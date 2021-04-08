Телеканал "Україна" розкриє всі секрети "Маски" в спецвипуску відразу після гранд-фіналу шоу

Спеціальний випуск шоу розповість про створення проекту

Чи була вагітна Анастасія Приходько? За що DZIDZO міг заплатити штраф в розмірі 50 тисяч євро? Кого мріяла бачити під маскою Носорога Оля Полякова? І головна інтрига сезону – чи буде продовження популярного шоу "Маска"? На ці та інші несподівані запитання глядачі отримають відповідь під час спецвипуску шоу, прем'єра якого відбудеться відразу по закінченню гранд-фіналу – 10 квітня в 23:00 на телеканалі "Україна".

Анастасія Приходько на шоу "Маска" Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Спеціальний випуск грандіозного шоу "Маска" не тільки розповість про створення проекту і покаже все, що залишилося за кадром, але і розкриє таємниці зіркових детективів. Так, Оля Полякова, Олег Винник і DZIDZIO відверто зізнаються, з чого виникали їх сварки, а також розкажуть про стосунки між усіма детективами і найголовніше – про їхнє ставлення до масок і зірок, які ховалися під ними.

Оля Полякова та DZIDZIO Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Також в пост-шоу розкриють секрети створення 22-х неймовірних масок, розробляли які художники по костюмах Леся Патока і Назар Дідик цілих півроку! Глядачі телеканалу "Україна" дізнаються, які костюми були найскладнішими в створенні, скільки коштує найдорожча маска і найцікавіше – що буде з костюмами після завершення шоу.

Над костюмами шоу "Маска" працювали Леся Патока і Назар Дідик Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

В пост-шоу "Маска" до детективів та творців проекту приєднаються зіркові гості, які ховалися під самими суперечливими масками. Учасники поділяться своїми враженнями від шоу "Маска", а ще розкриють власні таємниці, які зберігали за лаштунками весь цей час.

Дивіться гранд-фінал найзорянішого і загадкового на українському телебаченні шоу "Маска" в цю суботу, 10 квітня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше ми розповідали, що в гранд-фіналі шоу "Маска" з'явиться VIP-гість.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися