасницям російської феміністичної панк-рок групи Pussy Riot.

Скріншот: YouTube

Що насправді

Ось що каже з цього приводу режисер кліпу: "За допомогою балаклав ми хотіли показати жіночу банду".

Фото: кадр з відео на YouTube

Що подумали

"Таємний сенс" користувачі Мережі побачили в позах, які приймали дівчата в кліпі. Нібито деякі з них нагадують знаменитий масонський символ – циркуль і кутник.

Фото: кадр з відео на YouTube

Що насправді

Що і треба було довести – жодних прихованих символів і підтексту в позах дівчат немає.

"Просто красиві і сексуальні пози, які акцентують увагу на жіночому тілі. Як бачите, вони викликають багато інтересу і дають волю фантазіям. Кожен дофантазує в уяві свою картинку, придумає свою асоціацію", – пояснила Настя Каменських.

Фото: кадр з відео на YouTube

Естетика 2000-х

У коментарях також написали, що кліп чимось нагадує відеороботи артистів початку 2000-х. Наприклад, Гвен Стефані і її відео на трек Hollaback Girl.

Скріншот: YouTube

І так, дійсно, при створенні кліпу команда надихалася атмосферою 2000-х.

"Ми орієнтувалися на вог-стилістику і стилістику 2000-х. Щось на кшталт Spice Girls. Ностальгічна нотка нам здалася дуже трендовою і доречною в цій роботі. Я надихнувся Настею, її ідеєю, дуже привабливими дівчатами і трохи естетикою 2000-х, яка зараз знову на піку своєї популярності", – каже Леонід.

Скріншот: YouTube

Його слова підтверджує нам Настя: "Ви ж знаєте, як циклічна мода. Якраз зараз до нас повертається інтерес до одягу, прикрас і популярної символіки, які були популярні в 2000-х. Це епоха гьорлз-бендів та гучних заяв про дівочу дружбу. Згадайте зухвалу Брітні Спірс, Крістіну Агілеру та інших відомих поп-дів, які розбурхували увагу стразами, яскравим мейком і сяючим блиском на губах. А джинси з низькою посадкою, де сексуально виглядає білизна, яскраві стрази, камені і пишні зачіски?"

Як бачите, кліп і справді наповнений барвами, танцями і різними атрибутами, та й сама пісня – це не черговий танцювальний трек, а скоріше меседж про те, що дівчата дійсно рулять і здатні підкорити будь-яку вершину.

Рані ми робили детальний розбір кліпу "Бумбокс" на трек "Ангела".

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